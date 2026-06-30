[P] Impactul economic al organizării Cupei Mondiale: Exemplu concret pentru un comitat

SUA, Mexic și Canada organizează în această perioadă Cupa Mondială la fotbal. Dincolo de aspectele sportive, acest eveniment are și implicații economice majore. Întotdeauna, organizarea unui turneu final a născut discuții, deoarece unii oameni consideră că investițiile sunt mai mari decât beneficiile ulterioare. Ce înseamnă, însă, concret organizarea unui astfel de eveniment?

Cupa Mondială 2026 va genera peste 13 miliarde de dolari, dar nu toți banii vor ajunge la țările organizatoare. Din această sumă, 3.9 miliarde înseamnă doar banii din drepturile de televizare, care ajung la FIFA.

Specialiștii în economie se așteaptă ca organizarea Cupei Mondiale să genereze un plus de 17 miliarde de dolari în economia SUA. Spre exemplu, în Dallas autoritățile estimează că organizarea evenimentului va aduce între 1.5 și 2 miliarde de dolari. Totuși, unii economiști pun la îndoială aceste cifre.

Finala Cupei Mondiale 2026 este programată pe 19 iulie 2026 și se va disputa pe celebrul MetLife Stadium în East Rutherford, statul New Jersey, lângă New York. Conform cotelor la pariuri pe Mondial, cele mai mari șanse să dispute finala le au:

Franța - cota 2.20 Argentina - cota 2.60 Anglia - cota 4.00 Spania - cota 5.00 Brazilia - cota 5.00

Dacă forma actuală se menține, o finală Brazilia – Franța sau Argentina – Franța pare printre cele mai probabile scenarii, însă competiția a produs deja câteva surprize importante în fazele eliminatorii, ceea ce lasă loc unor outsideri să viseze la o prezență istorică în ultimul meci al turneului.

Exemplu concret: comitatul Los Angeles

În Los Angeles sunt organizate opt meciuri de la Cupa Mondială, inclusiv un sfert de finală, pe 10 iulie. Conform unui studiu făcut de Roy Weinstein, Peter Quies, Ryan Smart, Jeremy De Gracia și Joe Hal de la Micronomics Economic Research and Consulting, impactul economic va fi de 594 de milioane de dolari. Suma va fi împărțită astfel:

343 de milioane de dolari cheltuieli directe realizate de oamenii care vin la Cupa Mondiale

251 de milioane de dolari cheltuieli suplimentare generate în economie

De asemenea, economiștii mai estimează că veniturile pentru comitatul Los Angeles vor fi de 34.943.320 de dolari, în timp ce cele pentru statul California de 22.294.525 de dolari.

În sumele amintite se mai regăsesc următoarele date:

243,2 milioane de dolari creștere a salariilor plătite, ca urmare a noilor locuri de muncă create și a numărului mai mare de ore lucrate de angajații existenți din diverse industrii.

34,9 milioane de dolari venituri fiscale suplimentare pentru comitatul Los Angeles. Aceste taxe vor ajunge în bugetele generale ale comitatului și ale orașelor sale

22,3 milioane de dolari venituri fiscale suplimentare pentru statul California.

179.200 de vizitatori din afara regiunii, dintre care 146.511 reprezintă turiști suplimentari față de nivelul normal estimat al turismului, veniți strict pentru Cupa Mondială.

Cheltuieli medii de 2.350 de dolari per vizitator, aproximativ jumătate din această sumă fiind destinată cazării.

329.650 de înnoptări suplimentare în hoteluri, peste gradul normal de ocupare, pe parcursul unei perioade de patru-cinci săptămâni.

230,4 milioane de dolari valoare medie generată prin creșterea viitoare a turismului.

Impact și pentru celelalte orașe

Nu doar Los Angeles va beneficia de organizarea meciurilor de la Cupa Mondială, ci și celelalte orașe. Astfel, turiștii vor ajunge și în localitățile din jur. Unii dintre ei vor căuta opțiuni de cazare aici și se vor deplasa cu mașinile către stadion, în timp ce alții vor fi curioși să vadă ce au de oferit aceste orașe din punct de vedere turistic.

Astfel, nu doar orașul Los Angeles din comitatul cu același nume va avea de profitat. Estimările pentru fiecare oraș în parte din comitatul Los Angeles sunt următoarele:

Los Angeles — 255.589.921 dolari

Long Beach — 49.132.728 dolari

Santa Monica — 30.538.757 dolari

Torrance — 24.119.127 dolari

Pasadena — 23.422.546 dolari

Burbank — 21.261.561 dolari

West Hollywood — 20.802.450 dolari

Beverly Hills — 19.425.119 dolari

El Segundo — 19.535.939 dolari

Inglewood — 17.533.268 dolari

Glendale — 10.250.827 dolari

Culver City — 9.134.714 dolari

Restul Comitatului Los Angeles — 93.571.447 dolari

Astfel, din acest punct de vedere, specialiștii în economie sunt de părere că organizarea Cupei Mondiale poate aduce un plus de stabilitate economiei SUA, care în ultimii doi ani a fost afectată de crizele mondiale și de situațiile interne.