România, campioană mondială la fotbal virtual: Răzvan Puiu (CFR Cluj) a câștigat FC Pro 26 World Championship și 250.000 dolari

Jucătorul român Răzvan „RvPLegend” Puiu a câștigat titlul de campion mondial la EA Sports FC, în cadrul FC Pro 26 World Championship, competiție desfășurată sub umbrela Esports World Cup 2026, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Este primul român care câștigă campionatul mondial oficial al actualului format EA Sports FC / FC Pro, organizat direct de EA Sports, adăugând un nou capitol de succes unui palmares deja bogat al esports-ului românesc la acest joc, deschis în urmă cu aproape două decenii de Ovidiu „Ovvy” Pătrașcu.

Finala FC Pro 26 World Championship a reunit, între 22 și 26 iulie, la Paris, cei mai buni 36 de jucători din lume, reprezentând sezonul competitiv 2025/2026 al EA Sports FC. Competiția, parte a Campionatului Mondial de Esports (Esports World Cup), este considerată cea mai importantă întrecere individuală din fotbalul virtual, adunând un fond total de premii de 1,5 milioane dolari.

Răzvan Puiu, în vârstă de 22 de ani și legitimat la organizația HYPERSPIRIT, a avut un parcurs remarcabil pe tot parcursul turneului. A intrat în competiție prin faza Play-Ins, a încheiat faza de grupă pe locul 11, cu trei victorii, un egal și două înfrângeri, apoi a trecut, în fazele eliminatorii, de adversari din Turcia, Brazilia și Bulgaria, înainte de a se impune categoric în semifinală. În marea finală, Puiu l-a învins pe germanul Levy „levyfinn” Rieck cu scorul de 6-5, cucerind titlul mondial și un premiu de 250.000 dolari, cel mai mare din cariera sa. Performanța îl propulsează de pe locul 30 direct pe locul 4 în clasamentul mondial al jucătorilor.

„Visul oricărui jucător Pro de EAFC este să ajungă campion mondial, iar eu am reușit să-mi îndeplinesc cel mai mare vis al meu. Nimic nu este imposibil, prin muncă și dorință se poate realiza orice”, a spus Răzvan „RvPLegend” Puiu, campion mondial EA Sports FC.

Titlul vine vine în continuarea unui parcurs deja impresionant în plan intern. Răzvan Puiu este campion en-titre al eSuperligii în ultimele două sezoane: a câștigat trofeul în 2025 sub culorile Universității Craiova, iar în 2026 în tricoul lui CFR Cluj.

eSuperliga este campionatul oficial de fotbal virtual desfășurat în paralel cu Superliga, prima ligă a fotbalului românesc, în care fiecare club din eșalonul de elită are un reprezentant. Competiția funcționează ca o punte între fotbalul tradițional și esports, oferind cluburilor din Superliga o prezență activă în lumea gaming-ului competitiv și jucătorilor de EA FC un cadru profesionist de a concura sub culorile echipelor pe care le susțin.

Esports, o sursă constantă de performanță pentru România

Titlul lui Răzvan Puiu se adaugă unui palmares tot mai bogat al esports-ului românesc la nivel internațional. Ovidiu „Ovvy” Pătrașcu, fost jucător de fotbal de performanță la Universitatea Craiova, a fost primul român care a urcat pe treapta cea mai înaltă a unui campionat mondial la jocul de fotbal, în 2008, la World Cyber Games. Ana „ANa” Dumbravă, care a practicat fotbalul de performanță în copilărie și adolescență, a fost desemnată cea mai bună jucătoare de Counter-Strike din lume trei ani la rând, în 2022, 2023 și 2024. Andrei „Odoamne” Pascu a devenit primul român campion european la League of Legends, câștigând LEC Summer Split 2022 alături de Rogue. Iar Mihai „iM” Ivan, component al echipei NAVI, a scris istorie devenind primul român care câștigă un titlu mondial de Counter-Strike, la Major-ul de la Copenhaga din 2024.

Aceste rezultate individuale se adaugă performanței de echipă a Nexus Gaming, campioană mondială la Counter-Strike 2 în cadrul Campionatului Mondial de Esports, titlu deținut în prezent de România.

„România este, în acest moment, campioană mondială en-titre la Counter-Strike, are un campion european la League of Legends și acum și un campion mondial la EA Sports FC. Sunt performanțe care ne plasează constant printre cele mai bune națiuni de esports din lume. Ne pregătim să confirmăm acest lucru și în noiembrie, la Esports Nations Cup, prima competiție globală de esports pe echipe naționale, unde România va fi reprezentată de ROESF alături de peste 100 de țări.”, a precizat Mihai Cotos, președinte ROESF.

Recunoaștere care întârzie, performanțe care nu se opresc

Aceste performanțe repetate arată un tipar clar: talentul individual al jucătorilor români reușește să străpungă la cel mai înalt nivel internațional, în lipsa unei recunoașteri oficiale a esports-ului în România. Proiectul de lege care ar recunoaște esports-ul ca disciplină sportivă oficială a fost depus în Parlament în 2021 și se află încă în diverse etape ale procesului legislativ.