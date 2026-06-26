Apple crește prețurile dispozitivelor iPad și MacBook din cauza „crizei memoriilor”

Gigantul american Apple a anunțat că va scumpi prețurile tabletelor iPad și ale laptopurilor MacBook, din cauza creșterilor de prețuri ale memoriilor, potrivit Reuters.

Schimbarea nu afectează și cele mai vândute dispozitive ale companiei, telefoanele iPhone, dar aceasta determină creșterea prețului unui MacBook Neo, cel mai ieftin laptop din gamă, de la 599 la 699 dolari, la câteva luni de la lansare.

Cu cât cresc prețurile câtorva dintre dispozitivele Apple:

MacBook Air , 512 GB stocare internă: 1.099 dolari => 1.299 dolari

, 512 GB stocare internă: 1.099 dolari => MacBook Pro , 1 TB stocare internă: 1.699 dolari => 1.999 dolari

, 1 TB stocare internă: 1.699 dolari => iPad Air, 128 GB stocare internă: 599 dolari => 749 dolari

Creșterea prețurilor vine ca reacție la „criza de memorii” cauzată de capacitatea mare de consum necesară pentru dezvoltarea de inteligența artificială. Dezvoltatorii soluţiilor de AI cumpără memorii pentru centrele de date în mari cantităţi, iar producătorii au probleme cu stocurile.

Compania Micron a anunțat în decembrie 2025 că iese de pe piața de RAM și SSD pentru consumatori și se reorientează către soluții pentru business și, în special, pentru companiile de inteligență artificială, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

Acest fenomen se resimte acum pe mai multe tipuri de dispozitive, de la căștile VR Meta Quest și telefoanele inteligente, până la dispozitivele Apple și consolele Xbox (Microsoft), scumpite recent, printre altele.