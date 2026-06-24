Jocul video GTA VI va fi lansat pe 19 noiembrie. Cât va costa

Rockstar Games a anunţat, în sfârşit, detaliile privind disponibilitatea şi preţurile celui mai nou joc din celebra serie Grand Theft Auto, potrivit News.ro.

Versiunea standard a jocului Grand Theft Auto VI va costa 80 dolari, în vreme ce varianta Ultimate va putea fi achiziţionată cu 100 dolari şi va veni, în plus, cu o serie de maşini, haine şi arme în joc.

Jocul, dezvoltat pentru consolele PlayStation 5 şi Xbox Series X şi S, va fi disponibil din 19 noiembrie, iar startul la precomenzi se va da la miezul nopţii.

Cei interesaţi pot opta pentru o versiune digitală sau una fizică, deşi cea fizică îi va trimite tot online pentru download. Versiunile fizice vor fi livrate începând cu 12 noiembrie, ceea ce ar permite instalarea din timp a jocului.

Comenzile digitale vor beneficia de o lună gratuită pentru abonamentul GTA Plus.

GTA VI vine după o aşteptare lungă pentru fanii seriei, fiind lansat la 13 ani după GTA V.

Interesul din jurul jocului este atât de mare, încât alţi producători încearcă, de obicei, să nu-şi lanseze propriile creaţii în preajma lansării lui GTA VI, pentru a se bucura de atenţia şi banii gamerilor.

Anul trecut, Rockstar a anunțat că a mutat lansarea pentru luna mai a anului acesta, dată care a fost mutată ulterior în noiembrie. Primul trailer pentru joc a fost postat acum aproape 3 ani, la finalul anului 2023, cu o dată inițială de lansare în 2025. Noul joc din seria GTA (Grand Theft Auto) aduce jucătorii înapoi în Vice City, locația jocului cu același nume din anul 2002.