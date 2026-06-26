Microsoft scumpește consolele Xbox cu până la 150 de dolari. Cererea explozivă de componente pentru AI începe să se vadă și în prețurile produselor de consum

Microsoft va majora, de la 1 august, prețurile consolelor Xbox cu până la 150 de dolari la nivel mondial, invocând o creștere de peste 2,5 ori a costurilor pentru memorie și stocare, relatează News.ro, care citează Reuters. Decizia arată că boom-ul investițiilor în inteligență artificială nu mai afectează doar centrele de date și companiile de tehnologie, ci începe să fie resimțit și de consumatorii obișnuiți, pe măsură ce componentele esențiale devin tot mai scumpe.

Microsoft a anunțat că, începând cu 1 august, va crește prețurile consolelor Xbox la nivel global. Modelele cu 512 GB vor fi mai scumpe cu 100 de dolari, iar cele cu 1 TB vor costa cu 150 de dolari mai mult. În același timp, compania va retrage din ofertă versiunea cu 2 TB.

Explicația oficială este una care depășește industria jocurilor video. Microsoft spune că prețurile componentelor de stocare și memorie au crescut de peste 2,5 ori, iar compania estimează că acestea s-ar putea dubla din nou până în toamna anului 2027.

Compania precizează că, spre deosebire de telefoane sau PC-uri, consolele sunt vândute, de regulă, la prețuri apropiate de costul de producție sau chiar sub acesta, profitul fiind recuperat ulterior prin vânzarea de jocuri și servicii. În aceste condiții, creșterea accelerată a costurilor componentelor nu mai poate fi absorbită integral de producător.

Microsoft: am încercat să evităm o nouă scumpire

În mesajul publicat de companie, Microsoft arată că a încercat în ultimele luni să găsească alternative împreună cu furnizorii.

„Am sperat că o nouă majorare de preț nu va fi necesară și am lucrat în ultimele luni împreună cu furnizorii pentru a identifica alte opțiuni. Din păcate, costurile pentru stocare și memorie au crescut de peste 2,5 ori și estimăm că se vor dubla din nou până în toamna anului 2027”, a transmis compania.

Pentru a reduce impactul asupra cumpărătorilor, Microsoft va extinde opțiunile de plată în rate fără dobândă pe anumite piețe și pregătește programe pentru revânzarea consolelor second-hand.

Xbox ar putea fi doar primul semnal

Nu este pentru prima dată când Microsoft majorează prețurile consolelor Xbox. Compania a operat două scumpiri și anul trecut, pe fondul costurilor mai ridicate generate de tarife comerciale, al concurenței intense și al incertitudinilor privind cheltuielile consumatorilor.

În paralel, Bloomberg News relata la începutul acestei luni că Microsoft pregătește concedieri importante în divizia Xbox și reduceri semnificative ale bugetelor de marketing și ale altor cheltuieli, în cadrul unui proces mai amplu de eficientizare.

Însă presiunile asupra costurilor nu se opresc la Xbox. Principalul concurent, Sony, a majorat la rândul său prețurile consolei PlayStation 5 în aprilie, după o scumpire similară aplicată și în august anul trecut.

Semnale similare vin și din alte segmente ale industriei. Apple a anunțat în această săptămână majorarea prețurilor pentru unele modele de iPad și MacBook, explicând că nu mai poate absorbi creșterea accelerată a costurilor memoriilor și componentelor de stocare, alimentată de cererea uriașă generată de dezvoltarea centrelor de date pentru inteligența artificială.

Potrivit Reuters, mai multe organizații din industriile auto, retail și electronice au avertizat recent că cererea tot mai mare de cipuri de memorie pentru infrastructura AI riscă să provoace noi scumpiri ale produselor electronice și perturbări ale lanțurilor globale de aprovizionare.

Dacă tendința va continua, presiunile asupra costurilor s-ar putea extinde și către alte categorii de echipamente utilizate atât de consumatori, cât și de companii.













