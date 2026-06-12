Minecraft și Counter-Strike, folosite pentru educație financiară. Peste 30 de creatori de conținut participă sâmbătă la Gaming Marathon

Ediția de vară a evenimentului pune în prim-plan relația dintre părinți și copii și modul în care jocurile video pot deveni un spațiu comun pentru dialog și activități în familie, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Organizatorii Gaming Marathon aduc sâmbătă, 13 iunie, peste 30 dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România într-o ediție care pune accent pe relația dintre părinți și copii. Evenimentul online se va desfășura de la ora 10:00 și până târziu în noapte, pe platforma www.gaming-marathon.ro.

Tema ediției vine într-un context în care jocurile video sunt tot mai des integrate în activitățile de familie. Potrivit unui studiu realizat în 2025 de Marist Poll, peste trei sferturi dintre părinții ai căror copii joacă jocuri video participă alături de aceștia la sesiuni de gaming cel puțin o dată pe lună, semn că această formă de divertisment devine tot mai des o activitate desfășurată împreună.

Pe parcursul zilei, comunitățile creatorilor de conținut vor putea participa la turnee, challenge-uri și activități speciale în unele dintre cele mai populare jocuri ale momentului, de la Counter-Strike 2, Fortnite și Minecraft până la Brawl Stars, EA FC 26, PUBG și GTA V. Participanții vor avea ocazia să joace alături de streamerii preferați și să câștige numeroase premii oferite de partenerii evenimentului.

Studiu: peste trei sferturi dintre părinții gamerilor se joacă împreună cu copiii lor

„Cercetările recente arată că joaca în familie contribuie la o comunicare mai bună între generații și la consolidarea relației dintre părinți și copii. Totodată, un studiu realizat în 2025 de Marist Poll arată că peste trei sferturi dintre părinții ai căror copii joacă jocuri video se joacă împreună cu aceștia cel puțin o dată pe lună, semn că gaming-ul devine tot mai des o activitate de familie. La Gaming Marathon ne dorim să încurajăm nu doar joaca alături de familie și de cei apropiați, ci și dialogul care se naște în jurul acesteia. Atunci când petrec timp împreună într-un joc, fie el competitiv sau cooperativ, părinții și copiii au ocazia să se cunoască mai bine, să descopere aspecte ale personalității celuilalt și să construiască experiențe comune care îi apropie”, a declarat Tudor Dăescu, co-organizator Gaming Marathon.



Tema relației dintre părinți și copii se va regăsi pe tot parcursul zilei, atât prin discuții și conversații dedicate, cât și prin momente speciale în care creatorii de conținut își vor invita părinții în direct pentru a participa împreună la provocări, meciuri și experiențe de gaming.

Campionii Esports Kings 2026 intră live alături de părinții lor

Câștigătorii competiției Esports Kings 2026 la probele de Counter-Strike 2 și Brawl Stars vor intra live alături de părinții lor pentru a povesti cum au descoperit jocurile video și ce rol au avut familiile lor în acest parcurs.

Potrivit organizatorilor, prezența lor demonstrează cum o competiție de amatori desfășurată în întreaga țară poate descoperi și susține talente excepționale, transformând pasiunea pentru gaming într-o oportunitate de dezvoltare și performanță.

Gaming-ul, folosit și pentru educație financiară

Pe lângă componenta de divertisment și competiție, Gaming Marathon își propune la fiecare ediție să evidențieze și potențialul educativ al jocurilor video.

Astfel, iSilent îi invită pe toți fanii Minecraft să participe la o experiență specială realizată împreună cu Rețele Electrice România. Prin activități interactive integrate în universul jocului, participanții vor descoperi într-un mod distractiv informații despre utilizarea responsabilă a electricității și despre importanța adoptării unor comportamente sigure în viața de zi cu zi.

Totodată, streamerii Palash și BTN îi invită pe gameri să joace alături de ei pe Money Strike, prima hartă românească de tactical FPS creată de Raiffeisen Bank. Harta își propune să transforme educația financiară într-o experiență interactivă și naturală, integrată direct în joc, provocând jucătorii să ia decizii strategice, să gestioneze resurse și să își construiască propriile tactici, în timp ce descoperă principii financiare utile atât în universul gamingului, cât și în viața de zi cu zi.

Mai multe detalii despre programul complet și creatorii de conținut participanți sunt disponibile pe www.gaming-marathon.ro.























