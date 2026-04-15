Concedieri la Snapchat: Compania-mamă dă afară 1.000 de angajați pe fondul adoptării inteligenței artificiale

Snap, compania-mamă a rețelei sociale Snapchat, a anunțat că va concedia 16% din forța de muncă globală, adică aproximativ 1.000 de angajați, potrivit TechCrunch.

CEO-ul Snap, Evan Spiegel, „dă vina” pe progresele în AI pentru reducerea locurilor de muncă.

„Deși aceste schimbări sunt necesare pentru a valorifica potențialul pe termen lung al Snap, credem că progresele rapide în inteligența artificială permit echipelor noastre să reducă munca repetitivă, să crească viteza și să susțină mai bine comunitatea, partenerii și advertiserii”, se arată în memoriul transmis angajaților, făcut public printr-un document depus la Comisia americană pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC).

De asemenea, odată cu disponibilizările, Snap închide peste 300 de posturi vacante. Compania avea aproximativ 5.261 de angajați cu normă întreagă în decembrie 2025, scrie sursa citată.

Compania spune că aceste reduceri îi vor permite să reducă baza anuală de costuri cu peste 500 milioane dolari până în a doua jumătate a anului 2026.

Această rundă de concedieri vine după ce și alte companii tech au dat afară oameni, de la începutul anului și până acum, fie din cauza implementării AI, fie pentru finanțarea investițiilor în AI, cum ar fi Amazon, Oracle, Meta (Facebook) și dezvoltatorul de jocuri Playtika.

Snapchat a crescut în popularitate în rândul tinerilor, inclusiv în România, între anii 2015-2017, atunci când aplicația a introdus filtrele care foloseau realitate augmentată în scop distractiv.