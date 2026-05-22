Brașovenii de la Allview intră pe Amazon Germania și analizează extinderea în Ungaria și Serbia

Lucian Peticila - CEO Allview
Firma brașoveană Visual Fan, care vinde telefoane, mașini electrice, electrocasnice și alte produse sub brandul Allview, își va lansa operațiunile pe marketplace-ul Amazon Germania de la 1 iunie 2026 și ia în considerare extinderea pe piețele din Ungaria și Serbia. 

„Următorul pas strategic este lansarea operațiunilor pe Amazon Germania, începând cu 1 iunie 2026, urmată de evaluarea unor oportunități suplimentare de extindere regională, în piețele din Ungaria și Serbia, în a doua parte a anului”, a menționar compania românească, în raportul financiar pe primul trimestru al anului 2026. 

Grupul Visual Fan a raportat o creștere bruscă a veniturilor și a profitului pe primele 3 luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. 

Cifra de afaceri consolidată a atins, în T1 2026, valoarea de 101,6 milioane lei, comparativ cu 13,76 milioane lei în T1 2025. Profitul net consolidat a ajuns la 8,9 milioane lei, față de 1,02 milioane lei în aceeași perioadă a anului precedent. Marja netă consolidată a urcat la 8,77%, comparativ cu 7,43% în T1 2025, ceea ce reprezintă o creștere relativă de aproximativ 18% a marjei nete. 

Lansată în anul 2002, la Brașov, de antreprenorul Lucian Peticilă (foto), Visual Fan S.A. activează pe o piață care cuprinde: dispozitive mobile inteligente, sisteme Smart Home, tablete, laptopuri, televizoare și electrocasnice smart. Din 2022, a integrat noi domenii de activitate: soluții pentru generarea de energie verde, nutriție echilibrată și vehicule 100% electrice. 

În 2026, Visual Fan continuă să își consolideze poziția pe piață prin patru piloni strategici: Electronice & IT, Allview Energy, Allview Auto și ecosistemul digital ERA. 

