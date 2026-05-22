Brașovenii de la Allview intră pe Amazon Germania și analizează extinderea în Ungaria și Serbia

Firma brașoveană Visual Fan, care vinde telefoane, mașini electrice, electrocasnice și alte produse sub brandul Allview, își va lansa operațiunile pe marketplace-ul Amazon Germania de la 1 iunie 2026 și ia în considerare extinderea pe piețele din Ungaria și Serbia.

„Următorul pas strategic este lansarea operațiunilor pe Amazon Germania, începând cu 1 iunie 2026, urmată de evaluarea unor oportunități suplimentare de extindere regională, în piețele din Ungaria și Serbia, în a doua parte a anului”, a menționar compania românească, în raportul financiar pe primul trimestru al anului 2026.

Grupul Visual Fan a raportat o creștere bruscă a veniturilor și a profitului pe primele 3 luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Cifra de afaceri consolidată a atins, în T1 2026, valoarea de 101,6 milioane lei, comparativ cu 13,76 milioane lei în T1 2025. Profitul net consolidat a ajuns la 8,9 milioane lei, față de 1,02 milioane lei în aceeași perioadă a anului precedent. Marja netă consolidată a urcat la 8,77%, comparativ cu 7,43% în T1 2025, ceea ce reprezintă o creștere relativă de aproximativ 18% a marjei nete.

Lansată în anul 2002, la Brașov, de antreprenorul Lucian Peticilă (foto), Visual Fan S.A. activează pe o piață care cuprinde: dispozitive mobile inteligente, sisteme Smart Home, tablete, laptopuri, televizoare și electrocasnice smart. Din 2022, a integrat noi domenii de activitate: soluții pentru generarea de energie verde, nutriție echilibrată și vehicule 100% electrice.

În 2026, Visual Fan continuă să își consolideze poziția pe piață prin patru piloni strategici: Electronice & IT, Allview Energy, Allview Auto și ecosistemul digital ERA.