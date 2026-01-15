Skip to content

Concedieri în IT sub „foarfeca” AI: Firma israeliană de jocuri Playtika, prezentă și în România, dă afară 15% din personal, la nivel mondial, la început de 2026

programator_om_inteligenta artificiala
programator_om_inteligenta artificiala Sursă: © Andranik Hakobyan | Dreamstime.com

Producătorul israelian de jocuri video Playtika, prezent și în România, a anunțat, în ianuarie 2026, un nou val de concedieri, care va afecta 15% din personalul său, la nivel internațional, invocând, printre altele, și trecerea la un mod de lucru cu „echipe optimizate prin inteligență artificială și automatizare”.

În urma deciziei, în primul trimestru al anului 2026 vor fi dați afară aproximativ 520 de angajați, având în vedere că Playtika are 3.500 de salariați, la nivel global, conform datelor raportate pentru decembrie 2024. Compania va suporta costuri estimate între 12 și 15 milioane de dolari cu plățile compensatorii către cei disponibilizați, potrivit unui raport oficial, publicat la data de 14 ianuarie 2026.

Într-un e-mail trimis angajaților, CEO-ul Playtika, Robert Antokol, a invocat faptul că firma se va îndrepta către utilizarea inteligenței artificiale, în locul unora dintre salariați.

„Ne reorientăm de la operațiunile cu mulți angajați către echipe optimizate prin AI și automatizare. (...) O structură mai eficientă ne permite să oferim o răsplată mai bună, traiectorii de carieră mai clare și o cultură de succes pentru echipa care rămâne”, a scris directorul firmei de jocuri.

Firma de gaming are birouri în Israel, SUA, România și Ucraina, printre altele. În România, Playtika Holding Corp. operează prin Homerun Ciero SRL pentru divizia de Customer Support și prin Homerun QT SRL pentru divizia de Research & Development, din București.

Homerun Ciero SRL are 114 angajați, iar Homerun QT SRL are 299 de oameni, conform datelor pe anul 2024.

Din 2016, Playtika a fost achiziționată de un consorțiu de investitori chinezi, condus de Shanghai Giant Network Technology, pentru suma de 4,4 miliarde de dolari.

Sursa foto: Playtika/SEC

Afaceri

O companie IT românească colaborează cu firma de consultanță Andersen Consulting

De la sucuri bio și dulceață de prune la pancetta și ciocolată cu matcha, de la micii antreprenori români, în magazinele Carrefour. Peste 100 de producători „ultra-locali”, cu peste 1.400 produse listate

Tendințe 2026 în materie de inteligență artificială în companiile și echipele de management românești

România a început să aplice Directiva europeană NIS2. Ce trebuie să știe firmele (analiză)

Delia Necula - CEO Fort

Compania românească de securitate cibernetică Fort numește un nou director general, cu peste 20 de ani de experiență

Startup-ul românesc .lumen colaborează cu un gigant tech american pentru producția „ochelarilor” de ghidaj, cu inteligență artificială

Listă: Orașele din România cu cele mai mari creșteri de prețuri la apartamentele de vânzare, în decembrie 2025 (analiză)

Top 10 trenduri în marketing 2026: agenți AI, date sintetice, creatori și micro-comunități (studiu Kantar)