Uber vrea să cumpere proprietarul Glovo. Aplicația de livrări, creștere a veniturilor în România

Uber vrea să cumpere compania germană de livrări Delivery Hero, care deține și Glovo, principalul operator de livrări prin aplicație de pe piața din România. În 2025, subsidiara Glovo din România a raportat o creștere cu o treime a veniturilor sale, față de anul precedent.

Delivery Hero a confirmat că a primit o ofertă de preluare din partea Uber, la prețul de 33 de euro pe acţiune, potrivit Reuters.

La acest preț pe acțiune, compania germană ar fi evaluată în total la peste 10 miliarde de euro, conform Financial Times.

Compania americană de mobilitate și livrări Uber este deja acționar semnificativ în Delivery Hero. Săptămâna trecută, Uber și-a majorat participația în compania germană de la 7% la 19,5%, devenind cel mai mare acționar.

Pe 12 mai, Niklas Oestberg, cofondator și director general (CEO) al Delivery Hero, a anunțat că va renunța la conducerea companiei până pe 31 martie 2027. El era supus presiunilor din partea unor acționari ai companiei, în cadrul unui proces de revizuire strategică a afacerii.

„Niklas Östberg va rămâne CEO pe durata tranziției, conducând următoarea etapă a procesului de Revizuire Strategică și a proceselor asociate de fuziuni și achiziții (M&A), inițiată în comun de Consiliul de Management și Consiliul de Supraveghere și anunțată în decembrie 2025. El beneficiază de sprijinul deplin al ambelor consilii în acest demers. Va colabora îndeaproape cu Consiliul de Supraveghere în privința succesiunii și pentru asigurarea continuității strategiei, operațiunilor și conducerii companiei. Consiliul de Supraveghere va demara în curând procesul de căutare a unui nou director general (CEO), cu obiectivul de a finaliza acest proces până la sfârșitul anului 2026”, a precizat Delivery Hero.

Glovo România, venituri de 735 milioane lei în anul 2025

În urma operațiunilor de fuziuni și achiziții, Delivery Hero deține majoritar, printre altele, și aplicația spaniolă de livrări Glovo, principalul operator de pe piața românească. În 2022, Delivery Hero deținea 94% din acțiunile Glovo.

În anul 2025, firma GlovoappRO SRL, subsidiara românească a Glovo, a raportat creșteri mari ale afacerii față de 2024. Firma bucureșteană a avut venituri totale de 735,4 milioane de lei (+37,4%) și un profit de 58,18 milioane de lei (+22,1%), în anul 2025, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor. Personalul firmei a scăzut de la 116 angajați proprii în 2024 la 110 angajați proprii în 2025.

GlovoappRO SRL deține și firma locală Glovo Infrastructure Services RO SRL, prin care operează magazine în regim de dark store, pentru livrări ultra-rapide (Q-Commerce). Cele mai recente date publicate de Ministerul Finanțelor pentru această firmă sunt pentru 2024: venituri totale de 45,73 milioane lei și pierderi de 6,8 milioane lei, cu 16 angajați proprii. Glovo Infrastructure Services RO SRL este deținută integral de GlovoappRO SRL, subsidiara românească a companiei spaniole de livrări, conform datelor oficiale colectate de platforma Termene.ro.

La rândul său, colosul american de transport alternativ de persoane Uber este prezent în România începând cu anul 2015. Pe piața românească a operat și cu serviciul său de livrări de mâncare de la restaurante, Uber Eats, dar din 2020 a renunțat la acest business în România. În 2026, Uber a anunțat că își readuce serviciul de livrări în România și alte piețe europene.