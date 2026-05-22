AI versus AI: Binance spune că a blocat 22,9 milioane de tentative de fraudă crypto în doar 3 luni, folosind peste 100 de modele de inteligență artificială

Fraudele generate cu inteligența artificială cresc accelerat în industria crypto, iar platformele de tranzacționare încep să răspundă cu propriile sisteme AI de apărare. Binance susține că a interceptat 22,9 milioane de tentative de scam și phishing doar în primul trimestru din 2026 și că a contribuit la protejarea a aproape 2 miliarde de dolari din fondurile utilizatorilor, folosind peste 100 de modele de inteligență artificială și 24 de inițiative AI integrate în sistemele sale de securitate.

Datele apar într-o analiză publicată de Binance Research, într-un context în care atacurile bazate pe AI devin tot mai ieftine și mai eficiente.

Potrivit companiei, exploatarea de smart contracts costă acum în jur de 1,22 dolari per contract, iar modelele AI utilizate de atacatori ating o rată de succes de 72,2%. În paralel, valoarea fraudelor crypto a ajuns la 17 miliarde de dolari în 2025, în creștere cu 30% față de anul anterior.

Deepfake-uri, phishing automatizat și mesaje care imită suportul tehnic

Atacurile nu mai vizează doar infrastructura tehnică, ci în special utilizatorii. Infractorii folosesc inteligența artificială pentru a crea deepfake-uri video și audio, site-uri false, roboți de phishing și mesaje care imită prieteni, colegi sau echipe de suport.

În acest context, Binance spune că a mutat o parte importantă din verificările de securitate către sisteme automate bazate pe AI. Potrivit companiei, 57% dintre controalele anti-fraudă sunt acum realizate automat de modelele sale de inteligență artificială.

Sistemele sunt folosite pentru detectarea imaginilor false folosite ca dovadă de plată, analizarea mesajelor în timp real pentru identificarea tiparelor de scam și verificarea identității utilizatorilor prin procese KYC care detectează deepfake-uri și documente false.

Peste 5,4 milioane de utilizatori protejați, potrivit companiei

Între începutul lui 2025 și primul trimestru din 2026, Binance afirmă că a blocat potențiale fraude în valoare de 10,53 miliarde de dolari și că a protejat peste 5,4 milioane de utilizatori.

Compania spune că platforma generează zilnic peste 9.600 de avertismente în timp real și că a pus pe lista neagră peste 36.000 de adrese considerate malițioase.

În același timp, Binance susține că a contribuit și la recuperarea unor sume pierdute în fraude. În 2025, platforma ar fi ajutat utilizatorii să recupereze 12,8 milioane de dolari în aproximativ 48.000 de cazuri, cu 41% mai mult decât în 2024.

Totodată, compania afirmă că a colaborat cu autorități și structuri de aplicare a legii din mai multe țări pentru confiscarea a 131 de milioane de dolari proveniți din activități ilegale.

Educația utilizatorilor rămâne una dintre principalele probleme



Compania admite că tehnologia nu poate opri toate fraudele, în condițiile în care multe atacuri exploatează erori umane și tehnici de manipulare socială.

Potrivit Binance, peste 179.000 de utilizatori au participat în primul trimestru din 2026 la programe și materiale de educație privind securitatea conturilor și prevenirea tentativelor de preluare a accesului.

Pentru startup-urile și companiile care dezvoltă produse fintech, crypto sau aplicații bazate pe AI, creșterea fraudelor automatizate vine cu o presiune suplimentară: investițiile în securitate și verificare automată devin tot mai greu de evitat, mai ales în contextul în care atacatorii folosesc aceleași tehnologii AI pentru a scala fraudele și pentru a crea identități false tot mai credibile.
















