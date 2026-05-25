Aproape 20 firme mari românești au intrat în insolvență în primul trimestru din 2026. Creștere de 10 ori de la an la an (analiză)

Dificultatea financiară din economia românească se mută accelerat către firmele cu active mari, numărul companiilor mari care au intrat în insolvență crescând semnificativ în primele 3 luni din 2026, arată o analiză transmisă, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

19 companii cu active de peste 4 milioane EUR fiecare au intrat în insolvență, între ianuarie și martie 2026, concentrând active imobilizate de aproximativ 187 milioane EUR și datorii totale de peste 448 milioane EUR. 884 de angajați sunt afectați direct de intrarea companiilor în procedura de insolvență, mai notează CITR, firmă care se ocupă de insolvențe și restructurări pentru companiile din România.

Pentru comparație, în perioada similară a anului trecut, numai 2 companii de această dimensiune au intrat în procedură de insolvență, indicând o creștere de la an la an de aproape 10 ori.

În total, 66 de companii de impact, cu active imobilizate de peste 1 milion EUR, au intrat în insolvență în T1 2026, comparativ cu 25 în aceeași perioadă din 2025, echivalentul unei creșteri de 164% într-un singur an.

„Vedem în primul trimestru din 2026 o mutare clară a presiunii economice către companiile cu greutate reală în economie. Nu mai vedem doar vulnerabilitate punctuală la businessuri mici. Presiunea economică a ajuns la companii cu masă critică - firme cu sute de angajați, zeci de milioane de euro în business și ecosisteme extinse de furnizori și creditori. Când astfel de companii intră în dificultate, efectul nu mai este izolat, ci se propagă în economie”, a declarat Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

La nivel general, în România au fost deschise 1.829 de proceduri de insolvență în T1 2026, în creștere cu 14,3% față de aceeași perioadă a anului trecut.

„În acest context, accesarea timpurie a instrumentelor de restructurare - concordat preventiv, restructurare extrajudiciară sau acorduri cu creditorii - devine esențială. Companiile care acționează în prima parte a anului 2026 au șanse semnificativ mai mari de redresare decât cele care amână decizia până când dificultatea devine structurală”, a adăugat Paul-Dieter Cîrlănaru.

Agricultura, sectorul cu cea mai abruptă deteriorare

Cea mai abruptă deteriorare este vizibilă în agricultură. Rata normalizată a insolvențelor a crescut în primul trimestru din 2026, aproape dublându-se într-un singur an. Evoluția vine pe fondul efectelor climatice severe din 2024, al costurilor ridicate de finanțare și al perturbărilor persistente din lanțurile globale de aprovizionare.

Cele mai multe insolvențe din categoria companiilor mari provin din industrie și producție. Opt dintre cele 19 companii cu active de peste 4 milioane EUR activează în domenii precum panificație, agro-alimentar, prelucrarea lemnului sau construcții metalice. Presiunea asupra acestor sectoare vine din suprapunerea mai multor factori: costuri ridicate de producție, cerere externă în scădere, condiții de finanțare mai stricte și volatilitate în lanțurile internaționale de aprovizionare.

În paralel, încetinirea economiei germane, principalul partener comercial al României, afectează direct companiile locale integrate în lanțurile industriale europene, în special pe segmentul producției și componentelor industriale.

Analiza arată că percepția generată de numărul de insolvențe nu reflectă întotdeauna riscul real din economie. Raportat la numărul de companii active, construcțiile devin sectorul cu cea mai mare vulnerabilitate. În schimb, comerțul, deși continuă să conducă în clasamentele brute, are o rată normalizată, apropiată de media economiei. Sectorul IT și comunicații rămâne cel mai stabil, cu o rată de doar 4,3 insolvențe la 10.000 de firme active.

Raportul indică însă și o posibilă revenire în 2027, când România ar putea înregistra o scădere de 6% a insolvențelor, estimează experții CITR.

Din totalul celor 1.829 de insolvențe înregistrate în primul trimestru, 738 au fost deschise doar în luna martie, reprezentând aproximativ 40% din totalul trimestrului. Potrivit CITR, această concentrare indică o accelerare a presiunii financiare în economie și sugerează că ritmul insolvențelor ar putea continua să crească și în trimestrul al doilea.

Într-un context economic în care presiunea financiară începe să afecteze companii cu impact sistemic, intervenția timpurie prin restructurare deseori reprezintă diferența dintre redresare și dificultate structurală.

