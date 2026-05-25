Ce probleme ar trebui să rezolve următorul guvern, în opinia antreprenorilor IMM România / Cea mai neinspirată măsură, creșterea impozitului pe dividende (sondaj)

Majoritatea antreprenorilor români respondenți la un sondaj online realizat de organizația IMM România (46%) consideră că cea mai neinspirată măsură luată de guvern în ultimele 10 luni a fost creșterea impozitului pe dividende la 16%, iar una din problemele cele mai menționate care trebuie rezolvate de următorul guvern este reducerea impozitării pe forța de muncă cu 5 puncte procentuale, conform unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Sondajul online realizat de organizația patronală IMM România cuprinde așteptările antreprenorilor de la următorul guvern și ce n-a funcționat în ultimele 10 luni. În perioada 15-22 mai, 2.110 respondenți au participat la cercetare.

În ceea ce privește forma de organizare, respondenții au fost 62,2 % microîntreprinderi, 21,1 % întreprinderi mici, 14,8 % întreprinderi mijlocii și 1,9 % întreprinderi mari. Referitor la domeniul de activitate al respondenților: 54,1 % sunt din servicii, 15,3% comerț, 9,6% producție, 9,1% HORECA, 4,8 % construcții, 4,8% transport și 2,4 % agricultură.

Majoritatea respondenților au fost afectați în mare măsură (32,5%), 23% afirmând că au fost afectați în foarte mare măsură, 18,7% au fost afectați în mică măsură, 14,4% nu au fost afectați, iar 11,5% au fost afectați în foarte mică măsură.

Principalele probleme cu care se confruntă antreprenorii acum sunt creșterea costurilor materiilor prime/serviciilor folosite pentru activitatea întreprinderii (67%), creșterea prețului combustibililor și gazelor naturale (64,6%), scăderea vânzărilor (62,2%), creșterea prețului energiei electrice (57,4%), lipsa resurselor financiare pentru investiții (41,1%) și lipsa forței de muncă (23,9%). Doar 1,9% declară că nu întâmpină probleme.

Principalele 3 probleme pe care viitorul guvern ar trebui să le rezolve urgent ar fi, în opinia antreprenorilor:

72,5% - Reducerea impozitării pe forța de muncă cu 5 puncte procentuale;

68,7% - Reducerea impozitului pe dividende la 5%;

66,8% - Reducerea cheltuielilor bugetare;

64% - Reducerea TVA la 19%, respectiv 9%;

52,1% - Creșterea absorbției fondurilor europene;

44,1% - Creșterea investițiilor în infrastructură și în economia reală;

Patronii respondenți spun că devalorizarea leului în raport cu euro a afectat activitatea întreprinderilor astfel: creșterea costurilor de producție/de prestare a serviciilor (77,7%), scăderea volumului producției/serviciilor prestate (42,7%), disponibilizarea unei părți din salariați (23,2%). În același timp, 9,5% dintre antreprenori declară că nu sunt afectați de scăderea valorii leului în raport cu euro.

Oamenii de afaceri români au resimțit creșterea TVA-ului la 11% și 21% în activitatea lor astfel:

55,5% - A scăzut volumul serviciilor/produselor vândute;

42,7% - Au crescut prețul produselor/serviciilor cu valoarea creșterii TVA;

34,1% - Se confruntă cu întârzieri la încasări din cauza lipsei de lichidități a partenerilor;

28,4% - Au scăzut încasările din cauza majorării TVA și Oprirea/renunțarea la efectuarea investițiilor;

23,7% - Au absorbit total/parțial creșterea TVA pentru a păstra prețurile competitive;

18,5% - Au crescut datoriile societății către terți;

8,1% - Încasările au rămas la fel;

Doar 1,4% declară că le-au crescut încasările.

Cea mai neinspirată măsură luată de guvern în ultimele 10 luni pentru IMM-uri a fost creșterea impozitului pe dividende la 16%, menționată de 46% dintre respondenți, fiind urmată de creșterea TVA-ului (27,5%), scăderea plafonului pentru microîntreprinderi la 100.000 EUR (10,4%), majorarea accizei la combustibili (8,5%) și introducerea impozitului pe construcții speciale (2,8%).

Antreprenorii consideră că vor întâmpina următoarele dificultăți financiare, în urma creșterii salariului minim brut pe țară la 4.325 lei/lună începând cu 1 iulie 2026:

62,6% - Creșterea prețului produselor/serviciilor;

35,5% - Reducerea personalului;

31,8% - Oprirea/renunțarea la efectuarea investițiilor;

27% - Scăderea competitivității

14,2% - Nu voi întâmpina dificultăți;

8,5% - Închiderea firmei.

Majoritatea respondenților (59,9%) consideră că debirocratizarea și simplificarea obligațiilor de raportare și conformare este una din măsurile principale pe care guvernul viitor trebuie să le implementeze urgent, urmată de acordarea de granturi din fonduri europene pentru IMM-uri (53,1%), revenirea la pragul de 500.000 EUR pentru aplicarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor (49,9%), reducerea prețului energiei electrice (49,5%), acordarea de finanțări pentru digitalizare, internaționalizare, retehnologizare (43,4%) și continuarea programului IMM INVEST și facilitarea de garanții prin FNGCIMM pentru capitalul de lucru (38,7%).

Mai mult de jumătate (55,7%) din respondenți vor menține numărul actual de angajați, 2 din 10 (22,2%) vor face disponibilizări, 10,4% vor angaja 1 salariat, iar 9,9% din antreprenorii întrebați vor angaja între 2 și 5 salariați.

La întrebarea „Ce propuneri aveți pentru îmbunătățirea pieței forței de muncă?”, antreprenorii au răspuns astfel:

35,8% - susținerea formării profesionale continue;

14,6% - susținerea creșterii salariului pentru angajații încadrați cu salariul minim și calificați pe cheltuiala angajatorului;

14,2% - subvenționarea Kurzarbeit pentru societăți, astfel încât să se evite concedierile;

12,30%- simplificarea procedurii de implementare a programelor de ucenicie și reducerea birocrației în cazul angajării de personal non-UE.

7 din 10 antreprenori români (71,2%) sunt de acord cu înființarea unui Minister pentru IMM-uri, Antreprenoriat și Turism, pe când 28,8% au spus că nu sunt.

Antreprenorii din sectorul HoReCa au menționat ca măsuri pentru susținerea activității din domeniu: