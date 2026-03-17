Un reporter de război din Israel, „ținta” unor utilizatori ai platformei Polymarket

Un reportaj de război al unui jurnalist din Israel a declanșat atacuri de hărțuire și amenințări din partea jucătorilor de noroc care încercau să influențeze rezultatul unui pariu de pe platforma Polymarket, care este interzisă în România, potrivit CTECH.

Emanuel Fabian, corespondent militar al The Times of Israel, a scris un reportaj care a declanșat o campanie de presiune, hărțuire și amenințări din partea celor care încercau să-l forțeze să schimbe povestea pentru a influența rezultatul unui pariu online de 14 milioane dolari.

Fabian a scris pe 10 martie că o rachetă balistică iraniană a lovit o zonă deschisă în afara Beit Shemesh, Israel, la aproximativ 500 metri de locuințe. Pe baza informațiilor din surse militare și a înregistrărilor exploziei, jurnalistul a scris că o încărcătură de rachetă a explodat în zonă.

După aceea, a început să primească diferite mesaje de la mai multe conturi că informația este scrisă greșit și că explozia nu a fost cauzată de un atac de rachetă, ci de fragmente ale unei rachete interceptoare.

Aceste conturi păreau să fie conectate la utilizatori de pe Polymarket, platformă cunoscută pentru predicții legate de crypto, politică, economie, sport, finanțe, tehnologie și alte domenii, care a fost interzisă în România la sfârșitul anului trecut.

Una dintre piețele platformei a întrebat dacă Iranul a lovit Israelul pe 10 martie, pariu de 14 milioane dolari, conform spuselor jurnalistului.

Regulile includeau o clauză importantă: dacă rachetele erau interceptate înainte de a lovi teritoriul israelian, pariul se rezolva ca „Nu”. Doar o lovitură confirmată pe teritoriul israelian ar produce un rezultat „Da”.

Reportajul conform căruia o rachetă a lovit o zonă deschisă lângă Beit Shemesh a avut, prin urmare, implicații financiare pentru pariorii care pariaseră pe rezultatul opus.

În unul din mesajele primite de jurnalist, i s-a trimis o captură de ecran fabricată cu un schimb de emailuri în care admitea în mod fals că racheta fusese interceptată și promitea că va actualiza articolul.

De asemenea, Fabian a fost amenințat cu referiri la detalii personale despre familia și zona casei sale. Jurnalistul a contactat poliția și a furnizat dovezi pentru atacuri.

Despre Polymarket

Polymarket este o platformă americană de predicții bazată pe tehnologia blockchain. Aceasta a fost fondată în 2020 de Shayne Coplan, care avea 21 de ani pe atunci. Platforma a ajuns rapid în atenția marilor fonduri de investiții americane, care s-au „înghesuit” să sprijine ideea de afacere a tânărului antreprenor.

În 2024, Polymarket a primit o finanțare de 55 milioane dolari într-o rundă condusă de Blockchain Capital, la o evaluare de 350 milioane dolari, iar în 2025, platforma a obținut încă o rundă de investiții, în valoare de 150 milioane dolari, la o evaluare de 1,2 miliarde dolari, condusă de Founders Fund, co-fondat de magnatul Peter Thiel, un susținător activ al lui Donald Trump.

La începutul lunii octombrie 2025, Intercontinental Exchange Inc., compania-mamă a Bursei de Valori din New York (NYSE), a anunțat că investește 2 miliarde dolari la o valoare de 8 miliarde dolari înainte de investiție.

După acest anunț, averea lui Shayne Coplan, care are acum 27 de ani, a fost estimată la 1 miliard de dolari. Astfel, el a devenit cel mai tânăr miliardar „self-made” (n.r. o persoană care și-a construit averea prin propriile eforturi) din lume, potrivit Bloomberg Billionaires Index, citat de CoinDesk.