Avertisment: Tentativă de fraudă în numele ANAF, CNAS și al unor bănci. La ce să fie atenți antreprenorii

Antreprenorii din România ar trebui să fie atenți la tentativele de fraudă în numele unor instituții precum Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și diverse instituții bancare.

Asociația Română a Băncilor (ARB) susține că escrocii se prezintă drept reprezentanţi ai ANAF, CNAS sau ai unor bănci comerciale, sub pretextul unor rambursări de TVA, restituiri de contribuții sau presupuse datorii fiscale, pentru a obţine acces la conturile bancare ale firmelor, potrivit News.ro.

Asociaţia Română a Băncilor recomandă antreprenorilor:

să nu ofere niciodată acces la aplicaţiile de Internet sau Mobile Banking;

să nu instaleze aplicaţii la solicitarea unor persoane necunoscute;

să nu furnizeze datele bancare, parole sau coduri de securitate;

să nu acceseze linkuri primite din surse suspecte;

să verifice orice solicitare primită în numele unei instituţii publice sau a unei bănci exclusiv prin canalele oficiale.

Totodată, ARB recomandă persoanelor fizice sau juridice care suspectează o astfel de tentativă de fraudă sau au fost deja victimele uneia să contacteze imediat banca și să sesizeze autorităţile competente.

„Infractorii exploatează încrederea mediului de afaceri în instituţiile publice şi în sectorul bancar, utilizând tehnici de inginerie socială pentru a determina victimele să ofere acces la conturi sau la dispozitivele utilizate pentru operaţiuni bancare. Fraudatorii contactează telefonic reprezentanţii companiilor sau trimit linkuri false care par a veni de la instituţiile publice, pretinzând că reprezintă ANAF şi CNAS, şi invocă proceduri de rambursare de TVA sau a contribuţiilor la sănătate, respectiv datorii către ANAF. Sub pretextul acordării de sprijin, victimele sunt manipulate să instaleze aplicaţii şi să ofere acces la telefonul mobil şi/sau la laptop. În urma acestor acţiuni, infractorii pot realiza transferuri din conturile companiilor fraudate”, susține ARB.

Băncile şi instituţiile publice nu solicită niciodată acces la aplicaţiile de Internet sau Mobile Banking, la ecranul dispozitivului sau instalarea unor aplicaţii pentru realizarea de rambursări sau verificări ale conturilor, precizează Asociația Română a Băncilor.

Asociaţia Română a Băncilor recomandă consultarea platformei Siguranţa Online (www.sigurantaonline.ro), unde sunt disponibile ghiduri şi informaţii utile despre principalele tipuri de fraude digitale şi metodele de prevenire a acestora.

Articol realizat de Marian-Cristian Munteanu