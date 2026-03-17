Livrări în 30 de minute: Freshful ajunge la 5 magazine online și își extinde rețeaua în București

Freshful, hipermarketul online lansat de eMAG, își extinde rețeaua Freshful NOW, formatul de supermarket online dedicat comenzilor cu livrare rapidă, în aproximativ 30 de minute. Compania operează în prezent cinci unități în București și are în plan extinderea la cel puțin șapte locații până la finalul lui 2026, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Extinderea vine în contextul creșterii segmentului de livrări rapide, unde comenzile mici, livrate într-un timp scurt, câștigă tot mai mult teren în fața cumpărăturilor planificate.

Format complementar pentru comenzile rapide

Freshful NOW este gândit ca o extensie a serviciului principal al companiei. Dacă modelul clasic Freshful este orientat spre coșuri de cumpărături mai mari, cu livrare programată în aproximativ trei ore, noul format vizează comenzile punctuale, livrate rapid.

Rețeaua este alcătuită din magazine de tip dark store, spații logistice fără acces pentru clienți, amplasate în mai multe zone ale Capitalei. În prezent, Freshful operează astfel de unități în Berceni, Mărgelelor, Pallady, Mărășești și Zeletin.

Timpi reduși de procesare și livrare

Potrivit companiei, o comandă este pregătită în medie în aproximativ două minute, iar majoritatea comenzilor sunt gata în mai puțin de cinci minute de la plasare.

Acest model permite livrarea comenzilor, în multe cazuri, în aproximativ 30 de minute, prin intermediul platformelor de livrare. Magazinele funcționează până la ora 2 dimineața.

Sortiment de câteva mii de produse

Fiecare unitate gestionează în prezent aproximativ 4.000 de produse, cu planuri de extindere spre 5.000. Sortimentul include produse alimentare de bază, dar și articole pentru uz casnic, produse pentru animale de companie sau articole pentru copii.

Compania indică o rată de acuratețe a comenzilor de peste 99%.

Disponibilitate prin platforme de livrare

Serviciul Freshful NOW este disponibil în prezent prin aplicația Wolt, iar compania analizează extinderea și pe alte platforme.

Utilizatorii programului Genius pot beneficia de livrare gratuită pentru comenzile de peste 75 de lei, în limita unei raze de 4 kilometri față de magazine.

Strategie de extindere pe segmentul de quick commerce

Lansat în 2021, Freshful by eMAG a intrat pe piață ca un hipermarket 100% online, axat pe livrări programate. Dezvoltarea rețelei Freshful NOW indică extinderea către segmentul de quick commerce, unde competiția este concentrată pe livrare rapidă și proximitate.

Prin creșterea numărului de dark store-uri și integrarea cu platforme de livrare, compania urmărește să acopere atât cumpărăturile planificate, cât și comenzile urgente.