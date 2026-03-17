Producătorul ChatGPT, OpenAI, dat în judecată de Britannica

Compania care deține Enciclopedia Britannica și dicționarul Merriam-Webster dă în judecată OpenAI, sub acuzația că ar fi folosit fără permisiune resursele oferite de acestea pentru a-și antrena modelele de inteligență artificială, potrivit News.ro

Compania AI este acuzată că a preluat în întregime materiale din Enciclopedia Britannica, care apar aproape identice şi în răspunsurile generate de ChatGPT.

Potrivit TechCrunch, Britannica deține drepturile de autor la aproape 100.000 de articole online și acuză OpenAI că a folosit abuziv datele pentru a-și antrena modelele sale LLM (n.r. Large Language Model; model AI antrenat pe cantități mari de text).

Avocaţii Britannica au prezentat instanţei mai multe materiale disponibile în enciclopedia online şi variantele reproduse de modelele ChatGPT.

Britannica mai spune și că instrumentele OpenAI înlocuiesc sursele originale de informare, afectând, astfel, traficul și veniturile acestora.

Editorii Enciclopediei se alătură mai multor companii media care au dat în judecată OpenAI, printre care The New York Times, Ziff Davis (proprietar al CNET, IGN, Mashable și PCMag) și alte peste zece ziare din Canada și SUA.

În septembrie 2025, Britannica a început un proces similar şi împotriva Perplexity. La rândul lor, aceștia au avut conflicte cu alte publicații, precum BBC, Forbes și The Wall Street Journal.

