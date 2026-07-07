Planul de acțiune al UE privind securitatea cibernetică și inteligența artificială

Comisia Europeană a prezentat un Plan de Acțiune care abordează riscurile și valorifică oportunitățile oferite de modelele avansate de inteligență artificială (IA) pentru securitatea cibernetică.

Planul prezentat de CE reunește statele membre, industria și organizațiile de la nivelul Uniunii pentru a consolida securitatea cibernetică împotriva vulnerabilităților reprezentate de inteligența artificială avansată, scrie Comisia într-un comunicat.

Securitatea eficientă necesită o înțelegere aprofundată a modului în care noile tehnologii pot fi utilizate, utilizate în mod abuziv și exploatate. În temeiul Regulamentului privind IA, modelele avansate de inteligență artificială trebuie evaluate, iar măsurile de atenuare trebuie evaluate cu atenție, înainte ca modelele să fie introduse pe piața UE.

Comisia va lansa o cerere de propuneri specifică pentru a institui o capacitate de evaluare a UE care să acopere securitatea cibernetică și care se preconizează că va fi operațională în 2027. Această nouă capacitate va contribui la funcția de reglementare a Oficiului pentru IA prin consolidarea evaluării de către terți a capacităților și a riscurilor IA la nivel mondial.

De asemenea, CE va colabora cu Agenția UE pentru Securitate Cibernetică (ENISA) pentru a defini un plan european pentru accesul structurat la capabilități avansate de IA pentru securitatea cibernetică. Aceste orientări vor sprijini organizațiile publice și private europene relevante să obțină acces la modele avansate de inteligență artificială.

În plus, ENISA și Centrul Comun de Cercetare al Comisiei vor crea o platformă securizată de testare a inteligenței artificiale pentru securitatea cibernetică, inclusiv prin utilizarea unor medii simulate, care vrea să aducă informații operatorilor din sectoarele critice, cum ar fi finanțele, energia, sănătatea, transporturile și administrația publică.

Consolidarea securității cibernetice și remedierea vulnerabilităților

UE trebuie să își protejeze infrastructura critică împotriva vulnerabilităților care decurg din posibila utilizare abuzivă a acestor tehnologii.

Companiile europene ar trebui să intensifice practicile de igienă cibernetică, măsurile de gestionare a riscurilor și principiile de securitate de la stadiul conceperii, folosind capacitățile de IA deja disponibile, inclusiv prin modele „open-source”, pentru a identifica și a remedia vulnerabilitățile mai rapid, transmite Comisia Europeană.

ENISA va sprijini și va facilita, astfel, parteneriatele dintre autoritățile publice, întreprinderi și comunitățile „open-source” din ecosistemul cibernetic.

Comisia pregătește și Marea Provocare a UE privind IA pentru Securitatea Cibernetică, un concurs care va reuni întreprinderi, cercetători și organizații pentru a dezvolta soluții cu noua tehnologie pentru securitatea cibernetică.

Planul vine în contextul în care dispozițiile Regulamentului UE privind Inteligența Artificială (AI Act) vor intra în vigoare de la 2 august 2026. Recent, StartupCafe.ro a discutat cu Mădălina Boțan, vicepreședinte al unui grup de lucru în elaborarea noului cod european legat de etichetarea conținutului generat/modificat cu AI, la podcastul „AI Business, AI Parte”, despre obligațiile furnizorilor și exploatatorilor de sisteme AI.