Comisia Europeană nu este de acord cu taxarea furnizorilor terți de AI pe WhatsApp

Comisia Europeană a notificat, din nou, Meta (Facebook) în legătură cu lăsarea furnizorilor terți de inteligență artificială să aibă chatboți în aplicația de mesagerie WhatsApp fără a percepe o taxă.

Noua notificare vine la două luni după prima, în care CE susținea, în mod preliminar, că WhatsApp încalcă regulile anticoncurențiale ale UE, așa cum am mai scris pe site.

Reamintim că în octombrie 2025, Meta a anunțat că asistenții AI terți ca ChatGPT nu vor mai fi disponibili în platforma WhatsApp din ianuarie, făcând loc astfel pentru soluția proprie Meta AI. La două luni distanță, Comisia Europeană a anunțat că investighează Meta pentru încălcarea regulilor anticoncurențiale cu privire la interzicerea soluțiilor de AI ale altor companii pe platforma de mesagerie.

CE a constatat, în februarie, că Meta ar fi dominant pe piața aplicațiilor de comunicare din Spațiul Economic European prin WhatsApp și că ar abuza de această poziție, refuzând accesul la WhatsApp altor afaceri, inclusiv asistenților AI terți.

Acum, a trimis către gigantul american o Declarație Suplimentară de Obiecții („Supplementary Statement of Objections”) în care ordonă Meta să restabilească accesul asistenților AI terți la WhatsApp, în aceleași condiții ca înainte de schimbarea politicii sale, în ciuda modificării anunțate pe 4 martie 2026.

Pe 4 martie, Meta a transmis către Comisie faptul că va permite chatboților AI rivali să acceseze WhatsApp contra cost pentru un an, printr-o taxă, potrivit Reuters.

Autoritatea susține că noua taxă este „echivalentă cu interdicția anterioară de acces”:

„Comportamentul Meta riscă să blocheze concurenții să intre sau să se extindă pe piața în plină expansiune a asistenților AI. Prin urmare, Comisia intenționează să impună măsuri provizorii pentru a preveni ca aceste schimbări de politică să provoace prejudicii grave și ireparabile pieței, sub rezerva replicii și drepturilor de apărare ale Meta”.

Tot acum, Comisia a extins acoperirea Declarației de Obiecții și pentru Italia, care fusese exclusă deoarece avea o anchetă deja în desfășurare și avea impuse măsuri provizorii în decembrie 2025.