Meta (Facebook), acord cu un startup care ar putea capta energie solară noaptea, pentru centrele de date

Gigantul Meta, care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, a semnat un acord cu un startup care ar putea permite ca 1.000 sateliți să transmită lumină infraroșie către ferme solare care alimentează centrele de date noaptea, potrivit TechCrunch.

Startup-ul Overview Energy dezvoltă nave spațiale care colectează energie solară în spațiu, care mai apoi să fie convertită în infraroșu și transmisă către ferme solare suficient de mari, de ordinul a sute de megawați, pentru a transforma lumina în energie.

Folosind un fascicul larg, în infraroșu, pentru a alimenta infrastructura solară terestră existentă, Overview consideră că poate ocoli provocările tehnologice și problemele de siguranță și reglementare care afectează planurile de a transmite energie către Pământ prin lasere de mare putere sau fascicule cu microunde.

Compania care va furniza până la 1 gigawatt de energie către Meta a ieșit din „stealth” în decembrie anul trecut, după 4 ani de la înființare, vrea să testeze primul astfel de satelit care să acumuleze energia solară din spațiu în anul 2028 și să lanseze o întreagă flotă de 1.000 sateliți în 2030.

Meta a spus că a semnat pentru 1 GW de energie solară spațială, deși nu este clar dacă s-au vorbit și detalii financiare.

Odată ajunși în spațiu, directorul general al Overview Energy, Marc Berte, spune că flota de nave spațiale va putea acoperi aproximativ o treime din planetă, cu o inițială desfășurare care va ajunge de la Coasta de Vest a SUA până în Europa de Vest. Startup-ul a strâns cel puțin 18,5 milioane dolari în runde de finanțare, potrivit Crunchbase.