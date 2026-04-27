Skip to content

Meta (Facebook), acord cu un startup care ar putea capta energie solară noaptea, pentru centrele de date

Meta, facebook, Instagram, Whatsapp Sursă: © Sergei Elagin | Dreamstime.com

Gigantul Meta, care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, a semnat un acord cu un startup care ar putea permite ca 1.000 sateliți să transmită lumină infraroșie către ferme solare care alimentează centrele de date noaptea, potrivit TechCrunch.

Startup-ul Overview Energy dezvoltă nave spațiale care colectează energie solară în spațiu, care mai apoi să fie convertită în infraroșu și transmisă către ferme solare suficient de mari, de ordinul a sute de megawați, pentru a transforma lumina în energie.

Folosind un fascicul larg, în infraroșu, pentru a alimenta infrastructura solară terestră existentă, Overview consideră că poate ocoli provocările tehnologice și problemele de siguranță și reglementare care afectează planurile de a transmite energie către Pământ prin lasere de mare putere sau fascicule cu microunde.

Compania care va furniza până la 1 gigawatt de energie către Meta a ieșit din „stealth” în decembrie anul trecut, după 4 ani de la înființare, vrea să testeze primul astfel de satelit care să acumuleze energia solară din spațiu în anul 2028 și să lanseze o întreagă flotă de 1.000 sateliți în 2030.

Meta a spus că a semnat pentru 1 GW de energie solară spațială, deși nu este clar dacă s-au vorbit și detalii financiare.

Odată ajunși în spațiu, directorul general al Overview Energy, Marc Berte, spune că flota de nave spațiale va putea acoperi aproximativ o treime din planetă, cu o inițială desfășurare care va ajunge de la Coasta de Vest a SUA până în Europa de Vest. Startup-ul a strâns cel puțin 18,5 milioane dolari în runde de finanțare, potrivit Crunchbase.

Smart Tech

Instagram testează o nouă aplicație pentru poze instant, fără filtre, care dispar

Japonezii de la Sony au dezvoltat un braț robotic, cu inteligență artificială, care rivalizează cu jucători de top de tenis de masă