Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunță Aplicația Europeană de Verificare a Vârstei

Aplicația Europeană de Verificare a Vârstei este pregătită din punct de vedere tehnic și va fi disponibilă în curând pentru utilizare, a anunțat miercuri președinta CE, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters.

„Mergem înainte cu toată viteza și cu hotărâre în ceea ce privește aplicarea normelor noastre europene. Tragem la răspundere platformele online”, a declarat von der Leyen la o conferință de presă la Bruxelles, la care a participat și comisarul UE pentru digitalizare, Henna Virkkunen.

De asemenea, Uniunea Europeană va institui un mecanism de coordonare, astfel încât verificarea vârstei să fie asigurată în fiecare sistem național, a adăugat Virkkunen.

„Părinții trebuie să-și crească copiii. Nu platformele”, a scris președinta CE pe platforma socială X/Twitter.

It is for parents to raise their children. Not platforms.



April 15, 2026

Ea mai scrie că aplicația funcționează pe orice dispozitiv, beneficiază de cele mai înalte standarde de confidențialitate, este ușor de utilizat și complet „open-source”.

Comisia spune că lucrează la o „abordare armonizată” la nivelul UE privind verificarea vârstei. Planul pentru o soluție de acest tip a fost pus la dispoziție în iulie 2025. Aceasta ar putea permite utilizatorilor să dovedească că au 18 ani fără a împărtăși alte informații personale și ar fi complet interoperabilă cu portofelul european pentru identitate digitală.

Soluția ar putea fi adaptată ușor și pentru a demonstra alte intervale de vârstă, de exemplu 13+.