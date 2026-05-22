Comisia Europeană taie drastic prognoza pentru România: economie aproape blocată, inflație mai mare. Patronatul Concordia cere „măsuri urgente”

Comisia Europeană a revizuit puternic în jos prognoza economică pentru România, estimând acum o creștere de doar 0,1% în 2026, față de 1,1% cât anticipa anterior. În același timp, estimarea de inflație pentru finalul anului viitor a urcat la 7%, peste prognoza anterioară de 5,9% și peste cea mai recentă estimare a BNR, de 5,5%. Într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, reprezentanții Confederației Patronale Concordia spun că firmele românești sunt prinse între două presiuni majore: șocul energetic extern și ajustările fiscale interne.



România, cea mai mare retrogradare de creștere economică din UE

Potrivit datelor prezentate de Comisia Europeană și citate de Concordia, România înregistrează cea mai mare reducere a prognozei de creștere economică dintre statele membre UE: minus un punct procentual, de la 1,1% la 0,1%.

Organizația patronală spune că deteriorarea perspectivei economice vine atât din contextul european, cât și din probleme interne. Germania, principalul partener comercial al României, are la rândul său o evoluție economică slabă, iar economia locală resimte efectele ajustării fiscale și ale costurilor ridicate cu energia.

„Acesta este un semnal de alarmă puternic, iar România are nevoie urgent de un guvern stabil și de măsuri urgente pentru revitalizarea economică”, transmite Concordia.

În paralel, estimarea de inflație pentru România rămâne mult peste nivelurile din regiune. În timp ce România este prognozată cu o inflație de 7% în 2026, Polonia ar urma să aibă 3,6%, Ungaria 3,2%, iar Bulgaria 4,2%.

Antreprenorii, între costuri mari și consum slăbit

Concordia avertizează că stagnarea economică și inflația ridicată pun presiune directă pe competitivitatea companiilor și pe consum.

„Confederația Patronală Concordia atrage atenția că mediul de afaceri autohton absoarbe simultan două șocuri: unul extern, generat de criza energetică globală, și unul intern, determinat de procesul de ajustare fiscală. Combinația dintre o creștere economică prognozată la 0,1% și o inflație de 7%, exercită o presiune reală asupra competitivității firmelor românești și asupra puterii de cumpărare a cetățenilor”, se arată în comunicatul organizației.

Pentru antreprenori, un astfel de context poate însemna costuri operaționale mai mari, acces mai dificil la finanțare și consum mai slab, mai ales în sectoarele dependente de cererea internă.

Singurul indicator pozitiv remarcat de Comisia Europeană este menținerea estimării de deficit bugetar la 6,2% pentru finalul lui 2026, în linie cu ținta asumată de România.

„Menținerea țintei de deficit bugetar la 6,2% este un angajament pe care Concordia îl susține ca element necesar de predictibilitate și stabilitate macroeconomică”, transmite organizația patronală.



Concordia: România riscă să rămână în urmă și la AI

Dincolo de cifrele macroeconomice, raportul Comisiei Europene indică și probleme structurale care afectează competitivitatea economiei românești.

Una dintre ele este piața muncii. Concordia atrage atenția că România are una dintre cele mai scăzute rate de ocupare din UE, iar economia locală este vulnerabilă în cazul unei deteriorări a cererii.

Un alt risc semnalat este adoptarea lentă a inteligenței artificiale și nivelul redus al competențelor digitale.

„România se situează constant în categoria economiilor «emergente în materie de inovare», cu un nivel extrem de redus al competențelor digitale și adopție limitată de tehnologie în rândul companiilor”, se arată în comunicat.

Concordia avertizează că decalajul față de economiile europene mai avansate s-ar putea accentua dacă firmele locale nu accelerează investițiile în tehnologie și digitalizare.

Energia rămâne miza competitivității în Europa

Organizația patronală mai arată că raportul Comisiei confirmă importanța accesului la energie la costuri competitive pentru creșterea economică.

Concordia dă exemplul Spaniei, singura mare economie europeană a cărei prognoză economică a fost revizuită în sus.

„Exemplul Spaniei, singura mare economie europeană cu prognoză revizuită ascendent, demonstrează că accesul la energie, la costuri competitive, reprezintă un avantaj structural cu impact direct asupra creșterii economice”, potrivit comunicatului.

În acest context, organizația cere accelerarea investițiilor în producția și distribuția de energie, dar și în eficiență energetică, pentru ca firmele locale să poată concura în condiții similare cu cele din alte state europene.









