Comerțul electronic din Republica Moldova crește peste media globală

Vânzările online din Republica Moldova au crescut cu 15% anul trecut, depășind valoarea de 460 de milioane de euro, arată un studiu publicat de AmCham. La mijlocul anului 2025, erau înregistrate peste 2.800 de magazine online, numărul lor dublându-se în ultimii doi ani. Studiul constată o tranziție constantă de la cash-on-delivery la plăți digitale, tranzacțiile online cu carduri fiind în creștere.

Aceste dinamici poziționează Moldova printre piețele cu cea mai rapid evoluție a comerțului electronic din Europa de Est - exact într-un moment în care piețele globale se consolidează, iar așteptările consumatorilor se orientează către livrări mai rapide, servicii digitale îmbunătățite și plăți online sigure.

"Piața de comerț electronic din Moldova se extinde mai rapid decât media globală, iar impulsul este structural - nu temporar. Vedem mai mulți comercianți online, mai multe plăți digitale și o integrare mai profundă cu lanțurile valorice europene. Aceste tendințe semnalează un ecosistem în maturizare, în care afacerile adoptă instrumente moderne, iar consumatorii adoptă un comportament de retail ‘digital-first" a spus Sergiu Rabii, directorul programului Innovate Moldova - derulat pentru accelerarea integrării țării în piețele europene și globale.



Studiul arată că aparatele electronice, electrocasnicele, cosmeticele și livrarea produselor alimentare rămân printre cele mai puternice categorii online, în timp ce achizițiile transfrontaliere continuă să reprezinte o parte mare din cheltuielile totale ale consumatorilor.

Audiența lunară a comerțului electronic a Moldovei a ajuns la 450.000 de persoane în 2025, sau aproape 75% din populația activă economic cu vârsta de peste 18 ani, un record pentru țară.