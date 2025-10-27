Colosul Mondelēz, care deține branduri ca Milka și Oreo, va folosi un nou instrument de inteligenţă artificială generativă pentru marketing

Producătorul de biscuiţi Oreo și de ciocolată Milka, Mondelēz International, prezent și în România, va implementa un nou instrument de inteligenţă artificială generativă care ar putea reduce costurile de producţie pentru conţinutul de marketing cu 30% până la 50%, a declarat un director al companiei pentru Reuters, citat de News.ro.

Instrumentul a fost dezvoltat în colaborare cu Publicis Groupe şi Accenture şi ar putea fi capabil să creeze spoturi TV gata de difuzare până în sezonul sărbătorilor de anul viitor, dar şi pentru Super Bowl 2027, potrivit lui Jon Halvorson, vicepreşedinte global pentru experienţa consumatorilor la Mondelez. Compania a investit deja peste 40 milioane de dolari în proiect.

Mondelez, care produce branduri precum Oreo, Milka, Cadbury şi Chips Ahoy, foloseşte deja conţinut creat de AI pe reţelele sociale pentru promovarea unor produse în SUA şi Germania. În noiembrie, Oreo va utiliza noul instrument pentru paginile sale de produse de pe Amazon şi Walmart.

Ca măsură de siguranţă, fiecare material generat este verificat de oameni, iar compania are reguli stricte privind evitarea conţinutului manipulator, stereotipurilor sau promovării obiceiurilor alimentare nesănătoase.