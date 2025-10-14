Colosul american Apple intră în România și în alte țări europene, pe zona de energie regenerabilă

Compania americană Apple își extinde proiectele de energie regenerabilă în România și în alte câteva țări europene, cu noi parcuri solare și eoliene de mari dimensiuni, „aflate acum în dezvoltare”.

Apple va cumpăra energie de la un parc eolian din România, de 99 MW, deținut de Nala Renewables și construit de compania OX2 în județul Galați, se arată într-un comunicat.

„Suntem încântați să colaborăm cu Nala Renewables pentru livrarea parcului eolian Green Breeze de 99 MW și cu Apple pentru acordul de achiziție a energiei asociat. Fiind primul proiect OX2 în România, acesta marchează un moment important într-o piață cu un potențial puternic pentru energie regenerabilă”, spune Lăcrămioara Diaconu-Pințea, Country Manager, OX2 România, potrivit HotNews.ro.

„Nala Renewables se bucurǎ de oportunitatea de a colabora cu OX2 si Apple pentru dezvoltarea parcului eolian Green Breeze de 99 MW din România şi preluarea pe termen lung a energiei electrice generate de acesta”, a declarat Mike O’Neill, CEO, Nala Renewables.

Alături de investiția în România, compania a mai investit în proiecte de energie solară și eoliană în Grecia, Italia, Letonia și Polonia. Acestea, împreună cu un nou sistem solar operațional în Spania, proiectele anunțate vor adăuga 650 de megawați de capacitate de energie regenerabilă rețelelor electrice din Europa în următorii ani, deblocând peste 600 milioane dolari în finanțare. Acest lucru va genera peste 1 milion de megawați-oră de energie electrică curată în numele utilizatorilor Apple până în 2030, spune compania.

Noile proiecte fac parte din obiectivul Apple de a fi o companie neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon până la finalul acestui deceniu.