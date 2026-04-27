China blochează achiziția de 2 miliarde dolari a startup-ului AI Manus de către Meta (Facebook)

Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă (NDRC) din China a blocat achiziția de 2 miliarde dolari a lui Manus de către Meta, gigantul american deținut de Zuckerberg, potrivit TechCrunch.

Autoritatea a ordonat ambelor părți să anuleze complet acordul, fără nicio explicație.

Această mișcare marchează una dintre cele mai semnificative intervenții ale Chinei într-un acord transfrontalier, unul care depășește cu mult tensiunile dintre SUA și China și se extinde în industria de inteligență artificială.

Aproximativ 100 de angajați Manus s-au mutat deja în birourile Meta din Singapore până în martie, fondatorii preluând roluri executive. CEO-ul Xiao Hong raportează acum direct către directorul de operațiuni al Meta, Javier Olivan. CEO-ul Manus, Hong, și omul de știință șef Yichao Ji ar fi sub interdicții de ieșire, ceea ce îi împiedică să părăsească China continentală.

Reamintim că Meta a anunțat achiziția startup-ului AI la finalul anului 2025. Despre Manus am mai scris pe StartupCafe.ro, când diferiți magnați din zona de tehnologie se refereau la acesta ca la „următorul DeepSeek”, un alt startup chinez care a „lovit” piața tech la începutul anului trecut.

Manus a pornit iniţial ca produs al startup-ului chinez The Butterfly Effect, care deține și asistentul IA Monica.im, înainte de a deveni o entitate separată şi de a se reloca în Singapore la începutul acestui an.

În vara 2025, Manus a concediat cea mai mare parte a angajaţilor săi din Beijing, pe fondul planurilor de expansiune globală. Startup-ul a anunţat că, după achiziţia de către Meta, îşi va continua activitatea din Singapore şi avea, în decembrie, 105 angajaţi în Singapore, Tokyo şi San Francisco.

Compania a declarat că a depăşit pragul de 100 milioane dolari în venituri recurente anuale în decembrie, la doar opt luni de la lansarea produsului.

La scurt timp după ce a început anul 2026, China a anunțat că începe o investigație privind achiziţia startup-ului AI. Ministerul Comerţului din China a precizat că va evalua modul în care achiziţia Manus respectă legile şi reglementările privind controlul exporturilor, importul şi exportul de tehnologie şi investiţiile externe.