Producătorul olandez de semiconductori ASML a depășit compania germană SAP și a luat titlul de cea mai valoroasă firmă IT din Europa, profitând de „boom-ul” în piața de cipuri pentru inteligență artificială.

ASML a încheiat ziua de tranzacționare de joi, 12 septembrie 2025, la Bursa din Amsterdam cu prețul de 686 EUR pe acțiune, preț care a făcut firma să atingă capitalizarea de piață de aproximativ 266 miliarde EUR, potrivit calculelor WirtschaftsWoche.

Prin comparație, acțiunile SAP de la Bursa de la Frankfurt au încheiat ziua la 219,50 EUR, la o capitalizare de piață de 258 miliarde EUR, cu 8 miliarde mai puțin.

La momentul redactării știrii, ASML are un preț pe acțiune de 734 EUR și o capitalizare de piață de 288,6 miliarde EUR, comparativ cu SAP care are ca preț pe acțiune 213,62 EUR și o capitalizare de 255,46 miliarde EUR, conform CompaniesMarketCap.

ASML este un furnizor de top pentru industria semiconductorilor. Compania furnizează producătorilor de cipuri hardware, software și servicii pentru a produce în masă modele pentru microcipuri.

Compania are sediul central în Veldhoven (Olanda) și are birouri în Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA), SUA și Asia, care găzduiesc peste 44.000 angajați la nivel global.

Săptămâna trecută, ASML a anunțat o finanțare de 1,3 miliarde EUR din totalul noii runde pentru startup-ul francez Mistral AI, în valoare de 1,7 miliarde EUR.

Cu toate acestea, capitalizarea ASML este de aproximativ 13 ori mai mică decât a producătorului american de cipuri Nvidia, care are o valoare de piață de aproximativ 4.300 miliarde dolari, deși Nvidia se folosește de mașinile produse de ASML.

Analistul eToro Bogdan Maioreanu spune, într-un comunicat, că al doilea trimestru al anului 2025 a adus o evoluție divergentă a performanțelor financiare ale companiilor din principalii indici bursieri, piețele americane depășind semnificativ omoloagele europene, în ciuda incertitudinilor comerciale globale.

„În timp ce companiile americane au demonstrat o dinamică robustă de creștere, firmele europene au dat dovadă de reziliență, dar într-un ritm mult mai modest” – Bogdan Maioreanu.

Companiile europene din benchmark-ul Stoxx 600 au înregistrat o rată de depășire a câștigurilor de doar 50,5%, sub media istorică tipică de 54%. Tehnologia a fost cel mai performant sector la nivel global. În S&P 500, companiile de tehnologie au înregistrat o creștere a profiturilor de 24,7%, iar sectorul de tehnologie din Stoxx 600 a înregistrat o creștere a profiturilor de 25%.