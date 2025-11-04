Skip to content

Telekom și NVIDIA construiesc la Munchen cea mai mare facilitate AI din Europa

Anunțarea planurilor Telekom și NVIDIA/FOTO: Deutsche Telekom
Simulări 3D pentru constructori și roboți industriali, primele domenii de interes

Deutsche Telekom construiește la Munchen, împreună cu NVIDIA, una dintre cele mai mari facilități AI din Europa, se arată într-un comunicat al companiei de marți, 4 noiembrie. 

Aceasta va fi operațională în primul trimestru din 2026 și va crește capacitatea „AI computing” din Germania cu 50%. 

„Ingineria industrială a Germaniei este legendară, iar acum este supra-alimentată de inteligența artificială”, a precizat Jensen Huan, fondator și CEO al NVIDIA.

„Suveranitate digitală” pentru Germania

Noul cloud AI răspunde unor cerințe variate ale economiei germane și deja mai mulți parteneri și-au anunțat interesul pentru folosirea inteligenței artificiale. De exemplu, dezvoltatorii pot să realizeze clone 3D ale fabricilor reale pentru a face diverse simulări, testări și îmbunătățiri de design înainte de a le transpune în realitate. 

Alt domeniu este cel al roboților industriali pentru industria de automobile și electronică, care realizează operațiuni de precizie. 

Compania vorbește despre „suveranitate digitală” a Germaniei. Atât companiile private, cât și instituțiile publice, vor beneficia de servicii de cloud și securitate la nivel înalt, se mai arată în comunicat. 




