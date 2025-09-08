SpaceX cumpără licențe de servicii mobile prin satelit cu 17 miliarde dolari

Compania spațială a miliardarului Elon Musk, SpaceX, cumpără 50 megahertzi de spectru wireless și licențe de spectru de servicii mobile prin satelit de la EchoStar, pentru a fi utilizate în rețeaua de sateliți Starlink, potrivit TechCrunch.

Tranzacția, care va consta în 8,5 miliarde dolari în acțiuni și 8,5 miliarde dolari în numerar, presupune vânzarea licențelor de spectru AWS-4 și H-Block ale companiei de sateliți EchoStar.

SpaceX a declarat că acordul îi va permite să dezvolte și să implementeze constelația sa „Direct to Cell”, despre care susține că poate oferi acces la internet în bandă largă pentru telefoane mobile din întreaga lume.

„Mai mult de 50% din suprafața lumii rămâne neacoperită de serviciile terestre. În acest scop, pe măsură ce dezvoltăm și implementăm următoarea generație de constelație Direct to Cell, ne menținem angajamentul de a lucra cu operatorii de rețele mobile la nivel global pentru a continua să oferim acoperire omniprezentă pentru cât mai mulți clienți posibil”, a scris compania pe site-ul oficial.

Din numerar, 2 miliarde de dolari vor fi efectuate ca plăți directe ale dobânzilor în numerar pentru datoria deținută de EchoStar.

Compania deținută de Musk spune că noul spectru va permite „protocoale 5G optimizate” în serviciul său direct către telefon, odată ce următoarea linie de sateliți va fi operațională. Acordul oferă, de asemenea, clienților serviciului Boost Mobile al EchoStar acces la serviciul gestionat de Starlink.

EchoStar a fost vizată de o anchetă privind utilizarea licențelor de spectru, încurajată de SpaceX. Trump i-ar fi spus personal directorului EchoStar, Charlie Ergen, să vândă licențele de spectru în săptămânile care au urmat, conform Bloomberg.

La sfârșitul lui august 2025, compania americană a vândut licențe în valoare de 23 miliarde dolari către AT&T, iar acum cu vânzarea către SpaceX, compania anticipează că tranzacția va rezolva ancheta desfășurată de către Comisia Federală de Comunicații din SUA (FCC).