Cafeaua Julius Meinl: gust desăvârșit, obținut cu grijă pentru oameni și planetă

Sustenabilitatea a devenit un criteriu tot mai prezent în alegerile de zi cu zi, iar cafeaua nu face excepție. Atât pentru consumatori, cât și pentru profesioniștii din domeniul ospitalității, nu mai contează doar gustul cafelei, ci și originea și impactul acesteia asupra mediului. Cafeaua cu care ne începem zilele este acum și o alegere care ne reflectă valorile, iar această schimbare de paradigmă a impus și standarde noi în industrie.

La Julius Meinl, responsabilitatea este o componentă fundamentală a activității. Fiecare ceașcă de cafea savurată acasă ori într-o cafenea este rezultatul unui lanț complex de decizii care încep la origine și continuă până la consumatorul final.

De aceea, abordarea renumitului brand vienez este structurată pe trei piloni principali, care ghidează operațiunile și obiectivele strategice:

Origine: sprijinirea fermierilor și protejarea mediului.

sprijinirea fermierilor și protejarea mediului. Planetă : reducerea emisiilor de carbon și orientarea către principiile economiei circulare.

: reducerea emisiilor de carbon și orientarea către principiile economiei circulare. Oameni: construirea unui mediu de lucru în care oamenii sunt susținuți și motivați.

Cafea selectată în mod responsabil

Totul începe cu originea cafelei. De aceea, brandul urmărește selectarea responsabilă a cafelei și susținerea comunităților de fermieri. Inițiativa Responsibly Selected Coffee este una dintre pietrele de temelie ale strategiei de sustenabilitate Julius Meinl. Aceasta presupune achiziționarea cafelei verzi din programe de sustenabilitate care respectă Codul de Referință al Global Coffee Platform: un set de standarde care acoperă aspecte sociale, economice și de mediu.

Prin acest demers, compania asigură trasabilitatea și practicile etice la nivelul fermierilor. În 2024, 71% din cafeaua Julius Meinl a provenit din surse selectate responsabil. Obiectivul companiei este ca, până la finalul anului 2025, 100% din cafeaua achiziționată la nivel global și prăjită în fabricile din Viena și Vicenza să respecte aceste criterii.

Inițiativa este aplicată consecvent atât pentru produsele dedicate segmentului HoReCa, cât și pentru cele destinate consumului acasă, oferind astfel o alegere conștientă ambelor categorii de clienți.

De la origine la comunități: Julius Meinl Generations

Dar sustenabilitatea nu se oprește la selecția cafelei, ci continuă în comunitățile de origine. Programul Julius Meinl Generations este platforma prin care brandul susține fermierii și transferul de cunoștințe între generații, pentru a construi ferme mai reziliente în fața schimbărilor climatice și economice. În prezent, programul este activ în mai multe regiuni-cheie: Columbia, Uganda, Honduras și, mai nou, India.

În fiecare dintre aceste regiuni, susținerea fermierilor arată diferit, în funcție de nevoile specifice ale acestora. De exemplu, în Columbia se pune accent pe îmbunătățirea sănătății solului prin practici agricole regenerative, în timp ce în Honduras inițiativele vizează reziliența climatică și dezvoltarea sustenabilă a comunităților locale.

Transparență măsurabilă: raportul de sustenabilitate

Julius Meinl a lansat în acest an Raportul de Sustenabilitate 2024, dovadă a angajamentului pentru transparență și progres măsurabil. Raportul oferă o imagine transparentă asupra progreselor realizate, a obiectivelor asumate și a modului în care sustenabilitatea este integrată în activitatea companiei.

Este totodată și cel mai cuprinzător raport publicat până acum de companie și reunește date din toate cele 20 de țări în care brandul este prezent. Potrivit acestuia, 71% din cafeaua achiziționată de Julius Meinl provine din surse selectate responsabil, depășind obiectivul anual de 60% și fiind în linie cu obiectivul de a ajunge la 100% până la finalul anului 2025.

Iar Programul Julius Meinl Generations a fost extins în 2024 către noi fermieri în Columbia și Uganda. În Uganda, a doua etapă a proiectului a sprijinit formarea a încă 150 de fermieri pe teme precum creșterea randamentului și bune practici agricole. Iar în Columbia proiectul a susținut 50 de fermieri în aprofundarea practicilor agricole sustenabile și investițiilor pentru sănătatea solului.

Pe partea de mediu, compania a obținut o reducere de 5% a emisiilor Scope 1 & 2 față de anul de referință 2022, ca urmare a unor măsuri de decarbonizare, inclusiv instalarea de catalizatori și trecerea la energie regenerabilă în infrastructura de la birouri.

Sustenabilitatea, parte din savoarea fiecărei cafele

Un aspect important al strategiei Julius Meinl este aplicarea acelorași principii de sustenabilitate și criteriile de aprovizionare responsabilă indiferent că este vorba de cafeaua destinată consumului acasă sau de cea servită în cafenele, restaurante și hoteluri.

Pentru partenerii HoReCa, acest lucru înseamnă acces la cafea din surse sustenabile, susținută de un lanț de aprovizionare transparent. Pentru consumatorii de acasă, înseamnă posibilitatea de a face alegeri informate sau de a composta acasă capsulele de cafea, știind că fiecare ceașcă contribuie la un mediu mai curat și o industrie mai responsabilă.

Așadar, cafeaua din surse sustenabile nu este doar o promisiune, ci un proces continuu, care începe la origine și se încheie în ceașca de cafea, fie că este savurată acasă, la birou sau într-un local din HoReCa.

Articol susținut de Julius Meinl