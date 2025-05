Comisia americană pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) clasează cazul împotriva Binance. Reacția gigantului crypto

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a clasat în mod voluntar procesul deschis împotriva platformei crypto Binance, extinzând noua abordare a autorității de reglementare față de criptomonede, potrivit Reuters.

SEC a declarat că respingerea cazului de aplicare a fost adecvată „în exercitarea discreției sale și ca o chestiune de politică” și nu a reflectat opinia sa cu privire la alte litigii privind criptomonedele.

Într-o reacție trimisă publicației StartupCafe.ro, Binance spune că este „un moment de referință”:

„Clasarea cazului SEC împotriva Binance este un moment de referință. Suntem profund recunoscători președintelui Paul Atkins și administrației Trump pentru că au recunoscut că inovația nu poate prospera sub o reglementare bazată pe constrângere. Statele Unite sunt din nou în frunte conducând din prima linie viitorul tehnologiei blockchain”, a transmis compania.

SEC a dat în judecată Binance și pe fondatorul Changpeng Zhao (CZ) în iunie 2023, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro, acuzând bursa că a umflat artificial volumele de tranzacționare, a deturnat fondurile clienților și a indus în eroare investitorii cu privire la controalele sale de supraveghere.

Binance a fost, de asemenea, acuzat că a facilitat în mod ilegal tranzacționarea mai multor criptomonede despre care conducerea SEC, în timpul administrației președintelui Joe Biden, credea că ar fi trebuit să fie înregistrate ca valori mobiliare.

Cazul a fost separat de recunoașterea vinovăției Binance din noiembrie 2023 și de pedeapsa penală de 4,32 miliarde dolari pentru încălcarea legilor federale împotriva spălării banilor și a sancțiunilor prin încălcări ale controalelor interne.

Miliardarul CZ a pledat vinovat pentru încălcări ale combaterii spălării banilor și a fost eliberat din închisoare în septembrie anul trecut, după ce a ispășit o pedeapsă de patru luni.

Binance a fost fondată în anul 2017, în China, de Changpeng Zhao și Yi He, dar compania a trebuit să-și mute sediul în Japonia ca urmare a unor restricții introduse de statul chinez pentru firmele crypto. Compania și-a mutat apoi sediul în Malta, iar acum nu are un sediu central oficial. Emiratele Arabe Unite este una dintre destinațiile pe care Binance le ia în considerare pentru a-și stabili sediul central, dar nu a luat încă o decizie. În Emirate, compania are 1.000 de angajați, din totalul forței sale de muncă globale, care ajunge la 5.000 de salariați.

Fondatorul principal al Binance, Changpeng Zhao, s-a născut în China, în anul 1977, și plecat de la o vârstă fragedă, împreună cu familia, în Canada, unde a făcut și facultatea (la McGill University din Montreal). Cunoscut și după porecla CZ, el are o avere de peste 67 miliarde dolari, potrivit Forbes.

În prezent, Binance este condusă de noul director general (CEO), Richard Teng, un finanțist singaporez cu mare experiență, care a activat și în funcții de reglementare în cadrul autorităților din Singapore.