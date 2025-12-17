OpenAI (ChatGPT) l-a angajat pe fostul ministru de Finanțe din UK, George Osborne

OpenAI, compania americană de inteligență artificială care deține ChatGPT, l-a numit pe fostul ministru britanic de finanţe George Osborne în funcţia de director general şi şef al iniţiativei „OpenAI for Countries”, în cadrul unui demers de intensificare a colaborării cu guvernele pentru dezvoltarea strategiilor naţionale în domeniul AI.

Osborne (54 ani), care a ocupat funcţia de cancelar al finanţelor în Regatul Unit între 2010 şi 2016, în Cabinetul Cameron (conservator), îşi va prelua atribuţiile în luna ianuarie 2026, a anunțat OpenAI, potrivit Reuters, citată de News.ro.

El va coordona extinderea programului OpenAI for Countries, care reprezintă componenta internaţională a iniţiativei Stargate, un proiect de 500 de miliarde de dolari destinat construirii de centre de date pentru inteligenţă artificială în Statele Unite.

Firma susține că programul OpenAI for Countries urmăreşte să sprijine dezvoltarea sistemelor de inteligenţă artificială bazate pe valori democratice, contribuind în acelaşi timp la consolidarea ecosistemelor locale de inovare, educaţie şi infrastructură tehnologică.

Compania a precizat că George Osborne este aşteptat să participe, în noua sa calitate, la evenimentul OpenAI organizat în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, luna viitoare.

Recrutarea lui Osborne reflectă interesul tot mai mare la nivel global pentru inteligenţa artificială ca infrastructură strategică naţională, dar şi miza geopolitică asociată modului în care această tehnologie este reglementată şi guvernată.