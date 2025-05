Câștigătorii competiției de idei de afaceri pentru liceeni Arena Urșilor Junior 2025

11 echipe de liceeni din România au câștigat premii în bani și experiențe în cadrul competiției Arena Urșilor Junior 2025, care a reunit elevi cu idei inovatoare, mentori și investitori, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Tinerii români și-au prezentat ideile de afaceri în cadrul finalei naționale, desfășurată la Brașov, în fața unui juriu format din antreprenori, experți financiari și cadre universitare.

Totodată, evenimentul a reprezentat și un spațiu de învățare activă, networking și dezvoltare personală.

Câștigătorii Finalei Naționale Arena Urșilor Junior 2025

Premiul I – Liceul „Sextil Pușcariu” Bran, SWIFT GO - Ursul de Aur (2 x 1000 lei), Voucher de cazare 1 noapte cu MD Hotel Șoimul Poiana Brașov, Tabără formare la Entrepreneurship Academy

Premiul II – Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani, TROPICANA - Ursul de Argint (2 x 600 lei), Tabără formare la Entrepreneurship Academy

Premiul III – Colegiul Național Economic „Andrei Bârseanu” Brașov, MEAL CRAFT - Ursul de Bronz (2 x 400 lei), Reducere Tabără formare la Entrepreneurship Academy

Premiul special al juriului – Colegiul Național Economic „Andrei Bârseanu” Brașov, ONE FOUR YOU (14U) – Tabără gratuită Crucea Roșie

Premiul Special pentru cea mai bună comunicare – Colegiul Național Economic „Theodor Costescu” Drobeta Turnu Severin, GUSTURI DIN TRECUT – Bursă studii Entrepreneurship Academy

Premiul special pentru ideea de afacere – Colegiul Tehnic „Simion Mehedinți” Codlea, CIUCAȘ TRAVEL – Reducere Tabără formare la Entrepreneurship Academy

Premiul special pentru sustenabilitate – Colegiul Național Economic „Andrei Bârseanu” Brașov, ECO SLOTS – Reducere Tabără formare la Entrepreneurship Academy, Tabără gratuită Crucea Roșie

Premiul special pentru plan de afaceri realist – Colegiul Tehnic „Simion Mehedinți” Codlea, FURSEC ȘI PUF – Reducere Tabără formare la Entrepreneurship Academy

Premiul special pentru Motto – Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani, ESPRESSIVO ART – Voucher 2 x 50 lei Personalizări Unicat, Reducere Tabără formare la Entrepreneurship Academy

Mențiune specială – Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani, BURGER VIBE – Reducere Tabără formare la Entrepreneurship Academy

Mențiune specială – Colegiul Tehnic „Gheorghe Bârs” Adjud, ART & CRAFT – Reducere Tabără formare la Entrepreneurship Academy

„Arena Urșilor Junior nu este doar o competiție, ci un incubator de idei și un punct de plecare pentru viitoarele afaceri de succes. Tinerii noștri participanți au demonstrat că viziunea și pasiunea pot construi viitorul economiei noastre, planurile lor de afaceri primind validarea urșilor în direct”, a declarat Sorin Peligrad, președinte ProAfaceri România.

Arena Urșilor Junior a fost susținut de Ministerul Educației si Cercetării și organizat de Asociația ProAfaceri România, în parteneriat cu Colegiul Național Economic „Andrei Bârseanu” Brașov, Inspectoratul Școlar Județean Brasov și Universitatea Transilvania.