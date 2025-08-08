Cum se pregătește Goodwill Consulting pentru una dintre cele mai intense perioade din istoria sa recentă – și ce caută la viitorii colegi

Într-un moment în care fondurile europene devin motorul investițiilor private și publice din România, companiile de consultanță joacă un rol esențial în canalizarea acestor resurse. Iar când vorbim despre volum, amploare și rezultate concrete, Goodwill Consulting este una dintre firmele care conduc piața – cu o creștere de 109% a cifrei de afaceri în ultimii patru ani.

În spatele cifrelor impresionante – peste 1.000 de proiecte gestionate simultan – stau oameni care nu doar că scriu proiecte, ci construiesc cariere. Răzvan Gălățan este unul dintre ei: a început ca junior, iar astăzi este director operațional. Iar în această vară, Goodwill pornește într-o nouă campanie de recrutare, în căutarea unor consultanți care nu vor doar un job, ci o etapă următoare în carieră.

O perioadă de vârf. Și o oportunitate de creștere

Toamna se anunță a fi una dintre cele mai încărcate din ultimii ani. Doar în lunile următoare, echipa Goodwill va depune peste 400 de proiecte complexe, pe linii de finanțare precum PNS DR23, DR16, PTJ Micro, POR Sud-Est sau Fondul de Modernizare – Autoconsum.

„Tocmai am recrutat patru colegi noi în iulie, dar nu ne oprim aici. Ne dorim ca cel puțin alți șase consultanți să ni se alăture în perioada următoare – oameni care pot intra rapid în ritm și pot prelua proiecte reale.”, explică Răzvan Gălățan. Iar asta nu înseamnă doar volume mari, ci și diversitate: echipa lucrează în paralel și la proiectele Start Up Nation, având 280 de aplicanți înscriși la cursuri care vor deveni în curând dosare de finanțare.

Interviu cu Răzvan Gălățan, Director Operațional Goodwill Consulting

Cum se gestionează 1.000+ proiecte simultan? Și ce înseamnă performanța, dincolo de cifre?

„În momentul de față, avem peste 520 de proiecte de digitalizare IMM din PNRR în implementare și peste 500 de proiecte active pe Programele Regionale, Tranziție Justă, PNS și Fondul de Modernizare.”

„În paralel, așteptăm rezultate pentru câteva sute de proiecte deja depuse – pe Electric Up, Agrivoltaic, Programul Regional București-Ilfov sau PNS DR24. Ritmul e susținut, dar organizat. Avem proceduri clare, o echipă de coordonatori activi și un model intern de sprijin care face posibil acest volum.”

Cui vă adresați în această campanie de recrutare?

„Ne adresăm consultanților care au cel puțin un an de experiență, suficient cât să dețină noțiunile de bază și să înțeleagă ce presupune un proiect din fonduri nerambursabile – scriere, implementare, relația cu beneficiarul. De acolo încolo, ne ocupăm noi: oferim sprijin constant, context de învățare și o echipă care îi ajută să avanseze în acest domeniu și să crească profesional. Nu e vorba doar de execuție, ci de a înțelege strategic nevoile clienților și de a construi soluții reale.”

Ai crescut în interiorul companiei. Ce le spui celor care își caută o direcție nouă?

„Eu am început ca junior aici. Am trecut prin toate etapele și am crescut în ritmul proiectelor și al echipei. Asta este, de fapt, cultura Goodwill – promovezi pe baza rezultatelor. Toată echipa de middle management a trecut prin același proces. Susținem colegii prin traininguri, prin mentorat real și printr-o echipă care colaborează, nu concurează.”

Ce oferiți, concret, celor care intră acum în echipă?

„Un cadru profesionist, dar flexibil: angajăm din orice oraș, hibrid sau full remote. Suntem parte dintr-un grup internațional stabil, activ în mai multe țări europene, și oferim acces la un portofoliu diversificat de proiecte.

Ce ne diferențiază este că la fiecare etapă — de la scriere până la implementare — colegii sunt sprijiniți activ. Înveți să faci previziuni financiare, ai traininguri dedicate și suport real în depunerea proiectelor. Iar în implementare, oferim formare pe achiziții, inclusiv pentru redactarea caietelor de sarcini.

Avem un volum mare de proiecte, o echipă dedicată de implementare și o metodologie internă clară. Nu e doar un job, ci un loc unde îți crești expertiza pe proiecte reale, cu impact concret.”

Ce urmează

Goodwill Consulting își menține direcția clară: profesionalism, stabilitate și dezvoltare constantă.

Activă pe piața din România din 2008, compania face parte dintr-un grup internațional cu prezență în Ungaria, Bulgaria și Croația și coordonează, la nivel național, un ecosistem puternic format din mai multe companii specializate: Goodwill Energy, Goodwill Studio și Goodroid. Împreună, sunt prima structură de consultanță din România care oferă servicii integrate – de la accesarea fondurilor nerambursabile, până la digitalizare, automatizare RPA, comunicare vizuală și implementare tehnică.

Cu peste 3.500 de proiecte finalizate cu succes, 800 de milioane de euro atrași pentru clienți și o rețea de 8 birouri în toată țara, Goodwill Consulting a devenit un reper pentru antreprenorii din toate domeniile – de la agricultură, producție și transport, la construcții, turism, energie și administrație publică.

Portofoliul companiei include clienți din topul industriei românești: Vel Pitar, Heineken, Boromir, Emerson, Michelin, Continental, Holcim, Pakmaya, Râureni, Autonet, Nett Front, Printmasters și mulți alții care au ales să își construiască dezvoltarea alături de echipele Goodwill.

Pentru consultanții cu experiență care caută un loc unde performanța e recunoscută, creșterea e reală și proiectele chiar au impact, Goodwill înseamnă mai mult decât un job: înseamnă o direcție de carieră.

Vrei să faci parte din echipă?

Dacă ai experiență în scrierea sau implementarea de proiecte din fonduri nerambursabile, te poți alătura echipei Goodwill Consulting.

📧 Trimite CV-ul la: herteg.andreea@gwconsulting.ro și galatan.razvan@gwconsulting.ro

Campania de recrutare este mai deschisă în luna august.

#Angajăm #HaiLaGoodwill #FonduriEuropene #FonduriNerambursabile

Articol susținut de Goodwill Consulting