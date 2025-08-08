Cum îți deschizi o firmă în 2025: pașii esențiali pentru antreprenori la început de drum

Ai un mini business la început de drum și vrei să-l faci să meargă fără bătăi de cap? Află cum îți deschizi o firmă în 2025, ce alegi între PFA și SRL și ce cont îți simplifică tot procesul financiar de la ziua 1.

Nu mai e nevoie să-ți iei liber de la job ca să alergi de la Registrul Comerțului la ANAF, să printezi dosare cu șină și să te rogi de un funcționar să-ți dea un răspuns. Totul se poate face online, cel puțin, în mare parte, iar dacă știi pașii esențiali și faci alegerile potrivite de la început, economisești nu doar timp, ci și bani și energie. Asta e vestea bună. Vestea și mai bună e că există soluții care îți simplifică viața de antreprenor încă din prima zi, fără să fii nevoit să înveți contabilitate sau legislație fiscală pe cont propriu, precum Salt Business, unde începe totul de la un simplu tap.

Ce formă juridică ți se potrivește când pornești pe cont propriu?

Pentru cei care se gândesc serios să pornească un mini business, fie că e vorba de freelancing, consultanță, creație de conținut, coaching sau orice alt tip de servicii , primul pas rămâne alegerea formei juridice: PFA sau SRL.

Fiecare variantă vine cu avantaje și limite. PFA-ul e, în continuare, cel mai rapid de înființat și are o administrare mai simplă. Nu e nevoie de capital social, nici de contabil angajat, iar dacă nu ai cheltuieli mari deductibile, poate fi ideal la început. SRL-ul oferă însă o delimitare clară între tine și afacerea ta, ceea ce poate fi un avantaj mai ales dacă vrei să atragi parteneri sau să semnezi contracte mai complexe.

Din 2025, codurile CAEN au fost actualizate la noua versiunea europeană, CAEN Rev.3, așa că e important ca la înființare să alegi activitățile conform acestei nomenclaturi. Dacă nu o faci, va trebui să le modifici ulterior, ceea ce înseamnă timp și costuri administrative în plus.

2. Cum obții CUI-ul și devii activ fiscal fără drumuri inutile

După ce ai decis forma juridică, urmează partea practică: rezervarea denumirii, pregătirea documentelor și depunerea cererii de înregistrare. Se face prin platforma online a Oficiului Național al Registrului Comerțului (portal.onrc.ro), unde îți creezi un cont, completezi cererea și încarci actele: buletin, dovada sediului social, actul constitutiv (pentru SRL), eventual contractul de comodat sau închiriere.

Foarte important este și să ai sau să-ți faci o semnătură electronică calificată dacă vrei să rezolvi lucrurile fără să depui acte la ghișee.

Dacă nu deții spațiul în care stabilești sediul social, ai nevoie totuși de contract de comodat sau închiriere, semnat în formă scrisă (uneori chiar la notar, în funcție de cerințele ONRC). Nu se poate face 100% online decât dacă toate părțile semnează electronic calificat.

Totul durează, în medie, 3 până la 5 zile lucrătoare. Când primești CUI-ul, ești oficial înființat. Ce urmează e să te asiguri că firma ta e activă fiscal, adică înregistrată la ANAF, cu certificatul fiscal generat și cu opțiunea de TVA înregistrată.

3. Alege un cont bancar de firmă cu cele mai bune beneficii: Salt Business

Dacă ai trecut prin toți pașii de mai sus, e timpul să îți deschizi contul bancar al firmei. Nu pentru că e o formalitate, ci pentru că ai nevoie de un instrument care să te ajute real, în fiecare zi. Aici mulți aleg prima ofertă de la bancă, fără să analizeze ce înseamnă comisioanele, integrarea cu facturarea, accesul la valută sau suportul tehnic.

Dar dacă alegi bine, contul tău poate deveni un fel de asistent personal financiar. De exemplu, Salt Business e o opțiune gândită exact pentru freelanceri și fondatori de mini businessuri, adică pentru cei care au un business cu un singur acționar și se ocupă singuri de tot: de la strategie la facturi și relația cu clienții.

Salt Business vine cu o abordare care se simte complet diferită. Îți deschizi contul 100% online, fără programări sau vizite în sucursală, și îl ai gata de folosit în doar câteva minute. Ai o singură aplicație în care faci switch instant între contul personal și cel de firmă, fără să fii nevoit să instalezi 2 aplicații diferite.

Mai mult, ai integrat un modul de facturare complet: poți emite și primi facturi direct din aplicație, care sunt automat trimise în e-Factura, fără să mai pierzi timp sau să greșești coduri fiscale. Ai 20 de plăți gratuite în lei și 2 în zona SEPA, încasări gratuite nelimitat și retrageri fără comision de la orice ATM, în limita a 5 retrageri sau 900 de lei pe lună. Plus un beneficiu important: ai cashback 1% la plățile efectuate la POS cu cardul Salt Business la supermarketuri, benzinării și pentru servicii de marketing, dar și reduceri speciale prin Mastercard Business Bonus.

Ce mai aduce Salt Business în plus față de alte opțiuni de pe piață? Oameni-oameni care îți oferă suport 24/7. Nu call center, nu roboți care îți citesc „texte prestabilite” care nu răspund nevoilor tale, ci Care Center. Pentru că atunci când ai o problemă vrei să ai la celălalt capăt al liniei, o persoană care să înțeleagă exact ce ai nevoie și să vină cu soluția potrivită. Iar dacă lucrezi și în valută, opțiunea Salt Multicurrency îți dă acces la 17 monede cu un curs valutar foarte bun, direct din aplicație.

4. Contabilitate simplificată, fără aplicații separate și stres

Cu contul deschis și funcțional, întrebarea care urmează e: cum îți gestionezi contabilitatea?

Dacă ai PFA, lucrurile sunt mai simple, dar tot trebuie să emiți facturi, să ții evidența și să declari veniturile. Dacă SRL-ul tău îndeplinește anumite condiții (cum ar fi venituri sub 500.000 euro pe an și cel puțin un angajat) va fi încadrat automat în regimul de microîntreprindere.

Asta înseamnă că vei plăti un impozit de doar 1% pe venit (nu pe profit), iar gestionarea contabilității devine mult mai simplă. Pentru majoritatea microîntreprinderilor, nu este nevoie de aplicații speciale sau proceduri complicate. Un contabil te poate ajuta să ții totul sub control fără bătăi de cap.

În ambele cazuri, e important să nu te încurci în tabele Excel și să nu ratezi scadențele. Iar Salt Business îți acoperă și partea asta, prin notificări automate, organizare pe tipuri de documente și integrare cu sistemele fiscale. Cu alte cuvinte, dacă ai Salt, nu mai ai nevoie de o aplicație separată pentru facturare. Ai deja totul.

5. De ce e important să-ți construiești businessul organizat de la început

La final, ce contează cel mai mult e să pornești organizat. Chiar dacă ești la început, lucrezi singur și ai doar doi-trei clienți, dacă ții lucrurile clare, o să poți crește natural, fără să te blochezi în haos financiar sau decizii neinspirate.

Un cont bine ales, facturi emise corect, scadențe respectate și notificările automate transmit profesionalism. Iar profesionalismul atrage clienți, proiecte mai bune și încredere.

Să-ți deschizi o firmă în 2025 nu e greu. Dar să o construiești inteligent, cu pași siguri, procese clare și instrumente care lucrează pentru tine este ceea ce face diferența. Iar dacă ești la început de drum și vrei ca partea financiară să meargă lin, Salt Business e cea mai bună alegere pe care o poți face. E făcut pentru oameni ca tine: freelanceri sau mini antreprenori care vor ca tot timpul lor să fie îndreptat către ceea ce contează cu adevărat.

Articol susținut de Salt Bank