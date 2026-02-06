Reprezentanții patronilor s-au întâlnit cu premierul Bolojan. Dan Șucu: „O criză legată de cheltuirea banului public”/ Florin Jianu: „Noi reprezentăm oamenii de afaceri oneşti, care-şi plătesc taxele şi impozitele şi aşa mărite cum sunt ele”

Reprezentanţii patronatelor au afirmat, după întrevederea de la Guvern cu premierul Ilie Bolojan, că nu se poate vorbi despre relansare economică fără discuţii despre responsabilitate fiscal-bugetară, relatează News.ro.

Potrivit lui Dan Şucu, preşedintele Confederaţiei patronale Concordia, acest lucru înseamnă că la acest moment sunt multe industrii care „simt mugurii unei crize”. Acest lucru se întâmplă şi în contextul unei „concurenţe neloiale”, a completat preşedintele IMM România, Florin Jianu. În privinţa reformei administrative, aflată pe ordinea de zi a discuţiilor de la Guvern cu patronatele şi sindicatele, Jianu a arătat că impactul bugetar aici este de 3,3 miliarde lei în acest an, dintr-un PIB de 375 de miliarde, adică mai puţin de 0,01% din PIB.

„Nu se poate vorbi despre relansare economică, fără să discuţi în principal despre responsabilitate fiscal-bugetară. Asta înseamnă un lucru foarte clar că, din punctul nostru de vedere, sunt multe industrii care simt în clipa de faţă mugurii unei crize. Este o criză pe care noi o resimţim, care nu este o criză cum a fost cea din 2009, importată, ci este o criză legată de cheltuirea nejudicioasă a banului public, plecată dintr-o birocratizare excesivă a României şi cu un cost extrem de mare al acestei birocratizări”, a declarat Dan Şucu, preşedintele Confederaţiei patronale Concordia, după întrevederea de la palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan.

Şucu a spus că se discută deja „de ani de zile” despre eliminarea sau despre micşorarea acestei „poveri” a costurilor de funcţionare ale statului român, dar că, la ora actuală, se văd „foarte multe proiecte, foarte multe dorinţe, foarte multe declaraţii, dar extrem de puţine rezultate”.

„În mediul privat, noi nu premiem niciodată încercarea, noi premiem totdeauna reuşita. Sperăm, din punctul nostru de vedere, să vedem nişte paşi serioşi şi în această direcţie”, a adăugat Dan Şucu.

Şucu a afirmat că este de aşteptat ca, în actualul context, multe societăţi comerciale care până acum au fost plătitoare de taxe şi s-au comportat mai mult decât corect faţă de buget să aibă probleme propriu-zise în situaţia în care apar „mugurii unei crize”

„Este normal ca şi aceste societăţi să fie cât de cât sprijinite. Cu toţii ştim că, dacă un angajat a contribuit un anumit timp la fondul de pensii, la fondul de şomaj, în situaţia în care el va deveni şomer, va avea totdeauna sprijinul statului, al acestor fonduri, dar nimeni nu-şi pune problema că pot exista şi societăţi comerciale care ar putea trece, în anumite perioade, prin probleme. Şi ele trebuie sprijinite atunci când au probleme punctuale, pentru a putea continua”, a subliniat Şucu.

La rândul său, Florin Jianu, preşedintele IMM România, a afirmat că, din perspectiva organizaţiei pe care o conduce, discuţia de la Guvern a fost una „utilă”, punctând că este bine să se vorbească despre relansare economică, deşi, în opinia sa, „e cam mult spus şi cam puternic folosit acest termen” în condiţiile în care mediul de afaceri, IMM-urile, contribuie cu peste 50% din produsul intern brut.

„Dar semnalul este bun, că se discută de relansare economică, impactul însă este limitat. Aşa cum spuneam, e cam larg folosit termenul de relansare economică pentru că nu ai cifre mari. Nu atingi zeci de mii de IMM-uri prin aceste măsuri. Noi am făcut un calcul şi am văzut că pentru micro-întreprinderi, respectiv pentru IMM-uri, abia dacă se ating 200-300 de IMM-uri din programele prezentate astăzi de către Ministerul de Finanţe. Pe de altă parte, aşa cum a fost menţionat anterior, noi considerăm că sunt şi alte tipuri de măsuri care nu au impact bugetar, pe care am fi vrut să le vedem cuprinse în acest pachet. Au fost câteva preluate şi de la IMM România, cu precădere pentru microîntreprinderi, la ceea ce înseamnă pierderea calităţii la un moment dat, dacă după maxim 30 de zile nu angajai un om, acum s-a extins termenul la 90 de zile, la ceea ce însemna vânzarea unei imobilizări de peste 100.000 de euro şi iarăşi pierde această calitate. Deci sunt câteva lucruri cuprinse acolo”, a afirmat Jianu.

El a spus însă că mediul de afaceri are nevoie „de impact, de numere mari, de zeci de mii de IMM-uri impactate”, aşa cum a fost programul IMM Invest.

„Menţionez faptul că astăzi am văzut o susţinere pentru Banca de Investiţii şi Dezvoltare, spre exemplu. Am menţionat ministrului de Finanţe faptul că uităm de Fondul de garantare pentru IMM-uri pe care noi îl avem. În egală măsură, aşa cum spuneam, măsuri privind simplificarea birocratizării nu costă nimic, ba din contră simplifică viaţa întreprinderilor mici şi mijlocii şi a companiilor în general, dar şi a cetăţenilor. Şi credem în continuare că dialogul trebuie dus”, a adăugat Jianu.

Preşedintele IMM România a subliniat că nu ultim punct pe care l-ar menţiona este cel legat de concurenţa neloială.

„Noi am cerut, din partea IMM România, să avem întâlniri punctuale, aplicate pentru ceea ce înseamnă combaterea acestei concurenţe neloiale care în acest moment sufocă mediul de afaceri şi pentru care mediul de afaceri nu are instrumentele necesare, ci statul trebuie să intervină şi să-şi dovedească eficienţa. Această concurenţă neloială se vede cam în toate sectoarele de activitate. Dacă acum cinci ani nu apărea pe radarul problemelor mediului de afaceri, în Carta albă a IMM-urilor din ultimii trei ani a apărut un top 3. Mi-e teamă că în acest an s-ar putea să apară pe locul întâi”, a afirmat Jianu.

El a explicat că această concurenţă neloială vine din turism, din construcţii, din service-urile auto, „din foarte, foarte multe domenii de activitate” în care statul „nu intervine şi nu-şi face treaba”.

„Şi nu e treaba mediului privat să corecteze aceste lucruri. Noi reprezentăm oamenii de afaceri oneşti, cei care sunt înregistraţi, care-şi plătesc taxele şi impozitele, şi aşa mărite cum sunt ele, dar, uitaţi că s-ar putea să nu mai facă faţă dacă au şi o concurenţă neloială în piaţă”, a adăugat Jianu.

Întrebat ce mesaj le-a transmis de premierul Ilie Bolojan la întrevederea de la Palatul Victoria, Florin Jianu a spus că mesajul acestuia a făcut referire la capacitatea bugetului în acest an de susţinere a măsurilor de relansare.

„Punctul numărul 1 pe ordinea de zi a fost acea reformă administrativă, dar şi aici, să ştiţi că defectul meu de matematician m-a determinat să fac un calcul şi am văzut care este impactul bugetar şi aici e de 3,3 miliarde lei în acest an, încă o dată, dintr-un PIB de 375 de miliarde. E mai puţin de 0,01% din PIB impactul în acest sens. A menţionat mai devreme şi domnul Şucu această necesitate a eficientizării cheltuielor în spaţiu public, pentru că, de fapt, de acolo vin problemele. Oricâţi bani ai aduce de la mediul privat, dacă nu eficientizezi cheltuiele în mediul public, vom avea această discrepanţă continuă”, a mai spus Florin Jianu.