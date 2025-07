Business CheckIn. Maria din Râmnicu Vâlcea a creat Maren, afacerea care readuce țesăturile bunicilor în moda de azi

La doar 25 de ani, Maria Rentea (foto) din Râmnicu Vâlcea a reușit să transforme o pasiune veche pentru modă și artă într-o afacere ce poartă semnătura Maren, un brand de haine care îmbină țesăturile tradiționale românești cu designul vestimentar modern. Maria spune că n-a avut niciodată un plan de rezervă, a mers pe un singur drum și a învățat din mers ce înseamnă să-ți construiești pas cu pas propria afacere.

De la primul produs vândut direct de pe Instagram și până la colecțiile care se vând astăzi, antreprenoarea a învățat că pasiunea și talentul nu sunt suficiente atunci când vrei să-ți transformi visul într-un business sustenabil.

La un moment dat, atelierul din Râmnicu Vâlcea avea nevoie de mai mult decât creativitate: avea nevoie de echipamente și alte resurse pentru a evolua. Așa a ajuns antreprenoarea să apeleze la o finanțare de la BT Mic.

„Am aflat de BT Mic, am aplicat acolo și surprinzător, după o discuție și după o vizită în atelierul pe care îl aveam atunci, am reușit să obțin finanțarea”, spune Maria Rentea.

Business CheckIn De la facultate, direct în antreprenoriat. Povestea fondatoarei Maren

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face businessul meu?

Maria Rentea: Numele meu este Maria Rentea, am 25 de ani și locuiesc în Râmnicu Vâlcea. Aici am început și afacerea. Dețin un atelier de croitorie, realizez haine, de doi ani am și brandul Maren, iar activitatea s-a restrâns doar pe produsele mele. Nu mai lucrez produse pe comandă.

Pasiunea pentru modă a fost dintotdeauna. Eu am crescut foarte apropiată de mama mea și, când eram mică, îmi plăcea foarte mult să intru în dulapul ei și să-i probez toate hainele. Crescând, pasiunea pentru modă s-a intercalat și cu partea artistică. Am fost întotdeauna pasionată de artă. Nu am urmat un liceu de profil, din păcate, dar la facultate am ales să continui studiile fix pe partea artistică și am fost studentă la Facultatea de Arte și Design din Timișoara, pe secția modă-design vestimentar.

De acolo am plecat cu ideea de a deschide propria afacere. Întotdeauna mi-am dorit să am afacerea proprie și să fiu designer vestimentar. Nu am avut un plan de rezervă, aș putea spune. A fost un singur plan, ca să mă pot focusa doar pe el. Nu aveam altă opțiune.

Iar pasiunea pentru folclor și cum a pornit tot proiectul Maren a fost întâmplătoare. Nu a fost nimic gândit la început. Nu aveam o direcție spre zona respectivă. Aveam, în schimb, niște țesături vechi, tradiționale, de la bunica mea și am avut ideea să le integrez într-o creație modernă. Știu că am făcut chiar o jachetă. Printre primele produse au fost niște jachete, iar impactul a fost destul de mare. A fost o idee foarte reușită din prima. Tot ce am reușit să fac atunci, la început, a prins la public și s-a dat imediat.

Pentru Maren, jachetele au devenit acum elementul care reprezintă brandul. Au devenit efectiv exponentul brandului și, în acest moment, ofer practic același produs în variante diferite, iar variantele au fost, de-a lungul celor doi ani, puse la punct de feedback-ul clienților. Adică am pornit cu niște lucruri foarte extravagante, care au avut succes, însă, pe parcurs, clienții îmi spuneau că și-ar dori ceva, poate nu atât de colorat, sau ceva mai simplu, sau o anumită schemă de culori ca să poată să le integreze în vestimentația lor. Și cam așa se realizează acum și următoarele produse, iar cele care sunt acum sunt realizate, în mare parte, din feedback-ul clienților și ce și-ar dori ei să poarte.

În momentul acesta, este totul produs în atelierul propriu. Am apelat la oameni din comunitate pentru țesăturile vechi, tradiționale, pentru că se găsesc foarte greu, și atunci acestea sunt chiar cu povești. Sunt direct din casele bătrânești ale bunicilor noștri.

În acest moment sunt doar eu. Eu mă ocup și de partea de design, și de partea de birocrație, și de partea de manufactură și sunt în căutare de colegi, însă produsele sunt un pic complicate pe partea de manufactură și îmi este destul de dificil să găsesc pe cineva care să acorde o atenție detaliilor, pentru că, în prezent, rata de retur a produselor mele este foarte, foarte mică și niciodată returul nu a rămas retur. Eventual l-am schimbat cu altă mărime. Deci manufactura este, aș putea spune, spre impecabilă, atenția spre detalii. Nu am avut un feedback negativ pe partea aceasta.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Maria Rentea: Cel mai bun sfat primit a fost chiar de la contabila mea. Ea mi-a spus că este normal să fie greu și să nu mă descurajeze faptul că, la momentul respectiv, încă nu găsisem varianta care să funcționeze, plecând direct din facultate cu ideea de business, fără să am niciun fel de cunoștințe. Cumva, businessul a crescut odată ce au crescut și cunoștințele mele, și în domeniul de business, și în domeniul designului vestimentar. Și acesta a fost cel mai bun sfat: să nu mă descurajeze faptul că este greu, pentru că e normal să fie greu la început.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Maria Rentea: Maren este un proiect extravagant, exclusivist și, pe cât se poate, de unic, unicat.

StartupCafe.ro: Dacă n-aș fi făcut asta, aș fi…

Maria Rentea: Dacă nu aș fi fost deloc pe partea artistică, probabil aș fi continuat studiile în domeniul dreptului, pentru că mă apucasem și de Facultatea de Drept și, cumva, mă atrăgea și domeniul respectiv. Dar întotdeauna, oricât am încercat să întorc fața de la partea artistică, nu am putut.

StartupCafe.ro: Primul client nu o să-l uit pentru că…

Maria Rentea: Primul client al proiectului Maren n-o să-l uit pentru că a fost primul care m-a făcut să mă gândesc că merge. A fost primul produs și primul client. Primul produs a fost postat pe Instagram. Nu exista niciun plan pentru proiectul respectiv. A fost pur și simplu produsul respectiv realizat, fotografiat cu telefonul, pe umeraș, postat pe pagina de Instagram proaspăt făcută, iar persoana respectivă a intrat, a văzut și sunt foarte recunoscătoare că a avut încredere în ceva atât de mic și ceva care, acum mă pot gândi, nu prezenta credibilitate.

Nici prețul produsului respectiv nu era cel mai mic, și totuși a intrat, a văzut, a comandat și m-a făcut să mă gândesc că poate și cu al doilea o să fie la fel, și cu al treilea, și cu al patrulea, și am ajuns să fac treaba asta de doi ani.

La început, fiind ieșită din facultate, cumva cunoștințele mele pe partea de manufactură se duceau spre toate produsele: pantaloni, rochii, toate tipurile de produse, așa că, pentru a funcționa afacerea și să pot să ridic de la o lună la alta, făceam produse pe comandă, în funcție de ce își doreau clienții.

Nu aveam un produs anume pe care îl făceam atunci. În schimb, acum nu se mai realizează decât produsele Maren, respectiv jachetele și rochiile care sunt prezente pe site, doar aceste produse și, poate, cu mici modificări de lungime sau de scheme de culori, ca să zic că poate ar intra pe spectrul de comandă custom made, dar în rest alte produse, nu.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Maria Rentea: Ultima provocare bifată, din punct de vedere business și de branding, a fost faptul că am reușit să-mi înregistrez produsele la EUIPO și dețin drepturile de autor asupra tuturor creațiilor mele. Am avut o situație chiar anul acesta, când un atelier condus de o persoană foarte creativă — trebuie să-i dăm Cezarului ce e al Cezarului — chiar o persoană foarte talentată, nu doar că s-a inspirat, a reprodus unu la unu unul dintre produsele mele. Asemănarea asta nu a fost văzută doar de mine, pentru că nu eu am dat peste atelierul respectiv. Clientele mele mi-au trimis atelierul respectiv, asemănarea era clară și în ochii altor persoane. Atunci am simțit nevoia să fac pașii aceștoa, care oricum trebuiau făcuți dinainte, dar a fost o dovadă că ceea ce fac, fac bine, dacă s-a ajuns la nivelul acesta.

StartupCafe.ro: Ce mă ține trează noaptea?

Maria Rentea: Potențialul afacerii mă ține trează noaptea, pentru că sunt genul de persoană care, dacă știe că se poate realiza ceva, ar vrea să se realizeze cât mai repede. Și, în momentul de față, sunt conștientă de potențialul afacerii, dar sunt conștientă și că trebuie să iau totul pe etape și pe rând, deși eu mi-aș dori să se întâmple lucrurile mult mai repede decât se întâmplă de fapt.

StartupCafe.ro: Ce-mi dă energie?

Maria Rentea: Îmi iau energia din rezultate, din feedback-ul clienților. Un lucru foarte, foarte bun este faptul că eu, pe social media, ca persoană, ca designer, ca om din spatele proiectului, nu mă afișez foarte mult, așa că proiectul se vede pe social media ca sine stătător. Eu nu sunt prezentă acolo, așa că oamenii nu știu exact cine e în spate. Așa că validarea oamenilor și feedback-ul se direcționează direct către produsele realizate. Și atunci, când văd că oamenii sunt mulțumiți și se întorc a doua oară, a treia oară sau am doamne care au cumpărat colecții întregi, un produs din fiecare model, fără să știe de fapt cine le face, asta mă face să merg mai departe și să cred din ce în ce mai mult.

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de obținere de finanțare de la BT Mic?

Maria Rentea: De BT Mic am aflat întâmplător. Eram la începutul afacerii și eram în punctul în care nici nu găsisem exact varianta care să funcționeze, dar aveam nevoie și de o investiție care să-mi permită să achiziționez câteva utilaje cu care aș fi putut să merg mai departe. Am aflat de BT Mic, am aplicat acolo și, surprinzător, după o discuție și după o vizită în atelierul pe care îl aveam atunci, am reușit să obțin finanțarea BT Mic.

Din punctul meu de vedere, procesul a fost unul foarte corect și unul foarte OK și foarte simplu. Adică, atâta timp cât ești transparent și știi ce vrei să faci, nu văd unde ar putea să intervină probleme. Am fost foarte sinceră în dimensiunea afacerii atunci, pe partea financiară am pus la dispoziție toate actele care mi s-au cerut, fără niciun fel de rușine, pentru că știu că, la începutul unei afaceri, poate să intervină și factorul de rușine, că, cumva, ești la început și ești mic și nu ai niște cifre extravagante, dar chiar totul s-a desfășurat foarte, foarte în regulă. Am avut parte și de un agent BT cu care, în continuare, păstrez legătura și îmi urmărește activitatea.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Maria Rentea: Mi-aș dori ca afacerea propriu-zisă să își găsească un investitor până la finalul acestui an. Bineînțeles, cedarea de acțiuni, asta ar reprezenta o investiție mult mai mare, și, dacă se cedează și acțiunile respective, să pot să duc afacerea și pe plan internațional, pentru că specificul acesta românesc, în modul reinterpretat modern, cum sunt produsele mele, a atras atenția oamenilor din afară, însă nu cât să fie o variantă sustenabilă din punct de vedere financiar acum. Adică cererea este, dar financiar nu ar avea, cumva, sens să mă duc singură spre internațional, până nu aș putea să am o expunere foarte mare și să pot să am un proces mai mare de manufactură, să pot să ofer mai multe produse.

Aș putea să am un atelier mai mare, cu angajați, și să putem să promovăm și mai mult proiectul, pentru că, în acest moment, și cu orice formă de promovare, cererea devine mai mare decât capacitatea de producție. În acest moment, proiectul chiar are nevoie de o investiție ca să putem avea oameni care să producă, pentru că tot ce este pe online nu este promovat. Adică proiectul se susține de la o lună la alta într-un mod foarte sustenabil, cu clienți reali, fără să fie aduși din promovări sau din reclame.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.