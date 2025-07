Business CheckIn. De la muncă de birou la afacere virală: Ana Maria a deschis prima cafenea 2D din România și a cucerit Instagramul

La Brașov, o cafenea desprinsă parcă dintr-o lume de benzi desenate atrage vizitatori de toate vârstele, de la copii fascinați de decorul 2D, până la influenceri din străinătate. În spatele ideii se află Ana Maria Liță, o antreprenoare de 33 de ani, care a decis să lase munca de birou și să intre în domeniul HoReCa printr-o afacere unică în România.

Contrast Hub este o cafenea în care totul este pictat manual, în alb-negru, de la pereți și podea, până la mobilier, creând o iluzie optică spectaculoasă. Acest design inedit a transformat locația într-un adevărat magnet pentru fotografii virale pe Instagram, iar succesul obținut a inspirat-o pe Ana Maria Liță să planifice deschiderea unei noi cafenele, Monocrom, la fel de creativă.

Pentru acest proiect, antreprenoarea a accesat o finanțare de la BT Mic, care o ajută să-și extindă afacerea. „Am accesat finanțare pentru Monocrom. Procesul a fost foarte ușor”, spune Ana Maria Liță.

Business Checkin la Contrast Hub, prima cafenea 2D din România

StartupCafe.ro: Ce face businessul meu?

Ana Maria Liță: Sunt Ana Maria Liță din Brașov, am 33 de ani. Administrez cafeneaua Contrast, singura cafenea 2D din România. În prezent am trei angajați, un manager și două fete, ospătar/barista. Calea antreprenoriatului am luat-o încă din perioada pandemiei COVID-19, când a trebuit să lucrez de acasă și mă plictiseam foarte tare. Îmi petreceam timpul în puținele locuri care erau deschise în perioada aceea și cumva aveam foarte mult timp liber. Așa că am zis: OK, îmi place să ies, îmi place să stau, îmi place cafeaua, de ce să nu deschid cafeaua mea?

Inițial a fost deschis un cocktail bar care, din păcate, nu a funcționat, dar începuse să-mi placă foarte mult toată nebunia cu HoReCa și trebuia să fac ceva, pentru că efectiv nu mergea cum îmi doream eu și mă tot gândeam ce să aduc. Toată lumea îmi spunea: trebuie să fie ceva nou, ceva ce nu există. (n.r. Mi-am zis) ce nu există, ce trebuie să fie nou? A fost o idee și luată de la un prieten, apoi și Pinterest a ajutat foarte mult și așa a luat naștere Contrast.

În cafeneaua Contrast 2D totul a fost desenat manual de către o artistă locală, Maria Zurbagiu, „Merithezu”. Totul a fost pictat manual și impactul acela, iluzia optică, creează senzația de 2D. Noi a trebuit să vopsim totul alb, inclusiv podeaua, mese, scaune, corpuri de iluminat, absolut tot a fost vopsit alb, peste care noi am venit cu un contur negru și celelalte desene pe pereți, tot ce a fost în imaginația mea.

Cafeneaua 2D Contrast Hub / Foto: Ana Maria Liță

Mi-am dorit să fie o bibliotecă acolo, un șemineu, apoi, pe alt perete, am vrut să dau cumva un vibe de vacanță, alt perete ilustrează un geam prin care putem vedea palmieri și alte nebunii. Sunt și reinterpretări ale unor tablouri destul de celebre, avem și un Picasso reinterpretat.

Cafeneaua 2D Contrast Hub / Foto: Ana Maria Liță

Eu am terminat marketing, editor de text, am lucrat ca și copywriter. Totul a fost ceva extrem de nou pentru mine și mi s-a părut extrem de ușor, pentru că nu mă gândeam, nu mă așteptam să-mi placă vreodată tot ce se întâmplă în HoReCa. Este greu, nu voi spune că e ușor, respect tuturor celor care fac treaba asta de foarte mult timp. Mi se pare foarte greu, am momente în care vreau să renunț, să zic: ce ușor era când eram la job, nu aveam nicio durere de cap, îmi făceam datoria, închideam laptopul și îmi vedeam de-ale mele. Acum parcă nu prea pot să mai închid niciun laptop.

StartupCafe.ro: Primul client nu o să-l uit pentru că…

Ana Maria Liță: La noi vin clienți, începând cu cei mici, care, când intră acolo, sunt: WOW, sunt desene animate și vor să atingă, să vadă dacă e totul real. Inclusiv la baie avem totul desenat așa. Oamenii când intră la baie spun: WOW, și la baie! Avem clienți efectiv de la cei mici, de la patru-cinci anișori, până la poate 60 de ani. Avem clienți din toate categoriile de vârstă.

Am avut un băiat care a venit special din Anglia, a fost influencer și ne-a contactat, a venit special să o vadă în România. Ne-a rugat dacă îi putem plăti noi doar cazarea și de restul se ocupă el, postat pe Instagram șamd, și am zis: de ce nu?

Dar primul client nu o să-l uit pentru că a avut o reacție foarte frumoasă. A fost uimirea de pe față. Noi avem trei trepte pe care omul trebuie să le urce ca să intre în cafenea și a fost un „WOW” foarte lung, așa, cu ochii mari, se vedea încântarea. Când am deschis ușa și am zis că e oficial deschis, prima persoană care a intrat a zis: WOW. Nu cred că o să uit, a fost o doamnă.

Cafeneaua 2D Contrast Hub / Foto: Ana Maria Liță

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Ana Maria Liță: Începutul, pentru mine, a fost cumva sceptic. Toată lumea îmi spunea: tu o să bubui, o să vezi, o să fie extraordinar. Și am zis: nu prea cred. Mie îmi este foarte greu, pentru că zona unde eu funcționez este în centrul istoric al Brașovului. Străduța pe care eu sunt este, cumva, un pic lăturalnică. Nu prea am acces pietonal foarte mult și am considerat că o să le fie imposibil oamenilor să vină, pentru că eu nici nu am voie legal să-mi pun o reclamă luminoasă afară.

Clădirea în care funcționez este monument istoric, nu am voie să pun, și îmi era foarte greu să o fac văzută, neavând trafic pietonal. Mă gândeam că nu o să meargă pentru că oamenii nu mă văd, oamenii nu știu că eu sunt aici. Și mi-au spus: tu o să bubui, o să vezi, oamenii vor veni aici, și sfaturile acestea m-au ajutat, cumva, să prind încredere, să zic: OK, o fac și o să meargă, și, într-adevăr, așa a fost.

Am avut un video de prezentare în momentul în care cafeneaua a fost gata, dar nu în totalitate. Cafeneaua era 95% gata, am făcut un video de prezentare, cu mesajul „opening soon”. Acela a ajutat foarte mult, pentru că oamenii erau nerăbdători și a fost o distribuire din partea familiei, din partea prietenilor, peste tot pe Instagram. Apoi ne-a mai ajutat foarte mult că noi am fost contactați de diverse posturi de televiziune. Pe Google avem un rating de 4,8 din 5.

Cafeneaua 2D Contrast Hub / Foto: Ana Maria Liță

Avem cafea specială, în care folosim ingrediente naturale. Folosim pudră de sfeclă să facem pink latte, folosim unt de arahide să facem peanut butter latte. Folosim numai ingrediente naturale și avem lucruri speciale, zic eu. Noi facem tiramisu latte, facem lucruri speciale, pentru care oamenii se întorc și sunt apreciate, zic eu.

Avem prețuri decente, pentru că mulți oameni ne comentau la videoul nostru de prezentare: intrăm acolo și vedem 100 lei o cafea. Nu, avem prețuri normale, între 12 și 28 lei cea mai scumpă.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Ana Maria Liță: Designul 2D, băuturile, cafelele noastre speciale și, cred că, stafful, că avem un băiat foarte simpatic. Noi chiar facem glume pe tema asta, pentru că le-am luat uniforme, tricourile lor fiind albe, le murdăresc foarte mult și, la un moment dat, renunță la ele. Pe tricourile acelea albe au trecute numele lor.

A venit băiatul, la un moment dat, la mine și mi-a spus: Ana, ce-ar fi dacă mi-ai face un tricou cu pagina mea de Instagram? Toate fetele îmi cer Instagramul. Știu că sunt fete care vin acolo doar în weekend. El lucrează doar în weekend și vin acolo doar atunci, pentru că el este prietenos și super deschis, și stă la povești cu oamenii râd, face și rol de fotograf, pentru că oamenii îi cer să le facă poze. Cred că și personalul mă ajută.

Am trei care sunt cu mine încă de la început, din ziua în care am deschis. Toți sunt foarte fericiți cu tot ce se întâmplă acolo. Oamenii sunt încântați de ei. Nu am auzit nicio recenzie negativă.

StartupCafe.ro: Ce mă ține trează noaptea?

Ana Maria Liță: Faptul că vreau să mențin totul așa cum este. Desenele se șterg. Noi, deja, într-un an de zile, am renovat de două ori. La fiecare patru-cinci luni trebuie iarăși ștearsă podeaua, revopsită, iarăși dată cu lac. Asta mi se pare cel mai greu: întreținerea locului.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Ana Maria Liță: Aș vrea să deschid încă o cafenea, tot ceva unic. Pentru că o am pe aceasta, care se numește Contrast 2D, aș vrea să mai deschid încă una, care se va numi Contrast Monocrom. Acum este un joc de culoare ce se întâmplă în 2D, dar următoarea va fi cu un joc de lumini, tot în Brașov.

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de finanțare prin BT Mic?

Ana Maria Liță: Am accesat finanțare pentru Monocrom. Procesul a fost foarte ușor. Am avut noroc cu angajatul de acolo, care și-a făcut jobul exemplar. Eu am prezentat documentele, mi-a fost acceptat dosarul, a doua zi aveam banii în cont. Aveam o parte din banii necesari pentru a deschide, dar nu toată suma, pentru că ce vreau eu să fac costă destul de mult și am avut nevoie de un ajutor financiar.

De BT Mic m-am interesat pe internet, pe Google. Am tastat „credit firmă” și mi-a apărut BT Mic, aprobare instantă. M-am dus la BT și am întrebat. Am găsit sucursala BT Mic aici, în Brașov.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Ana Maria Liță: A fost când am devenit plătitoare de TVA, pentru că s-a întâmplat totul foarte repede. Funcționând ca micro, neplătitoare de TVA, nu atinsesem încă suma de afaceri și, dintr-o dată, am atins pragul acela să devin plătitor de TVA, în 4 luni. S-au schimbat foarte multe în momentul acela.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.