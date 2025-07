Business CheckIn. „Mi-au spus că n-o să reușesc…”. Cum ajută Georgiana copiii cu nevoi speciale prin proiectul său

Georgiana Anghel (foto) este psiholog și terapeut ABA, iar de aproape 8 ani își dedică activitatea copiilor cu nevoi speciale. A pornit în 2017, într-un apartament cu trei camere din Popești-Leordeni, unde a deschis primul său centru de terapie Special Kids Therapy. Astăzi, coordonează o echipă multidisciplinară și conduce două centre specializate, precum și o grădiniță incluzivă.

În centrele deschise de ea, copiii primesc terapie unu-la-unu: logopedie, kinetoterapie, integrare senzorială și sprijin educațional, într-un mediu adaptat nevoilor lor. „Jobul meu era ca îngrijitoare de copii. Tot veneau copiii către mine și mi se părea că aș putea să fac mai mult pentru ei”, spune antreprenoarea despre începuturile ei în domeniu.

Pentru a-și extinde proiectul, Georgiana a apelat la un sprijin financiar prin BT Mic. Cu ajutorul acestei finanțări, a reușit, în urmă cu doi ani, să deschidă unul dintre sedii. Experiența obținerii finanțării a fost una neașteptat de simplă și rapidă, susține antreprenoarea.

„S-au mișcat lucrurile foarte repede, am venit, am semnat. Deja am avut și banii în cont. Într-o săptămână i-am și cheltuit, că mă pricep bine să cheltuiesc, mai ales când vine vorba de jucării și de toate cele pentru copii”, spune Georgiana Anghel.

Business CheckIn: Cum ajută Georgiana copiii cu nevoi speciale prin proiectul său

StartupCafe.ro. Cine sunt și ce face proiectul meu?

Georgiana Anghel: Sunt Georgiana Anghel, sunt mama unei fetițe de 14 ani. Sunt terapeut ABA, sunt psiholog și dețin două centre de terapie pentru copilași cu nevoi speciale și o grădiniță incluzivă. La centrele noastre se face terapie unu-la-unu, de la terapia ABA, logopedie, kinetoterapie, terapie de integrare senzorială, iar la centrul educațional, grădinița incluzivă, cum îmi place mie să o numesc, pentru că avem și copilași tipici și copilași cu nevoi speciale, acolo copilașii sunt lăsați de dimineață de către părinți până după-amiază și au posibilitatea să facă și terapie, să și doarmă, să și mănânce, să se și joace și să se distreze zi de zi alături de colegii lor.

StartupCafe.ro Prima idee a venit când…

Georgiana Anghel: În 2011, când fetița mea era destul de mică, eu am lucrat într-un centru pentru copilași cu nevoi speciale. Jobul meu era ca îngrijitoare de copii și tot veneau copiii către mine și mi se părea că aș putea să fac mai mult pentru ei.

Am lucrat în acel centru patru ani pe același post, deși mă înscrisesem și la facultate și îmi doream foarte mult să evoluez. Dar, doar pentru că eram foarte bună în a reuși să stau cu mai mulți copii deodată nu mă promovau și după 4 ani de zile am decis să plec și să lucrez la domiciliul familiilor.

Mergeam din casă în casă, făceam terapie cu copiii și pe urmă am reușit să mă aliez cu o fostă colegă de facultate și să colaborez cu ea. După am mai colaborat cu încă un centru până în 2017, când m-am decis să-mi deschid eu propriul centru și am început într-un apartament cu trei camere.

Din 2017 până în 2018 am rămas în acel apartament și în 2018 m-am mutat într-o casă în Popești-Leordeni, unde am zis să avem mai mult spațiu pentru copii, le-am făcut și loc de joacă, au leagăne, tobogane, au camere multe. Putem să facem terapie și să ne desfășurăm cum ar trebui într-un spațiu mult mai mare, că e diferență între un apartament și o casă mai mare.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Georgiana Anghel: N-am primit niciun sfat, am primit mai multă critică și cumva tragere în jos: n-o să reușești, n-o să poți să faci, n-o să meargă. Nu m-am gândit în primă fază că este un business. Am zis că eu pot să fac acest lucru pentru copiii cu care lucrez, eu fiind terapeut la momentul respectiv. Și am zis dacă pot, hai să văd ce aș putea să fac mai mult de atât pentru ei și am avut încredere în mine.

M-a ajutat și fetița mea. O luam peste tot, acasă, la familii, că făceam socializare. În general, părinții copilașilor cu nevoi speciale se tot lovesc de tot felul de bariere. Când primesc un anumit diagnostic, deodată toată lumea se îndepărtează și nu mai au prieteni, nu mai au rude și este foarte greu să își găsească un prieten cu care să se joace copilașul. Și atunci am luat-o pe fetița mea, am mers cu ea și făceam tot felul de joculețe. Asta până când am deschis centrul respectiv.

M-am lovit o grămadă de lucruri, dar asta m-a și supărat, dar totodată m-a și ambiționat că aș putea să fac mai mult de atât pentru ei. Asta până când am deschis sediul cel mare, centrul respectiv. Apoi am deschis în 2021 Centrul Educațional Kary Academy, care-i poartă și numele fiicei mele. Acum părinții îmi cer să deschid și o școală. E destul de dificil acest acest lucru.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Georgiana Anghel: În primul rând, la noi se face totul cu dragoste. Asta este și mottoul nostru. Noi o numim terapie cu dragoste, pentru că mi se pare că dacă nu pui puțin suflet în ceea ce faci și pasiune în primul rând, nu ai putea să ai rezultate și nu te-ai duce cu drag la muncă, că dacă merge doar ca să-ți iei salariul, cu siguranță nu ar fi ok. Suntem foarte perseverente și încăpățânate toate, atât eu cât și colegele mele și ceea ce ne propunem să facem cu copiii reușim să facem. Suntem foarte serioși ca și echipă și chiar avem rezultate cu copilașii.

StartupCafe.ro: Dacă n-aș fi făcut asta, aș fi…

Georgiana Anghel: Grea întrebare! Eu am o soră mai mică cu 5 ani decât mine și în primă fază nu mi-au plăcut copilașii pentru că mă puneau ai mei să stau tot timpul cu ea și am spus că o să fac copil la 40 de ani, am făcut la 21 și ulterior nu mi-am dorit să lucrez cu copiii. Așa s-a întâmplat, dar nu m-aș vedea să fac altceva. Nu știu dacă aș putea să fac altceva. Aș face ceva tot în domeniu cu copiii, dar orice, nu știu, dans, muzică, teatru, orice altceva, dar tot în zona aceasta.

StartupCafe.ro: Primul copil care a venit la centrul meu…

Georgiana Anghel: Am o fetiță, vorbesc din partea de terapie, Elena. Îmi place să-i spun Elena copil minune. A fost diagnosticată în primă fază cu autism. Nu i se dădea nicio șansă, era destul de agresivă și destul de greu se lucra cu ea. Mămica era destul de supărată, de disperată în momentul respectiv. Chiar dacă termină terapia, chiar dacă nu mai sunt la mine în centru sau în grădiniță, eu păstrez legătura cu părinții. Acum Elena este foarte bine, este clasa cred că a IV-a, e un copil tipic acum, e minunat, are prieteni, se descurcă, este foarte bine. În ceea ce privește grădinița, acum am grupa mare, iar în toamnă vor pleca aproximativ 11 copii către școală și vreo șapte sunt cu diagnostic.

Este foarte plăcut sentimentul să văd că din mâna mea, cât și din mâna colegelor mele, fiincă nu pot să fac eu toate lucrurile acestea, eu sunt acolo, conduc, am ideile mele, le pun în practică și mă sfătuiesc cu ele, dar le las să-și pună și ele ideile în practică, să vezi cum copiii evoluează și se se duc către școală și te trezești că vin peste ani la tine. Printre primii copii cu autism cu care am lucrat este un băiat care acum are 16 ani. Încă mă vizitează. Vine în fiecare an, îmi aduce flori, mă sună, îmi spune că are prietenă, îmi spune când se ceartă cu prietena lui să-i dau sfaturi, ne mai vedem la cafea.

StartupCafe.ro: Ce-mi dă energie?

Georgiana Anghel: Întrebare dificilă. Probabil cred că mi-o iau din pasiunea pe care o am pentru ceea ce fac și de la fetița pe care o am, pentru că ea mă încurajează zi de zi și suntem amândouă zi de zi și îmi spune: mami, uite, tu poți să faci aia, tu poți să faci cealaltă. Ea e mare, face 15 ani anul acesta și cred că tot către domeniul acesta tinde. Energia încerc să mi-o iau de la ea și de la toți copiii, că oricât aș fi de obosită, dacă mă duc într-unul din sedii și vin toți grămadă, nu ai cum să nu te încarci cu energie pozitivă de la ei.

StartupCafe.ro: Ce mă ține trează noaptea?

Georgiana Anghel: E o întrebare foarte bună, pentru că adorm undeva pe la 3.00 - 4.00 dimineață pentru că stau și mă gândesc la tot felul de lucruri. De exemplu, dacă este un copil care are un diagnostic foarte rar, pentru că avem și copii cu tot felul de sindroame genetice și mă lovesc de un caz cu care poate nu am mai lucrat până atunci, stau și caut informații, stau să văd despre ce este vorba.

Am făcut tabere pentru copii gratuite, pentru că pe lângă sediile astea pe care le am, centrele și grădinița, mai am și o asociație non-profit și acolo încerc să strâng cât pot eu de multe fonduri. I-am dus în tabără la munte, în tabără la mare gratuit. Mulți dintre ei nici nu văzuseră marea, muntele până în momentul respectiv și stau noaptea și mă gândesc la tot felul de soluții, ce aș putea să fac, de unde să mai au, cum să mai fac, ce să le mai duc, ce să le mai dau, pentru că se uzează și jucăriile și mobilierul. Și trebuie să stau să găsesc soluții de fiecare dată să pot să scot la capăt.

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de obținere de finanțare de la BT Mic?

Georgiana Anghel: Eram în deschiderea noului sediu din sector 3 și știu că atunci mă lovisem de partea asta financiară, mai aveam nevoie de niște bani în plus și am tot văzut reclamele și am zis băi, hai să vedem, hai să încerc să văd. Ce pot să pierd, că nu am ce să pierd. Aș putea doar să mă dezvolt și să mai deschid ceva pentru copii și să le ofer mult mai mult decât ceea ce le ofer eu. Și după 2 ani, că fix acum în mai s-au făcut 2 ani de când am deschis sediul, avem full în sediul respectiv, adică avem listă de așteptare și de câte 30 de copii, nu avem unde să-i băgăm în în terapie, pentru că vin la noi să lucreze.

A fost foarte ușor și foarte mișto experiența. S-au mișcat lucrurile foarte repede, am venit aici, am semnat și pe urmă la revedere. Deja am avut și banii în cont, într-o săptămână, i-am și cheltuit, că mă pricep bine să cheltuiesc, mai ales când vine vorba de jucării și de toate cele pentru copii.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Georgiana Anghel: Mie mi-ar plăcea, pentru că știu că la noi în țară nu există, asta e dorința mea cea mai mare, să putem să le oferim și meserii acestor copii. Adică, m-aș gândi la o școală de viitor unde fiecare copil are câte o abilitate și câte o pasiune. Și noi de multe ori ca și părinți, pentru că și eu sunt părinte, avem tendința să-i ghidăm și către ceea ce ne place nouă, că așa suntem noi, părinții, și așa se întâmplă de multe ori și și la școală.

Eu sunt de părere că dacă un copil este bun la matematică, hai să-l ajutăm să meargă pe partea cu matematică, dacă este bun la muzică, hai să-l ajutăm să se dezvolte în partea cu muzica. Și asta ar fi ideea mea pe viitor, ca fiecare copil care are câte o abilitate din asta foarte interesantă să poată să-și găsească un job, dar nu job în afară, job la mine, unde mi-aș deschide eu centru, grădiniță și toate cele să pot să-i ofer tot ceea ce are nevoie până nu știu, va crește, va avea o familie, va avea un copil, Doamne ajută.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru claritate și concizie.