Tâmplarul bucureștean prin mâinile căruia au trecut opere de Picasso și Dalí. CheckIn la afacerea ramesitablouri.ro

Banca Transilvania, împreună cu StartupCafe, lansează seria Business CheckIn, un proiect care pătrunde în culisele afacerilor locale și aduce în prim-plan poveștile antreprenorilor care, zi de zi, construiesc cu pasiune și curaj propriile businessuri. În primul episod, l-am întâlnit pe Adrian Dincă, fondatorul firmei Art Deco & More, care și-a deschis în București, acum mai bine de trei ani, un atelier de înrămare profesională.

Sub umbrela ramesitablouri.ro, antreprenorul din Capitală construiește o afacere într-o micronișă a mediului de business românesc. Prin atelierul său au trecut, de-a lungul timpului, lucrări de artă cu valoare impresionantă: opere originale semnate de Salvador Dalí sau Pablo Picasso sau obiecte achiziționate din case de licitație din România și din străinătate.

Dar, fiind un domeniu foarte specializat, unde atenția la detalii și calitatea execuției contează, s-a lovit de o provocare: găsirea oamenilor potriviți pentru munca fizică din atelier.

Pentru a-și îmbunătăți procesul de recrutare, a participat la un seminar organizat de BT Stup, desfășurat la sediul din Calea Șerban Vodă 206-218. „M-am simțit ca la cursuri plătite cu bani grei, într-un loc foarte elegant, cu confort foarte mare, cu oameni bine pregătiți”, povestește Adrian.

Banca Transilvania sprijină antreprenoriatul românesc prin proiectele sale dedicate mediului de afaceri local. Prin Stup, antreprenorii și viitorii antreprenori au acces facil la consultanță gratuită, soluții pentru începerea și dezvoltarea afacerii datorită conceptului One-stop-shop, dar și la evenimente și workshop-uri susținute de experți din diverse domenii.

La BT Stup nu există taxă de membru, iar cei interesați să facă parte din această comunitate se pot înscrie direct pe site-ul Stup.

Business CheckIn: El e tâmplarul bucureștean prin mâinile căruia au trecut opere de Picasso și Dalí

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face businessul meu?

Adrian Dincă: Sunt Adrian Dincă, reprezint firma Art Deco & More, site-ul ramesitablouri.ro. Mă ocup de înrâmarea profesională a tablourilor. E o micronișă în portofoliu de business din România, aș putea spune. Fac treaba asta cu energie foarte mare și cu o pasiune foarte mare de peste 3 ani. M-am ocupat cu totul și cu totul cu alte lucruri înainte de acest lucru și în momentul acesta am un magazin care are și atelier în București.

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Adrian Dincă: Prima idee a venit când am avut nevoie. De mai multe ori am avut nevoie de înrămarea unor lucrări de artă sau fotografii de familie sau amintiri luate de prin vacanțe și m-am lovit de greutatea aflării unui loc în care pot face punerea în valoare într-un mod propice. Am încercat la retaileri, am încercat să folosesc rame de-a gata, dar rareori s-a întâmplat să fie ce trebuie și atunci întâmplare a făcut să găsesc un om deosebit în Oradea.

Eu căutam o ramă la momentul respectiv pentru un tablou deosebit și omul acela mi-a făcut o invitație pe care am onorat-o și în urma căreia iată-mă businessman în domeniul de înrămări tablouri.

Procesul începe cu clientul care aduce lucrarea la înrămat. Lucrările pot fi în mai multe feluri, începând de la schițe pe hârtie și terminând cu obiecte. Am înrămat cuțite, pistoale, cruci, un buchet de mireasă, chiar tricouri, pe lângă lucrurile care de obicei se înrămează, respectiv picturi.

Procesul constă în identificarea culorilor pe care clientul le dorește și caut împreună cu el să găsim soluția optimă vizavi de obiectul respectiv, ce destinație îi dăm, pentru decorul propriei case sau pentru un cadou, de bugetul pe care îl are, care este important, și de niște nuanțe pe care el le vrea sau nu le vrea. De cele mai multe ori, clienții vin la mine cu gândurile lor, se uită pe pereți și spun „uite, din aia subțire, neagră” și pleacă cu totul și cu totul cu altceva, dar fericiți, adică au întotdeauna au o stare de mulțumire și de bine.

StartupCafe.ro: Primul client n-o să-l uit pentru că…

Adrian Dincă: Primul client este chiar primul client pe care l-am avut. Am început acest business în ordinea asta: cu energie foarte mare, o sumă de bani și cu întrebarea cine o să ne vină ca și clienți totuși în businessul acesta. Primul client care a intrat în magazinul pe care l-am avut inițial a creat o oarecare emoție și după doi ani a revenit și beneficiază încă de discounturi speciale pentru că e clientul nostru numărul unu. Prima notă de comandă pe care am emis-o către acest client o avem înrămată.

Au mai fost clienți care ne-au dat comenzi speciale, comenzi de lucrări foarte valoroase. Dali, Picasso, chiar am avut originale care ne-au trecut pe acolo, lucruri cumpărate de la casele de licitație din România sau din afară, pe care le-am înrâmat la un nivel mai mult decât ridicat. Pentru lucrul acesta stau dovadă review-urile pe care le avem pe Google. Deși suntem o companie relativ tânără în domeniul acesta, suntem cu foarte mult peste companiile cu tradiție, care sunt de mai mulți ani pe piață.

StartupCafe.ro: Ce îmi definește afacerea?

Adrian Dincă: Starea de bine, cred că asta este ordinea, starea de bine pe care o au clienții și de siguranță pe care o au în momentul în care aduc lucrările la noi. Au certitudinea că sunt în siguranță fizică lucrările și că de asemenea vor primi cel puțin ceea ce își imaginează ei, dacă nu chiar mai mult. Și al treilea lucru, nu știu, faptul că eu generez acolo o stare specială, adică oamenii când vin la mine sunt tratați într-un mod special, într-un mod deosebit. Cred că este unul dintre motivele pentru care revin.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Adrian Dincă: Starea de special pe care ar trebui să o aibă un client după ce închide ușa. Intră în magazin și după ce a închis ușa, intră într-un spațiu pe care eu vreau să-l fac magic, adică să se simtă într-adevăr special. Lucrările de artă și arta în general nu țin de foame, nu au conotația asta gen Lidl sau mă duc să fac cumpărături de tablouri. Nu există așa ceva. Cine intră într-un magazin de înrămări, într-un magazin de artă în general, are niște gânduri clare, precise și în principiu este un om special și atunci eu creez această stare acolo.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Adrian Dincă: Ultima dintre ele a fost să înrămez 83 sau 85 de tablouri, n-am făcut încă centralizarea, în 4 zile, aproximativ. A fost un efort foarte mare pe care l-am dus la bun sfârșit.

În acest moment am o altă provocare, dar de mai mici dimensiuni, în sensul de volume de mici dimensiuni, doar că obiectele sunt foarte mari. Am cel puțin 12 tablouri în acest moment în magazin, de dimensiuni începând de la 1,5m latura mică, sunt foarte mari și efectiv îmi acoperă pereții unde am expuse mostrele. Practic, mi-a blocat cumva activitatea. Deci asta e provocarea din acest moment, să rezolv cât mai repede aceste tablouri de mari dimensiuni, să le livrez clienților.

StartupCafe.ro: Ce servicii am accesat prin BT Stup?

Adrian Dincă: Prin Stup am accesat serviciile care sunt publice. M-am înscris la un seminar, la o discuție despre despre angajați și angajatori. Un lucru care m-a ajutat foarte tare în a-mi seta obiectivele pentru recrutare. Acela a fost un aspect în care m-am folosit de Stup.

M-am simțit ca la cursuri plătite cu bani grei, într-un loc foarte elegant, cu confort foarte mare, cu oameni bine pregătiți. Cap-coadă a fost o experiență foarte frumoasă, foarte plăcută și foarte utilă în același timp.

Eu caut oameni care să lucreze fizic, tâmplari, concret. Și căutările mele de până la acel moment s-au rezumat la a pune un anunț pe un site gratuit și chiar și acolo au dat curs câteva persoane solicitărilor mele.

Dar ideea pe care am preluat-o și cu care am rămas în urma întâlnirii a constat în a pune același anunț pe toate site-urile posibile și imposibile, pe toate sursele de informare unde un potențial angajat să-l poată citi și să-i dea curs. Acesta era scopul până la urmă.

StartupCafe.ro: Dacă n-aș face asta, aș fi…

Adrian Dincă: Asta e o întrebare de Osho deja. N-am un răspuns la treaba asta, l-aș fi inventat eu, habar n-am. Tot în zona asta cred că m-aș fi dus. Adică experiențele pe care le-am acumulat până acum mă fac să cred că ar putea exista ceva mai bun, cu siguranță, dar cumva tot acolo așa aș putea ajunge, în zona artei. Nu știu cum să-ți spun, e o întrebare complicată. Nu-mi imaginez așa ceva. Îmi imaginez doar lucrurile care se pot face, pe astea nu le văd.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Adrian Dincă: Scopul e mare. Îmi doresc să schimb utilajele, să caut unele mai mari, să-mi aduc toate utilajele într-un spațiu exclusiv de producție, iar magazinul ce-l am acum pe Mihai Bravu să fie exclusiv magazin. Îmi doresc de asemenea, niște parteneri, angajați de calibru, care să-și dorească și să facă lucrurile cum trebuie să fie făcute, și clienți de calitate în continuare.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru claritate și concizie.