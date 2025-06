Din bucăți de piele naturală și tutoriale online, Cosmin și-a cusut propriul drum în marochinărie. Business CheckIn la culturadestrada.com

Cosmin Dobre (34 ani) a lăsat în urmă sportul de performanță și psihologia pentru a-și urma pasiunea de a lucra cu pielea naturală. Din 2017, își conduce singur atelierul de marochinărie deschis în propria casă, la Arad, unde creează manual produse autentice, de la brățări până la genți de voiaj.

Antreprenorul arădean, fondator al magazinului online culturadestrada.com, a început cu bucăți de piele recuperate din geci vechi și lecții descoperite pe internet, iar acum lucrează la o nouă colecție pe care speră să o termine în această toamnă.

Pentru a-și completa atelierul cu echipamente și materiale necesare dezvoltării afacerii, Cosmin Dobre a apelat la finanțare prin BT Mic.

„Procesul de finanțare a fost mai simplu decât mă așteptam. Cei de la BT Mic sunt foarte cooperativi și totul a fost foarte simplu. Am discutat și în câteva zile cred că a fost aprobat creditul”, spune el.

Banca Transilvania este alături de antreprenorii aflați la început de drum, oferindu-le acces la informații, resurse și know-how esențial pentru a-și transforma ideile în afaceri de succes. Dacă te gândești să pornești o afacere, BT îți este partener de încredere, gata să te sprijine pas cu pas, pentru ca totul să fie mai simplu și mai clar pentru tine.

BT Mic oferă finanțări de până la 300.000 de lei, dedicate afacerilor mici care au nevoie de un impuls pentru a crește. Cu această sumă, antreprenorii pot accesa rapid resurse pentru a achiziționa echipamente sau utilaje (noi sau second-hand), pentru a investi în puncte de lucru noi sau existente, pentru a plăti furnizori sau alte datorii, ori pentru a susține activitatea curentă a afacerii.

Business CheckIn: Arădeanul care a făcut business din marochinărie

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face businessul meu?

Cosmin Dobre: Mă numesc Dobre Cosmin, am 34 de ani. Sunt din Arad, am făcut sport de performanță, apoi facultatea de psihologie și ulterior am ajuns să-mi construiesc un atelier de marochinărie în 2017. Nu-l văd ca un business, îl văd mai degrabă ca un hobby pe care am reușit să-l duc la acel nivel la care să mă pot întreține.

Sunt singurul care lucrează în atelier. Cu partea administrativă și legislativă mă ajută soția mea, partea de contabilitate, toate treburile acestea care nu țin de atelier. În atelier lucrez doar eu, totul a început cu niște bucăți de piele din ceva geci vechi pe care le-am avut. Am tăiat din ele, am început să-mi fac niște accesorii și mi-am dat seama că îmi place foarte mult să lucrez cu pielea naturală.

Ulterior mi-am luat mai multe unelte, mai multă piele. Am învățat cum să lucrez cu diferite tipuri de piele și după un an de zile cred că aveam vreo 20, dacă nu chiar mai bine, de produse și modele autentice. Am început să-mi construiesc un site unde să le vând.

Am produse diverse, de la brățări, portofele, curele, până la genți de voiaj și un timp mediu ar fi 5 ore. Pentru o brățară e jumătate de oră, dar pentru o geantă de voiaj 5-6 ore sau poate chiar mai bine.

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Cosmin Dobre: Nu m-am trezit dimineața și am știut exact ce o să fac, mai ales că nu am știut exact în ce mă bag. Pe drum mi-am dat seama că e mult mai greu de realizat ceea ce mi-am propus, dar nu am renunțat. În timp, sunt deja 8 ani de zile, am reușit să-mi perfecționez tehnicile de lucru, să am uneltele necesare. La început de drum nu aveam aceste informații, eram total străin de această profesie, nu știam nici să cos la mașina de cusut, nimic. A trebuit să învăț în fiecare zi câte puțin de pe internet, acuma sunt o grămadă de filmulețe de tipul „cum se face”. În primă fază internetul ajută foarte mult, ulterior e bine să dezvolți tehnicile proprii de lucru.

Am vândut și în străinătate. La început asta a fost ideea, de a vinde în Europa. Doar că da, am spus și mai devreme, nu știam exact în ce mă bag și clar nu înțelegeam ce înseamnă marketingul internațional și apoi am renunțat să mai vând în străinătate. Comisioanele mari, transportul, prefer să mă limitez aici, în România.

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de finanțare prin BT Mic?

Cosmin Dobre: De BT Mic cred că toată lumea știe. Eu am aflat de pe internet și avem nevoie să-mi îmbunătățesc atelierul, să cumpăr niște unelte, o mașina de cusut, o presă pentru a-mi ușura munca și de o piele nouă pentru noua colecție de produse.

Nu avem banii necesari pentru investiția aceasta și am zis că e oportunitate bună să apelez. Procesul de finanțare a fost mai simplu decât mă așteptam. Cei de la BT sunt foarte cooperativi și totul a fost foarte simplu. Am discutat și în câteva zile cred că a fost aprobat creditul. E un ajutor foarte bun. Sunt niște bănuți de care te poți folosi. Dacă ești într-o nevoie sau într-o pasă neplăcută cu businessul, o finanțare e tot timpul bine primită.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Cosmin Dobre: Am reușit să fac și produse realizate handmade 100%, cele pe care le cos manual dintr-o piele tăbăcită manual. Deși sunt mai simple, sunt mai greu de realizat. Sunt 2 ani probabil de când am reușit să fac 15 modele și să le încarc pe site.

Din punct de vedere al afacerii, cea mai grea decizie probabil e de a lucra singur, pe care pare că o respect și acum. E mult mai greu, bineînțeles, să faci toate lucrurile singur. Uneori ești presat de timp, nu ai timp, ai mare nevoie de un ajutor, dar prefer să merg așa. Eu am atelierul acasă, unde și locuiesc, și pot să lucrez două ore seara, două ore dimineață, sau când am timp sau chef.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Cosmin Dobre: Nu pot să zic că am primit sfaturi, am căutat eu oameni care fac deja treaba asta și cumva am învățat de la alte persoane care sunt mai experimentate. Nu mă ghidez după o singură idee. Sunt o grămadă de sfaturi pe care le dau pe de-o parte antreprenorii, pe de altă parte, ceilalți colegi ai mei din branșă, care lucrează cu pielea naturală.

StartupCafe.ro: Ce îmi definește afacerea?

Cosmin Dobre: Încerc să realizez produse din ce în ce mai calitative, pentru o durată de viață cât mai lungă, astfel încât clienții să rămână permanent. Mă axez pe client, nu pe treburi administrative, calcule de procente, de adaosuri, comisioane. Astea pe mine mă am depășesc, așa cum am spus, am noroc cu soția mea.

Probabil că e vorba de calitatea produsului și în al doilea rând de autenticitatea modelului. Eu creez modelele de la zero, realizez singur tiparele. Prețul este într-adevăr mai mare, dar și garanția pe care eu pot să o ofer cred că este mai mare.

StartupCafe.ro: Primul client n-o să-l uit pentru că…

Cosmin Dobre: Nu mai știu, am încercat să-mi amintesc, dar a fost acum 8 ani. Am avut mai mulți clienți pe care nu o să-i uit, i-am cunoscut personal. Mergeam și la târguri. Acesta este farmecul cel mai mare la un târg, că intri în contact cu clientul, el poate să dea feedback pe loc, îți dai seama dacă-i place sau nu produsul. Îți dai seama dacă e sincer când îți recomandă niște ajustări sau niște modificări.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Cosmin Dobre: Deocamdată vreau să scot o nouă colecție, ceva aparte, sper că ceva inedit. Până la sfârșitul verii, undeva în toamnă sper să reușesc să realizez produsele astea noi.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru claritate și concizie.