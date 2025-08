Business CheckIn. Cum și-a transformat Alexandru din Craiova pasiunea pentru mașini în afacere

Alexandru Marius Iovan (foto) are 41 de ani, este din Craiova și a pornit propria afacere în domeniul cosmeticii auto. Totul a început în 2023, când administra o spălătorie auto self-service și clienții îl întrebau adesea dacă le poate vinde lavete, odorizante sau alte produse pentru întreținerea mașinii. A făcut, mai întâi, un test: a vândut câteva produse, cererea a crescut rapid, iar apoi a decis să transforme această oportunitate într-un business mai mare.

Astăzi, conduce un magazin fizic și online, car-station.ro, de unde profesioniștii din domeniu și pasionații auto își cumpără produsele necesare pentru detailing.

Pe măsură ce afacerea a crescut, antreprenorul a înțeles că dezvoltarea cere nu doar muncă, ci și resurse financiare. În drumul de la spălătoria self-service la propriul magazin specializat, a apelat la BT Mic pentru două finanțări care i-au permis să se extindă rapid.

„Procesul de finanțare a fost foarte simplu, pentru că nu eram nou la Banca Transilvania. Nu a trebui să fac multe drumuri la bancă”, spune Alexandru Iovan.

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face businessul meu?

Alexandru Marius Iovan: Sunt Alexandru Marius Iovan din Craiova, am 41 de ani. Mă ocup cu comercializarea online și am șu un magazin fizic, de produse de detaling și cosmetică auto.

Totul a început în 2023. Eu am avut o spălătorie auto selfservice și tot întrebau clienții dacă am să le dau și lor o lavetă, un odorizant și așa mai departe. Am am adus câțiva dorizanți, câteva lavete, le-am pus la vânzare și am început. Am văzut că cererea era din ce în ce mai mare.

Ne ocupăm de tot. Vânzare de produse, ambalare, colete trimise la curier, bineînțeles, avem contracte cu curierii, vin și ne iau coletele de la magazinul fizic. Și tot ce ține de administrare: comenzi, facturi, recepții.

Ai mei sunt antreprenori de foarte mult timp și probabil asta m-a motivat să devin și eu. Probabil asta, probabil și prietenii mei, că mulți sunt antreprenori și tot timpul am avut o pasiune pentru mașini. Tocmai de asta am deschis spălătoria auto. Apoi domeniul acesta este tot despre mașini.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Alexandru Marius Iovan: Să nu renunți niciodată, chiar dacă pare foarte greu, chiar dacă pare că nu-ți iese sau nu o să-ți iasă în viitor, nu trebuie să renunți, să mergi înainte, chiar dacă e greu sau foarte greu. Acum depinde de fiecare.

Sfatul l-am primit de la prietenii care sunt mai avansați decât mine și automat și ei la rândul lor au trecut și prin momente grele sau foarte grele.

Părinții m-au ajutat cu cam aceleași sfaturi și mi-au spus, în primul rând, că trebuie să fiu serios. Asta e ideea principală. Să fii serios și să nu renunți.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Alexandru Marius Iovan: Locul potrivit pentru pasionații auto. În mare parte clienții sunt gama profesională, detailerii auto care au garajele de detailing auto și cumpără de la noi produse. Apoi sunt cei pasionați. Cei care au un hobby. Se duc la spălătorie, își cosmetizează mașina, iau câteva produse.

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de obținere de finanțare de la BT Mic?

Alexandru Marius Iovan: Am mai luat o finanțare când aveam spălătoria pentru niște panouri fotovoltaice, am deschis spălătoria, am plătit creditulintegral. Apoi ne-am gândit să ne extindem oarecum rapid. Automat, dacă vrei să te extinzi și într-un timp foarte scurt, îți trebuie o sumă de bani considerabilă. Am accesat două credite de la BT. Am accesat prima dată, ne-am aprovizionat.

Apoi am mai găsit niște brand-uri pe care le voiam neapărat. Bineînțeles, dacă vrem să luăm din fabrică, sunt impuse niște sume ca să poți să beneficiezi de discount-ul respectiv și am avut nevoie de tot mai multe resurse financiare. De aceea am beneficiat de a doua finanțare de la BT Mic.

Procesul de finanțare a fost foarte simplu, pentru că nu eram nou la Banca Transilvania. Nu a trebui să fac multe drumuri la bancă. Am rezoltat mai mult online. Am pus la dispoziție documentele necesare, iar apoi a trebuit să ne ducem doar când a trebuit să semnăm. Finanțarea am primit-o în decurs de două sau trei zile.

Foto: Alexandru Iovan

StartupCafe.ro: Dacă n-aș fi făcut asta, aș fi…

Alexandru Marius Iovan: Probabil aș fi făcut tot ceva în domeniul auto, domeniul mașinilor. Probabil o clinică de roți, o vulcanizare și așa mai departe. Dacă nu, continuam tot cu spălătoriile auto.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Alexandru Marius Iovan: Un garaj de detailing auto. Noi luăm produsele la preț de furnizor sau chiar preț de fabrică și automat ieșim mult mai bine ca și costuri. De asemenea, dacă toată ziua ne vin detaileri care cumpără, plus clienți care ne întreabă unde pot să polishez și eu mașina, automat îi trimitem la clienții noștri. Așa că ne-am gândit de ce să mai facem asta, când putem să ne deschidem noi propriul nostru garaj. Avem oarecum și un nume cunoscut în Craiova și cred că ar avea super efect, super potențial.

De obicei alegem branduri consacratundeva la 95% și 5% le alegem în sensul în care nu are nimeni pe piața din România și vrem să le aducem noi, să le promovăm.

Nu știu dacă a fost un moment cel mai dificil. Momente dificile sunt tot timpul. Adică nu știu, ne blocăm banii, plătim niște facturi considerabile, care vin din Anglia, America, Germania etc. Și noi trebuie să ne blocăm banii până ne ajung produsele și poate să dureze o săptămână, două sau trei, Asta ne încurcă cel mai tare. Mă refer la furnizori, pentru că facturile trebuiesc plătite astăzi ca să poată ei să proceseze comenzile. Până procesează comenzile, până ajung, până facem vama trec undeva la 3 săptămâni și banii rămân blocați.

Antreprenorilor din domeniu le spun că nu o să le iasă din prima. Nicidecum din primul an. Trebuie să muncești să zic pe gratis, un an sau doi, pentru că niciodată n-o să iei de la furnizori prețurile cele mai bune tu ca un nou venit, pentru că sunt ceilalți pe piață de 10 ani, de exemplu și au prețurile mult mai bune decât unul care intră acum în domeniu.

Și prețurile bune se iau în timp, se iau în timp în raport cu câtă marfă ai cumpărat anul trecut. Ok, ai trecut pragul, îți mai dăm un 5% discount și așa mai departe și trebuie să mergi pe adaos foarte mic ca să fii competitiv. Ce ține de online, de fizic nu, e ok, că nu sunt atât de mulți competitori în Craiova cel puțin, dar online sunt destui care sunt pe piață de mult, iau prețuri foarte bune de la furnizori.

Automat nu merg nici ei pe adaosmare pentru că vând foarte, foarte mult și tu ca să ajungi cu prețurile aproape de ei sau puțin mai sus, că dacă pui prețuri mult mai mari, automat oamenii știu acum să caute pe internet și dau pe Google sau pe unde caută și caută prețurile cele mai mici și te vor evita.

Foto: Alexandru Iovan

StartupCafe.ro: Ce-mi dă energie?

Alexandru Marius Iovan: În mare parte ne place ceea ce facem. Suntem toți pasionați de mașini. Suntem doi asociații în acest business și amândoi suntem foarte pasionați de domeniul auto. De asta vin clienții, stăm de vorbă cu ei, le recomandăm, îi întrebăm ce mașini au și așa mai departe. Adică facem totul cu foarte mult drag.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.