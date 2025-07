Business CheckIn: Emanuel a lăsat viața de birou din Capitală și a deschis cafenea de specialitate la poalele munților, în casa bunicilor

Emanuel Grigorcea (foto) a renunțat la agitația Capitalei pentru liniștea din Azuga, unde, în 2019, a deschis PEP Café & Custom Shop, prima cafenea de specialitate de acest fel de pe Valea Prahovei, spune el. Mai mult decât un simplu loc în care se servește cafea, afacerea sa a devenit un adevărat punct de întâlnire pentru oameni de toate vârstele, de la localnici și turiști străini până la vizitatori din zonele învecinate.

Antreprenorul, acum în vârstă de 60 ani, a transformat o idee inspirată de un prieten într-un business sustenabil, dezvoltat chiar în casa bunicilor săi. Recent, afacerea a beneficiat de sprijin printr-o finanțare obținută prin BT Mic, care îi oferă posibilitatea să continue dezvoltarea și să îmbunătățească serviciile oferite.

Emanuel Grigorcea spune că procesul de obținere a finanțării prin BT Mic a fost simplu și rapid, permițându-i să facă prima investiție importantă pentru cafenea după o perioadă îndelungată. Acum, planurile sale includ majorarea limitei de finanțare în următoarele luni pentru a achiziționa un espressor nou, mai performant.

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face businessul meu?

Emanuel Grigorcea: Sunt Emanuel Grigorcea, am împlinit 60 de ani. Traseul meu profesional a pornit cu meseria de inginer, în vremea lui Ceaușescu, sfârșitul anilor ’80. După 1990, am schimbat complet abordarea, am făcut Facultatea de Film, am intrat în advertising ca și copywriter. De acolo, am evoluat pe zona de business advertising, apoi către zona de marketing și vânzări.

Am acoperit tot din ceea ce se numește generic MarCom, domeniul comunicării cu toate componentele sale, inclusiv în zona politică, și de 6 ani m-am mutat la Azuga, de la București, unde m-am născut și unde am trăit o viață întreagă. Am deschis o cafenea, prima și singura, deocamdată, cu cafea de specialitate de pe Valea Prahovei.

În acest moment, nu am niciun angajat. Am avut. Deocamdată, mă ocup singur de locație și e un lucru destul de dificil. Planul meu este să fac un research printre cei de la liceu și să selectez pe cineva care vrea și care are potențial, chiar dacă nu știe nimic, pentru că prefer ca omul pe care îl aduc să lucreze cu mine să fie un om care să aibă capacitatea de a învăța și să-l cresc eu.

Cu toate că, să zicem, știu că în 2-3 ani îl pierd, că pleacă la facultate sau în altă parte, prefer să-l învăț și să-l modelez eu. Există o fluctuație mare de personal. Neavând o locație într-un oraș mare, nu-mi pot permite să iau pe cineva care deja știe meseria asta, și oricum nu găsesc în zonă pe cineva care știe, așa că trebuie periodic să cresc un tânăr, să-l învăț, după aceea pleacă și tot așa.

Cafeneaua PEP Cafe din Azuga / Foto: Emanuel Grigorcea

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Emanuel Grigorcea: M-a inspirat un prieten. Cu doi ani înainte să mă mut din București, am renunțat la viața de birou și am zis că vreau să reînvăț să fac lucruri cu mâna mea, și am făcut-o. Am înființat un garaj de customizat motociclete.

Așa l-am cunoscut pe acest prieten și, într-o zi, am fost la el undeva în București, pe lângă Gara de Nord, unde deschisese un mic magazin de viniluri, de pick-up-uri, și avea un espressor. Mi-a explicat cum face cafeaua și lucrul acesta m-a inspirat. Am zis: „Uite, o chestie foarte interesantă”, și, desigur, cafenelele începuseră să fie foarte în vogă. Am zis: „OK, fain, ce-ar fi să fac și asta?”.

A venit apoi un moment în care a trebuit să mă mut din București, să fiu mai aproape de Brașov, și am zis: „Ce să fac eu la Azuga, în casa bunicilor mei, în care eu am copilărit?”.

Sunt pe DN1, hai să deschid o cafenea, că poate, după un timp, pot să o las cuiva să o opereze, și după mă apuc din nou de motociclete. Dar n-a fost așa. Din 2019, de când am deschis cafeneaua, mă ocup permanent de ea.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Emanuel Grigorcea: Mi-am făcut un amic în Azuga, un om cu 30 de ani de muncă în domeniul privat, care are două magazine în localitatea noastră, în stațiunea Azuga, și care mi-a zis un lucru care m-a ajutat foarte tare de-a lungul acestor ani.

După ce am deschis în 2019 cafeneaua, a venit pandemia, restricții de program, restricții de tot felul, lumea temătoare, de-abia începusem să cresc, și m-a lovit, pur și simplu, în moalele capului.

Iar el mi-a spus un lucru de care am ținut cont și cred că e cel mai bun sfat pe care-l poate primi orice antreprenor care are un plan bun, o idee bună și capacitatea să muncească pentru ea: ai răbdare, pentru că, dacă faci lucrurile bine, oamenii vin, apreciază, se întorc. Și da, are dreptate.

Perseverența, consecvența și păstrarea unui nivel de servicii și de calitate a preparatelor face ca oamenii să vină și să revină.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Emanuel Grigorcea: Cafenelele, ca mici afaceri, s-au dezvoltat foarte mult în ultima vreme și se vor dezvolta în continuare ca număr de locații. E un business foarte atractiv. Eu cred că o cafenea și businessul cafenelelor este foarte important.

În afară de faptul că oferi o cafea pe gustul fiecăruia, pentru că oferim cafele diferite, cu moduri de preparare diferite, cred că mai important decât toate astea este că o cafenea contribuie la apropierea și relațiile bune dintre oameni.

Mă bucur de fiecare dată când văd că revin la mine familii cu copii mici pe care i-am văzut crescând de-a lungul timpului, de șase ani, de când sunt în piață. Mă bucur că vin perechi care stau la o cafea, la un cheesecake, și se uită unul la altul și zâmbesc, fac poze, discutăm despre tot felul de lucruri.

Mă bucur când vin grupuri de tineri cu care am ocazia să dezbat subiecte. Mă bucur când vin seniori care apreciază faptul că, uite, în Azuga, această mică stațiune, există cafea de specialitate.

Au început să vină oamenii din Predeal, Bușteni, Sinaia la mine pentru că știu că e cea mai bună cafea, zic ei. Cafeneaua nu e numai despre cafea, este despre oameni și despre relația, comunicarea între ei și reconectarea lor. Eu cred că mai mult decât a oferi o cafea de bună calitate, acest business este o contribuție a mea la a reconstrui sau a păstra relațiile dintre oameni.

Cafeneaua PEP Cafe din Azuga / Foto: Emanuel Grigorcea

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Emanuel Grigorcea: Planurile sunt importante pentru mine. Îmi place să mă gândesc unde vreau să ajung. Anul trecut a fost o surpriză extraordinar de plăcută din partea BT Mic legat de o linie de finanțare.

Cu Banca Transilvania am un istoric de 15 ani, legat de toate businessurile anterioare și de conturile personale. Am avut răbdare, am fost perseverent, lucrurile pozitive s-au adunat, unul lângă altul, și au format un tot care a spus așa: „Uite, acest business poate fi finanțat cu încredere”.

Pasul următor este că voi crește nivelul de finanțare, pentru că vreau să îmi iau un espressor nou, mai performant, și să fac o cafea și mai bună.

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de finanțare prin BT Mic?

Emanuel Grigorcea: Din punctul meu de vedere, a fost un proces foarte simplu. Tehnic, procedura n-a fost complicată, pentru că m-am speriat întotdeauna de procedura complicată de obținere a unei linii de finanțare.

Aceasta e lista de acte, le-am dat, le-au văzut. Am mai schimbat câteva lucruri, m-am uitat și cum arată contractul, să știu ce semnez, la ce mă bag, după care m-am dus, am reiterat niște documente în original, am semnat și, în aceeași zi sau a doua zi, am avut banii în cont și am putut să fac, după mult timp, prima achiziție importantă pentru cafenea. Sper ca în vara aceasta să fac următoarea achiziție. În două-trei luni, să cresc limita de finanțare și să iau un espressor nou.

StartupCafe.ro: Primul client nu o să-l uit pentru că…

Era în 2019, în iunie, și prima comandă a fost o ciocolată caldă de la fiul meu, care venise și el la inaugurarea cafenelei. Bineînțeles, la 9 ani a cerut o ciocolată caldă.

De la clienți am învățat să fiu mai flexibil. Cred că m-au ajutat să înțeleg cum e mai bine să fie cafeaua pentru ei, ce produse preferă din cele pe care le ofer, și m-au învățat ce să fiu mai flexibil și să comunic mai bine cu ei: să-i ascult, să-i întreb ce fac, să ne sfătuim pe ceva, dacă e cazul. În fiecare zi, fiecare client mă învață ceva nou.

StartupCafe.ro: Dacă n-aș fi făcut asta, aș fi…

Emanuel Grigorcea: Aș fi plecat din țară. Nu știu unde, unde vedeam cu ochii. Eu vin dintr-o zonă de lucru cu oameni. Când eram în advertising, eram în contact permanent cu oamenii. Apoi, am construit un business pentru niște parteneri din Republica Moldova.

Le-am deschis un business aici, care tot asta a însemnat: să comunic foarte mult cu viitori clienți. Ce aș fi făcut în altă țară? Nu știu. Fie m-aș fi dus pe meseria mea, partea de comunicare cu toți vectorii ei diferiți, marketing, vânzări, advertising online și așa mai departe, fie, având în vedere că nu mai sunt tânăr, dar îmi place să lucrez cu oamenii, m-aș fi dus într-o zonă de servicii, probabil tot așa, cafenea, sau poate chiar într-un atelier de customizat motociclete.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Emanuel Grigorcea: Mi-am propus să lucrez cu mai multe sortimente de cafea deodată, ceea ce înseamnă că trebuie să fii atent la rețetă și să cunoști și să poți să reglezi granulația când apar mici deviații. Practic, fiind cafea de specialitate, că e cu cofeină, că e fără, trebuie să ai grijă să stai în parametrii recomandați de cel care prăjește cafeaua, dar și în cei care scot maximul din bobul respectiv de cafea.

Este vorba despre parametri constanți, cei dați de mașină, temperatură și presiune de la extracție, dar apoi apar trei elemente: granulație, timp și cantitate finală.

Cantitatea finală standard, în zona de specialties, este undeva 40–44 ml, double shot, dar trebuie să fii atent la corelația dintre granulație și timpul de extragere, ca să poți să extragi toate straturile de gust.

Cafeneaua PEP Cafe din Azuga / Foto: Emanuel Grigorcea

StartupCafe.ro: Ce mă ține treaz noaptea?

Emanuel Grigorcea: Din fericire, n-am problema chiriei, pentru că, e cum spuneam, casa familiei. Provocările sunt date de nesiguranța pe care ți-o transmite evoluția societății, țării și vieții pe care o ai. Țara și locul în care trăiești.

Sunt niște provocări care, uneori, nu te lasă noaptea să dormi, gândindu-te: OK, o să se oprească? Oamenii nu vor mai cheltui bani la cafenea pentru că le e teamă de ziua de mâine? Sau o să fie prea mulți oameni într-o zi de vârf și, eu singur fiind, n-o să reușesc să acopăr tot?

Dar altfel, astea sunt lucruri inerente și cred că se întâmplă oriunde, oricât de stabil ar fi locul sau businessul. Te preocupă riscurile în business. Dar cel mai important este că stau și mă gândesc de multe ori cum a ieșit? A ieșit bine extracția din sortimentul acela din Peru, Bolivia, de Rwanda?

Am reușit să pun în valoare clientul, să îi dau ce vrea și, dacă m-a întrebat ceva, să îi răspund constructiv? Am reușit să îl fac să se simtă bine, să vorbească plăcut cu mine, să plece cu o amintire plăcută? Nu reușesc întotdeauna să fiu atent 100% și, de multe ori, analizez târziu în noapte ce s-a întâmplat în timpul zilei și mă gândesc ce aș putea să îmbunătățesc în relația cu clienții și în ceea ce prepar acolo, cu espressorul.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.