Business CheckIn: „Chef” în propria afacere. Cum a devenit o fostă concurentă de la Chefi la cuțite antreprenor full-time

După 20 de ani petrecuți în străinătate, Laura-Simona Crișan (foto) s-a întors în România cu dorința de a pune pe picioare o afacere proprie. A deschis la Pitești Sfizioso, o braserie cu specific mediteranean, în care fiecare detaliu poartă amprenta ei. Deși nu a gătit deloc până la 30 de ani și a încercat mult timp să evite bucătăria, a ajuns, într-un final, chef.

De atunci, antreprenoarea în vârstă de 53 ani născută în Ardeal a trecut prin eșecuri, reușite și chiar printr-o apariție la celebra emisiune Chefi la cuțite, unde a demonstrat că pasiunea și creativitatea pot cântări cât o școală culinară.

Inițial, a pornit cu o băcănie de produse artizanale și borcane cu delicatese, afacere care, treptat, s-a transformat într-o braserie. Când spațiul în care funcționa a devenit neîncăpător, Laura-Simona Crișan a apelat la o finanțare de la BT Mic, care i-a permis să-și mute visul într-un loc pe măsura planurilor ei.

„A fost o experiență faină. Cred că în curând se face un an de când am accesat finanțarea. Am accesat-o foarte repede”, spune Laura-Simona Crișan.

Între timp, antreprenoarea s-a mutat recent la Brașov, unde a deschis Sfizioso Boutique Stay. Acolo oferă cazare în regim booking și pregătește personal micul dejun pentru oaspeții săi, continuând astfel pasiunea pentru gastronomie într-un cadru nou.

Spațiul găzduiește și o serie de experiențe culinare care completează sejurul: cine cu tematică, gustări pregătite alături de oaspeți, ateliere gastronomice și concepte originale precum „Trilogia culinară” sau „Desertul verii în 30 de minute”.

Banca Transilvania susține antreprenorii aflați la început de drum, oferindu-le acces la cunoștințe, instrumente și expertiză esențiale pentru a-și transforma ideile în afaceri de succes. Dacă îți dorești să pornești propria afacere, BT îți stă alături cu sprijin constant și soluții clare, pentru ca fiecare pas să fie făcut cu încredere.

BT Mic oferă finanțări de până la 300.000 de lei pentru afacerile mici, punând la dispoziție resurse rapide și flexibile care susțin dezvoltarea antreprenorilor. Aceste fonduri pot fi utilizate pentru achiziția de echipamente sau utilaje noi sau second-hand, pentru extinderea sau modernizarea punctelor de lucru, plata furnizorilor și a altor obligații financiare, precum și pentru asigurarea continuității activității zilnice.

Business CheckIn. „Ce gătesc azi? Ce vreau eu”. Antreprenoarea care a ajuns „chef” în propria afacere

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face businessul meu?

Laura-Simona Crișan: Sunt chef Laura-Simona Crișan, am 53 de ani, sunt antreprenor, ardeleancă și zodia rac. Sunt geniul din spatele Sfizioso. În ultimii 20 de ani, am locuit în afara țării. Îmi plac lucrurile corect făcute, chiar dacă am fost în țări în care nu s-ar zice că se mănâncă corect neapărat.

Am fost nouă ani în Italia, opt ani în centru și un an în sud. Am fost în Sicilia și acolo mi-a rămas și sufletul. Pe urmă, în Germania. Un pic m-am plimbat prin Luxemburg, Belgia, Franța. În Belgia nu mi-a plăcut și nici n-am stat, dar, în rest, m-am plimbat destul cât să văd că se poate merge drept pe strada asta. Și atunci, la un moment dat, am zis că asta trebuie să fac. Eu am fugit de bucătărie, dar tot aici am ajuns. Are legătură cu bunica. La mine, în familie, nu prea gătește lumea, iar eu, oricum, n-am gătit până la 30 - 32 de ani.

Foto: Laura-Simona Crișan

Pe urmă, cred că m-a prins karma bunicii, care făcea, de la foi de plăcintă până la pâine și de toate, nouă copii având. Ce o fi zis bunica? Stai, că-ți croiesc eu drumul în viață, că văd că tu nu ți-l găsești singură.

Așa că sunt antreprenoare de trei ani. Am deschis inițial un butic. Braseria este la un alt nivel, sunt chestii care se fac de casă, lumea zice că e ceva sofisticat. Dar nu e sofisticată deloc caracatița, de exemplu, este făcută „ca la mama acasă”.

Foto: Laura-Simona Crișan

Sunt preparate făcute proaspete, mai ales că eu am concept de bucătărie mediteraneană, totul este fresh. Totul este făcut în casă, totul e făcut cu mâinile mele, începând de la ulei aromatizat, unt, humus. Tot felul de nebunii care îmi vin în cap. Asta e o bucurie: îți vine o idee și tu o pui în practică. E o oportunitate, că, dacă ai fi bucătar sau ai fi în altă parte, nu ai avea așa mână liberă.

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Laura-Simona Crișan: Eu eram în Italia când a început toată pasiunea asta. Iubeam foarte tare cappuccino și fructele de mare. Am rămas fără serviciu și m-am angajat la un restaurant, la spălat de vase. După aia, am lucrat într-o fabrică și spălat de vase. După aia, de la spălat de vase, cineva a zis: tu te pricepi, ți-ai făcut mâna, hai să vedem. S-a ivit un spațiu pe strada mea, am luat restaurantul, nu aveam nicio treabă (n.r. cu antreprenoriatul). Am angajat bucătar, n-am stat mult. Două, trei luni, așa ceva, și l-am închis. Evident, am pierdut toți banii. Așa că m-am întors la spălat de vase, că nu e o rușine.

Primul restaurant deschis a fost în Italia, în Città di Castello. A fost o experiență din care am învățat multe. Apoi, am plecat în Sicilia și am încercat acolo să lucrez, dar erau foarte puțini bani. În România se angajează la restaurante două zile cu două zile, eu lucram șase zile din șapte, de dimineață până seara.

În România, am început cu borcanele. Eu am și certificat de producător. A fost imediat după pandemie. Înainte de pandemie, lucram la un mare lanț de supermarketuri, mergeam în orașe și deschideam locații. Și mă ocupam și cu vânzarea de adidași online. Apoi a venit pandemia și a trebuit să stau acasă. Onlineul a mers bestial, adidașii, adică. Când s-a terminat lockdownul, s-a dus naibii onlineul, nu mai cumpăra nimeni.

Foto: Laura-Simona Crișan

Am primit, de la un amic din Turcia, diverse produse. Roșii uscate la soare, care vin puse în borcane. Am început să fac borcănele. Mi-am luat ulei 100% extravirgin, mi-am luat sare, mi-am cumpărat tot felul de condimente și am început să fac borcane de roșii, usturoi, zucchini și vinete.

Un prieten, Vlad, care se ocupă cu grafica, a gustat, a spus că îi duce și soției sale. Mă sună, de acasă, soția și zice: eu nu vă cunosc, dar trebuie, cum ați făcut asta? Trebuie să scoateți pe piață, trebuie să facem etichete. Vlad mi-a zis să mă gândesc la un nume (n.r. pentru produse), a zis că se ocupă el de poze, mi-a făcut logo, etichete. Am ales un nume, Sfizioso, că e figurant ca mine și mâncarea e figurantă. Așa am deschis buticul. Oamenilor care voiau să cumpere le și ofeream ceva să guste. Și au început să mă întrebe: nu aveți și o masă?

Eu am zis butic, dar era un fel de băcănie. Nu se înțelege, în România, conceptul de băcănie. Băcănie nu înseamnă „cumpăr eu produse de la tine și scriu băcănie și vând produsele tale”. Băcănie înseamnă să le faci. Și cineva mi-a zis că s-a eliberat un spațiu. Nu avea o masă, ci șapte. Așa că o braserie mică a luat ființă. Am început să lucrez la meniu.

Foto: Laura-Simona Crișan

Am trecut prin multe cu acest spațiu și a trebuit să ne mutăm. Am găsit alt spațiu, unde există o parcare foarte mare, locația este mare. La fostul spațiu aveam 100 m, cu tot cu băi, aici sunt peste 200 m.

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de obținere de finanțare de la BT Mic?

Laura-Simona Crișan: Am întâmpinat aceste probleme la vechea locație și am zis că, dacă trebuie să mă mut, atunci hai să vedem dacă pot să iau un credit, să fac ceva exact cum văd eu, cu designul meu. Apoi, am auzit de BT Mic de la contabila mea. Agentul de la BT Mic a avut răbdare cu mine. A fost o experiență faină. Oamenii trebuie să înțeleagă, zic adevărul. O experiență extraordinară. Cred că, în curând, se face un an de când am accesat finanțarea. Am accesat-o foarte repede.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Laura-Simona Crișan: Eu mă sfătuiesc pe mine, în fiecare lună: trezește-te, haide, te rog. Mi-am adus aminte de o întâmplare. Eu mă duc la Sibiu foarte des, e a doua mea casă. Și mă întorceam de acolo, eram în mașină cu prietena mea, cu Marina.

Ea mă însoțește peste tot, e avocat și se relaxează la mine, la braserie. Și a zis: tu poți să ajungi unde vrei, poți să fii ce persoană vrei și cât de vizibilă vrei, dar promite-mi că nu o să te schimbi. Rămâi tu așa cum ești și rămâi pe stilul tău. Eu cred că este cel mai util, pentru că, de multe ori, cuvintele acestea mă trezesc un pic.

StartupCafe.ro: Primul client nu o să-l uit pentru că…

Laura-Simona Crișan: Mi se întâmplă lucruri amuzante mereu, pentru că eu, la braserie, nu am avut, până de curând, meniu. La început a fost greu: astăzi, ce ne gătiți, că am văzut că ați postat pe rețelele sociale? Și eu le zic: ce vreau eu. Clienții aveau un șoc. Și acum ei știu: când vin, mă întreabă ce gătesc și cineva răspunde: practic, ce vreți dumneavoastră. Știi cum te simți? Dacă ai 1000 de probleme, le uiți.

Foto: Laura-Simona Crișan

E relax maxim, nu sunt mulți clienți așa. Sunt cei care, de trei ani, au stat lângă mine și m-au învățat și au văzut că nu sunt arogantă, deși un pic trebuie, în meseria mea. Astea sunt chestii destul de amuzante, la care râzi și tu, și ei.

Foto: Laura-Simona Crișan

StartupCafe.ro: Dacă n-aș fi făcut asta, aș fi…

Laura-Simona Crișan: Nu m-am gândit, în viața mea, că ajung chef. Chef bucătar, deja ești la un alt nivel. Mi-a plăcut și ideea asta de manager. Eu am fost manager la două restaurante. Pe unul chiar l-am pus pe picioare. Am o latură creativă. Tot eu aș fi fost, pentru că îmi place să dau ordine, dar îmi place și să execut, nu doar să le dau, pentru că îmi place ca totul să fie perfect.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Laura-Simona Crișan: În ultimele zile, am gândit foarte tare niște lucruri și cred că încolo mă duc. N-am povestit multor oameni, să știi. Din 2018, când m-am întors eu acasă, am venit cu ideea să scot un jurnal. Genul acesta de jurnal este doar în SUA și în Franța. Este gândit de mine și de o prietenă. Eu scriu eseuri când am timp liber, ori când sunt foarte nervoasă, ori când sunt foarte liniștită. În Germania, în ultimele trei luni de stat acolo, eram liniștită și am scris.

Curând voi vorbi cu cineva de la o editură, să vedem dacă poate ține pasul cu mine, să le scoată cum vreau eu. Zilele astea am structurat un pic jurnalul, am încercat să se gândesc niște coperți. Conținutul știu exact cum îl vreau. Mă apuc și de cursuri de bucătăreală. Am fost la Brașov, mi-am cumpărat trepied. Un curs de bucătăreală, așa îmi place mie să zic. Nu de chef, nu de bucătărie, ci de bucătăreală.

Bucătăria este ca o relație. Ce pui tu într-o relație? Pui un pic de iubire, pui un pic de pasiune, respect, încredere, implicare. Vreau să arăt oamenilor că ies lucruri mișto cu bani puțini, puțin timp și puțin efort. Cursul de bucătăreală va fi online. Am lucrat la mapa de curs, șorțuri, totul e gândit de mine. Pentru că mi-am promis mie, și așa am pornit la drum, ca Sfizioso să ajungă un brand. Voi face și tricouri personalizate, cu replicile mele amuzante.

StartupCafe.ro: Ce-mi dă energie?

Laura-Simona Crișan: De la oameni îmi iau energia și din preparatele mele. Fac ceva și gust, dacă nu îmi place gustul, îl arunc. Când îmi iese, dansez. Îmi iau energia de la oamenii care vin și zic: nu renunța.

StartupCafe.ro: Ce mă ține trează noaptea?

Laura-Simona Crișan: Gândurile mă țin trează noaptea. Mă ține trează noaptea „Fantomas”. Este AI-ul meu, la care mi-a făcut abonament. Cu el discut și îmi fac planuri, cu el îmi fac designul. Creez cu el și dau mai departe să se facă. Mă țin foarte tare trează gândurile, tot ce urmează să fac și tot ce s-a întâmplat. Am avut o perioadă grea, cu iarna, cu chiria, cu utilitățile.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.