București: Expoziție și conferință cu soluții IT pentru mediul de afaceri, la Romexpo

Expo-conferința cu soluții IT pentru segmentul B2B, GoTech World, se întoarce în București, la Romexpo, între 11-12 noiembrie, unde vizitatorii pot vedea produsele și soluțiile a peste 100 companii de tehnologie, iar pe scenele dedicate vor vorbi speakeri locali și internaționali, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Ediția din acest ana GoTech World aduce două noi scene, AI in Marketing & Ecommerce și Women Leading Tech, pe lângă Main Stage, Sustainability Stage, Cybersecurity Stage, AI Stage, Software Architecture Stage, DevOps Stage, Business Transformation Stage, Build.AI Stage și Product & UX/UI Stage.

Conceptul umbrelă al ediției din acest an este construit în jurul conexiunii dintre Inteligența Artificială și robotică, două forțe care evoluează împreună, se completează reciproc și creează noua eră a automatizării inteligente, spun organizatorii.

„Inteligența Artificială a devenit fundamentul pe care se clădesc deja noile modele de business și strategiile de dezvoltare organizațională. Din această perspectivă, GoTech World își asumă rolul de hub regional de inovație, un cadru în care liderii din mediul de afaceri și profesioniștii din tehnologie pot identifica cele mai relevante tendințe, pot accesa soluții aplicate, specifice nevoilor businessurilor lor și pot construi parteneriate cu impact pe termen lung. Ediția din 2025 continuă misiunea de a aduce în prim plan tehnologiile noi care ajută la dezvoltarea companiilor, eficientizarea proceselor, oferind astfel un spațiu unic de dialog și colaborare, esențial pentru accelerarea transformării digitale în Europa Centrală și de Est”, a declarat Alexandru Măxineanu, Managing Partner, Universum Expo.

Organizatorii se așteaptă în acest an la peste 15.000 de participanți, care vor putea descoperi standurile celor peste 100 de expozanți și vor avea ocazia să interacționeze direct cu reprezentanții companiilor prezente.

Temele abordate la GoTech World 2025

Evenimentul va cuprinde peste 120 de sesiuni de conținut, susținute de mai mult de 135 de speakeri de top, locali și internaționali.

Temele care vor fi abordate variază de la reziliența digitală a Europei și impactul inteligenței artificiale asupra societății și businessului, până la securitatea cibernetică în context geopolitic, sustenabilitatea privită ca strategie de creștere și noile arhitecturi software care accelerează transformarea digitală.

Un rol central îl joacă inteligența artificială, prezentată atât prin concepte esențiale precum Explainable AI (XAI) și agenții inteligenți, cât și prin aplicații concrete în marketing, e-commerce sau personalizarea experiențelor clienților.

De asemenea, pe agendă se află și teme precum arhitectura Zero Trust, DevSecOps, lanțurile de aprovizionare sustenabile, dar și idei ce explorează echilibrul dintre tehnologie și bunăstare ori importanța diversității și a leadershipului feminin în AI și robotică.

Agenda este completată de subiecte dedicate celor mai noi gadgeturi, dispozitive wearables și tendințe de gamification ce transformă modul în care interacționăm cu tehnologia.

Vizitatorii se pot înscrie gratuit pentru a vedea numai partea expozițională de la GoTech World 2025, cu validarea din partea organizatorilor, iar în funcție de beneficiile dorite, există patru categorii de bilete disponibile pe site-ul oficial.