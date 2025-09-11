BT acordă peste 10 milioane de euro companiei Pinum,pentru o fabrică de ultimă generație

Banca Transilvania finanțează compania Pinum cu peste 10 milioane de euro, susținând dezvoltarea unuia dintre cei mai mari producători locali de uși și soluții pentru design interior, respectiv producția și exportul.

Investiția totală, care depășește 14 milioane de euro, va facilita construirea unei fabrici moderne în zona de nord a Bucureștiului, la Moara Vlăsiei. Extinderea liniilor de producție va permite dublarea capacității anuale de fabricare a ușilor și ferestrelor, susținând strategia Pinum de creștere a exporturilor. Totodată, noul hub logistic din cadrul fabricii va contribui la eficientizarea distribuției către showroom-urile Pinum din întreaga țară.

„Ne bucurăm să susținem investițiile Pinum, o companie cu o viziune solidă, care își consolidează prezența în industrie prin inovație, sustenabilitate și eficiență. Proiectul de la Moara Vlăsiei este unul ambițios, care susține industria locală și aduce valoare adăugată economiei. Credem în impactul pozitiv pe care astfel de proiecte îl au asupra economiei naționale”, declară Tiberiu Moisă (foto), Director General Adjunct MidCorporate & IMM, Banca Transilvania.

„Parteneriatul cu Banca Transilvania reprezintă o confirmare a încrederii atât în produsele Pinum, cât și în strategia de dezvoltare a companiei. Noua fabrică va însemna nu doar o capacitate dublă de producție, ci și un mod de lucru mai eficient și sustenabil. Această investiție ne va permite să inovăm și să le oferim partenerilor și clienților noștri produse de cea mai înaltă calitate, într-un mod responsabil față de mediu”, afirmă Francesco Curcio, CEO Pinum.

Componenta de sustenabilitate este esențială pentru Pinum. Necesarul energetic al fabricii va fi asigurat de panouri solare, urmărindu-se reducerea dependenței de sursele externe de energie, respectiv protejarea mediului, reafirmând în același timp angajamentul pentru dezvoltarea durabilă în industria românească de profil.

Articol susținut de Banca Transilvania