Blocaje în platforma WorkinRomania. Ce pot face firmele care vor să angajeze în România lucrători străini din afara UE (consultanți)

La peste cinci luni de la intrarea în vigoare a noilor reguli privind angajarea lucrătorilor din state terțe, companiile din grupuri internaționale întâmpină dificultăți să se înregistreze în WorkinRomania, platforma prin care angajatorii depun cererile unice necesare obținerii vizelor de muncă, avertizează doi consultanți în mobilitatea forței de muncă, într-o analiză transmisă, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.

Ruxandra Popescu și Bogdan Dincă, de la compania de consultanță PwC Romania, arată că firmele multinaționale pot apela la detașarea temporară în România a unor angajați de la alte societăți din grup, ca alternativă la angajarea locală.

„Procedura este chiar recomandată atunci când sunt îndeplinite condițiile pentru viza de lungă ședere pentru detașare (D/DT), pentru că scurtează procesul de obținere a vizei. Potrivit ultimelor modificări ale OUG nr. 194/2002, cererea pentru viza D/DT se depune direct la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, fără o cerere unică înregistrată în prealabil în WorkinRomania. Eliberarea vizei rămâne însă condiționată de verificările prevăzute de lege”, spun consultanții de Global Mobility, din cadrul PwC Romania.

Redăm integral analiza semnată de Ruxandra Popescu și Bogdan Dincă, de la PwC Romania:

Blocaje în platforma WorkinRomania. Ce opțiuni au companiile care vor să angajeze lucrători non-UE

„La peste cinci luni de la intrarea în vigoare a noilor reguli privind angajarea lucrătorilor din state terțe, companiile din grupuri internaționale întâmpină dificultăți să se înregistreze în WorkinRomania.gov.ro, platforma prin care angajatorii depun cererile unice necesare obținerii vizelor de muncă. Până la data redactării acestui articol, niciuna nu figurează în Registrul angajatorilor străinilor din platformă. Din septembrie, un al doilea blocaj afectează procedurile pentru viza D/AM2, destinată ocupațiilor deficitare.

Este de așteptat ca aceste blocaje să întârzie proiecte și să restrângă temporar activitatea companiilor care au nevoie de lucrători din afara UE, deja afectate de contracția economică din ultimii ani.

În cazul grupurilor internaționale, cauza principală este, cel mai probabil, dificultatea de a obține cazierele judiciare ale reprezentanților legali ai societăților străine care sunt asociați sau acționari ai angajatorului român. Fără aceste documente, companiile nu pot finaliza înregistrarea și nu pot continua procedura de angajare prin platformă.

O relaxare a cerințelor este în discuție în Parlament. Comisiile Camerei Deputaților analizează amendamente la OUG nr. 32/2026, printre care simplificarea verificărilor documentare pentru companiile cu acționari sau asociați minoritari care dețin participații sub 10%.

Separat, în comunicarea din 15 septembrie, Inspectoratul General pentru Imigrări a anunțat dezactivarea fluxurilor pentru viza D/AM2, după ce Curtea de Apel București a suspendat executarea Ordinului ministrului muncii nr. 1073/2026, prin care a fost aprobată Lista ocupațiilor deficitare. Măsura vizează înregistrarea și autorizarea angajatorilor, precum și depunerea cererilor unice aferente acestei categorii de vize.

Suspendarea fluxurilor pentru viza D/AM2 nu se extinde asupra procedurilor de obținere a vizei D/AM1, destinate lucrătorilor înalt calificați și altor categorii speciale. Acestea rămân disponibile, însă utilizarea lor este condiționată de înregistrarea angajatorului. Grupurile internaționale au în plus varianta detașării unor angajați de la alte companii din grup, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Detașarea în cadrul grupului pentru companiile eligibile

Companiile multinaționale pot apela la detașarea temporară în România a unor angajați de la alte societăți din grup, ca alternativă la angajarea locală. Procedura este chiar recomandată atunci când sunt îndeplinite condițiile pentru viza de lungă ședere pentru detașare (D/DT), pentru că scurtează procesul de obținere a vizei. Potrivit ultimelor modificări ale OUG nr. 194/2002, cererea pentru viza D/DT se depune direct la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, fără o cerere unică înregistrată în prealabil în WorkinRomania. Eliberarea vizei rămâne însă condiționată de verificările prevăzute de lege.

Ce presupun noile reguli pentru angajatori

OUG nr. 32/2026, în vigoare din 27 aprilie 2026, a reorganizat procesul de angajare a lucrătorilor din state terțe. Platforma WorkinRomania reunește înregistrarea sau autorizarea angajatorilor și a agențiilor de plasare a cetatenilor straini, încărcarea ofertelor ferme de muncă și depunerea cererilor unice necesare obținerii vizelor de muncă. Lista documentelor necesare este, în linii mari, similară celei utilizate în trecut pentru obținerea avizului de muncă.

Pentru viza D/AM1, angajatorul trebuie să se înregistreze în platformă și poate depune direct cererea unică, fără o agenție de plasare. Pentru viza D/AM2 există două variante: angajatorul se înregistrează și colaborează cu o agenție de plasare a cetatenilor straini autorizată sau obține el însuși autorizarea și gestionează direct recrutarea.

Înregistrarea și autorizarea angajatorului

Înregistrarea inițială este realizată de reprezentantul legal al companiei, înscris în această calitate la Registrul Comerțului. Ulterior, acesta poate desemna persoane împuternicite să gestioneze solicitările în numele societății. Validarea înregistrării depinde de îndeplinirea cumulativă a unor condiții obligatorii, legate de durata desfășurării efective a activității în România, de respectarea obligațiilor fiscale și de istoricul respectării legislației muncii.

Reprezentanții legali străini care nu au domiciliul sau reședința în România trebuie să prezinte cazierul judiciar ori un document echivalent. Aceeași cerință se aplică și reprezentanților legali ai societăților străine care dețin participații la angajatorul român.

Autorizarea pentru recrutarea directă a lucrătorilor din categoria D/AM2 presupune condiții suplimentare. Printre acestea se numără desfășurarea efectivă și neîntreruptă a activității economice timp de minimum 24 de luni într-un domeniu compatibil cu ocupația vizată, un număr mediu de cel puțin 50 de salariați în anul anterior depunerii cererii și constituirea unei garanții financiare echivalente cu 1.000 de euro pentru fiecare lucrător străin .

Ce pot face companiile în această perioadă

Primul pas este stabilirea categoriei în care se încadrează lucrătorul și a procedurii aplicabile. Pentru lucrătorii eligibili pentru D/AM1, demersurile continuă după înregistrarea angajatorului. Pentru angajații altor companii din grup, merită analizată detașarea pe baza vizei D/DT. Pentru posturile care necesită D/AM2, companiile își pot pregăti documentația până la reluarea fluxurilor”.