ANAF a publicat vineri în Monitorul Oficial noua procedură privind declararea ca inactivi a contribuabililor. Măsura vine în contextul în care de la 1 ianuarie 2026 au fost introduse noi situații în care Fiscul poate declara firmele inactive fiscal.

ANAF a publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 1636/2026 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

Ce prevede Ordinul ANAF nr. 1636/2026:

Se aprobă Procedura privind declararea ca inactivi a contribuabililor/plătitorilor, potrivit art. 92 alin. (1) și alin. (12) din Codul de procedură fiscală.

Se aprobă Procedura de reactivare a contribuabililor/ plătitorilor declarați inactivi fiscal.

Se aprobă Procedura de îndreptare a erorilor.

Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați se organizează la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit procedurii prevăzute în anexa nr. 4.

Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați este public și se afișează pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Se aprobă Procedura de scoatere din evidența contribuabililor/plătitorilor declarați inactivi a contribuabililor/plătitorilor radiați, prevăzută în anexa nr. 5.

Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) Decizie de declarare în inactivitate fiscală.

b) Decizie de reactivare.

c) Decizie de îndreptare a erorii.

d) Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii.

e) Notificare privind îndeplinirea condițiilor pentru declararea ca inactiv fiscal, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a), d)-g) și alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare/privind neconcordanțe între documentele furnizate și evidența fiscală.

f) Invitație privind exercitarea dreptului de a fi ascultat, în cazul neprezentării la primul termen stabilit de organul fiscal în vederea audierii.

g) Cererea de reactivare/îndreptare a erorii.

h) Referat privind măsurile propuse pentru aplicarea procedurii privind reactivarea contribuabililor/plătitorilor declarați inactivi fiscal/îndreptarea erorilor, precum și pentru organizarea Registrului contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați.

i) Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii, formulată de organele de inspecție fiscală.

j) Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii, formulată de Direcția generală antifraudă fiscală.

k) Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii, formulată de organele cu atribuții de executare silită.

l) Adresă pentru solicitarea verificării, de către organele fiscale constatatoare, a îndeplinirii condiției referitoare la funcționarea contribuabilului/plătitorului la domiciliul fiscal declarat, prevăzută la art. 92 alin. (51) din Codul de procedură fiscală, în cazul contribuabililor/plătitorilor declarați inactivi potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) și c) din Codul de procedură fiscală.

m) Adresă pentru solicitarea verificării, de către structurile cu atribuții de executare silită, a îndeplinirii condiției referitoare la funcționarea contribuabilului/plătitorului la domiciliul fiscal declarat, în cazul contribuabililor/plătitorilor declarați inactivi potrivit art. 92 alin. (1) lit. a), d)-g) și alin. (12) din Codul de procedură fiscală.

Pe perioada cât contribuabilii/plătitorii sunt declarați inactivi fiscal, le sunt aplicabile procedurile de administrare referitoare la declararea, stabilirea, verificarea și colectarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), contribuabilii/plătitorii declarați inactivi fiscal nu vor fi supuși procedurilor curente de notificare și de impunere din oficiu pentru nedepunerea declarațiilor.

Sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor/plătitorilor declarați inactivi fiscal sunt considerate inactive pe perioada în care contribuabilii care le-au înființat rămân inactivi fiscal.

Sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor/ plătitorilor reactivați sunt considerate active, începând cu data reactivării contribuabililor care le-au înființat.

Contribuabililor/Plătitorilor declarați inactivi fiscal li se anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (11) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data comunicării Deciziei de declarare în inactivitate fiscală.

Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA din cauza declarării inactivității fiscale la reactivare vor solicita înregistrarea în scopuri de TVA, la organul fiscal competent.

Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data comunicării Deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.

Înscrierea și scoaterea inactivității fiscale în/din evidența cazierului fiscal al contribuabilului/plătitorului și al reprezentanților legali ai acestuia se fac potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Competența pentru declararea stării de inactivitate fiscală, reactivare și îndreptarea erorilor, conform art. 92 din Codul de procedură fiscală, revine organelor fiscale în a căror evidență fiscală sunt înregistrați contribuabilii sau Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, după caz, la propunerea compartimentelor cu atribuții în domeniul gestionării registrului contribuabililor și declarațiilor fiscale din cadrul acestora, a organelor cu atribuții de executare silită, a organelor de inspecție fiscală, precum și a Direcției generale antifraudă fiscală, după caz.

Contestațiile împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentului ordin se soluționează potrivit prevederilor legale în vigoare de către structura specializată de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor, pe baza documentației și a motivației formulate de organul fiscal emitent.

De asemenea, se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

Accesează și descarcă Ordinul ANAF 1636/2026 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.