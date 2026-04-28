Guvernul Bolojan restricționează angajarea muncitorilor străini în România – OUG 32/2026, în Monitorul Oficial. Amenzi de până la 40.000 lei pentru firmele românești contraveniente

Ordonanța de urgență 32/2026, care introduce anumite restricții la angajarea muncitorilor străini în firmele din România, a fost publicată în Monitorul Oficial de către Guvernul Bolojan, luni seara, în ziua în care PSD și AUR au anunțat o moțiune de cenzură pentru demiterea actualului Cabinet. Actul normativ prevede amenzi de până la 40.000 de lei pentru firmele contraveniente - angajatori sau agenții care aduc lucrători din afara UE.

Restricțiile introduse de Guvernul Bolojan se referă la angajarea lucrătorilor străini aduși în România din afara Uniunii Europene și sunt prevăzute anumite excepții pentru cercetători sau alți profesioniști înalt calificați.

Ordonanță de urgență 32/2026, privind accesul străinilor pe piața muncii din România, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative poate fi descărcată de la finalul acestui articol.

Ordonanța, criticată mai ales de firmele românești de plasare a forței de muncă, introduce obligații însoțite de amenzi, atât pentru acestea, cât și pentru angajatorii români care încalcă regulile.

Un rol important în angajarea străinilor îl are platforma electronică WorkinRomania.Gov.ro, aflată acum în proces de dezvoltare în cadrul hub.mai.gov, gestionat de Ministerul de Interne.

Prin intermediul platformei electronice se va asigura, fără a avea caracter limitativ:

a) înregistrarea angajatorilor care încadrează în muncă străini pe teritoriul României, înscrierea în Registrul angajatorilor străinilor — R.A.S., prevăzut la art. 41 alin. (1), suspendarea înregistrării și radierea contului;

b) încărcarea de către persoanele juridice prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) a solicitărilor de autorizare ca agenție de plasare a străinilor, respectiv de prelungire a valabilității autorizației, precum și înscrierea agențiilor de plasare a străinilor autorizate în Registrul agențiilor de plasare a străinilor — R.A.P.S., prevăzut la art. 41 alin. (2);

c) încărcarea de către persoanele juridice a solicitărilor de autorizare ca angajator care încadrează în muncă străini fără încheierea unui contract de prestări servicii cu o agenție de plasare și înscrierea în Registrul angajatorilor autorizați — R.A.A.;

d) încărcarea de către angajatori a cererilor unice pentru străini și procesarea acestora;

e) încărcarea de către agenția de plasare a străinilor, pentru angajatori, a cererilor unice pentru străinii plasați și procesarea cererilor;

f) publicarea Listei ocupațiilor deficitare;

g) colectarea de date privind activitatea de plasare desfășurată de agenția de plasare a străinilor, precum și cu privire la activitatea angajatorului autorizat;

h) monitorizarea activității agenției de plasare, precum și a activității angajatorului autorizat;

i) generarea de rapoarte și statistici;

j) introducerea, procesarea și stocarea de date privind persoanele juridice române și străine solicitante, ale reprezentanților legali, asociaților sau acționarilor și ale administratorilor acestora;

k) eliberarea, suspendarea, încetarea, retragerea și anularea autorizației agenției de plasare a străinilor;

l) eliberarea și anularea autorizației angajatorului autorizat;

m) interogarea datelor, informațiilor și documentelor din platformă de către instituțiile și autoritățile abilitate;

n) oferirea de informații străinilor care se află în căutarea unui loc de muncă în România și posibilitatea de înregistrare a acestora;

o) transmiterea de propuneri de către angajatori pentru actualizarea Listei ocupațiilor deficitare, însoțite de justificări și date statistice relevante.

Pentru a putea încadra în muncă străini pe teritoriul României, angajatorii vor trebui să se înregistreze sau să se autorizeze, după caz, în platforma electronică WorkinRomania.gov.ro.

Firmele cu datorii la ANAF nu vor putea angaja muncitori străini

Pentru a fi aprobată înregistrarea în platforma electronică, angajatorii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) nu înregistrează obligații restante la bugetul general consolidat;

b) angajatorii persoane juridice desfășoară efectiv activitate de minimum un an în domenii de activitate compatibile cu ocupațiile deficitare care corespund, potrivit clasificării activităților din economia națională, ocupațiilor deficitare cuprinse în „Lista ocupațiilor deficitare”, pentru care se realizează încadrarea în muncă;

c) nu au fost sancționați potrivit prevederilor privind Registrul general de evidență a salariaților — REGES-ONLINE, în ultimele 6 luni anterioare soluționării cererii;

d) în ultimele 12 luni anterioare datei formulării cererii, nu au fost condamnați definitiv pentru una dintre infracțiunile prevăzute la art. 264 alin. (3) sau la art. 265 alin. (1) și (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nici nu au fost condamnați definitiv în străinătate pentru o infracțiune care presupune împiedicarea autorităților competente să verifice aplicarea reglementărilor din domeniul relațiilor de muncă sau din domeniul securității și sănătății în muncă, pentru o infracțiune privind nerespectarea regimului de muncă al minorilor sau pentru o infracțiune privind primirea la muncă a unei persoane cu ședere ilegală care este victimă a traficului de persoane;

e) nu au fost condamnați definitiv pentru o infracțiune săvârșită cu intenție prevăzută de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal și nici nu au fost condamnați definitiv în străinătate pentru o faptă care ar fi constituit, în cazul în care ar fi fost săvârșită pe teritoriul României, o infracțiune săvârșită cu intenție prevăzută de Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare;

f) angajatorii persoane fizice, persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale sau oricare membru al întreprinderii familiale, după caz, respectiv reprezentanții legali, precum și administratorii, asociații sau acționarii angajatorilor persoane juridice nu au fost condamnați definitiv pentru una dintre infracțiunile prevăzute la art. 264 alin. (3) sau la art. 265 alin. (1) și (2) din Legea nr. 53/2003 sau pentru o infracțiune săvârșită cu intenție prevăzută de Legea nr. 286/2009, nu au fost condamnați definitiv în străinătate pentru o infracțiune care presupune împiedicarea autorităților competente să verifice aplicarea reglementărilor din domeniul relațiilor de muncă sau din domeniul securității și sănătății în muncă, pentru o infracțiune privind nerespectarea regimului de muncă al minorilor, pentru o infracțiune privind primirea la muncă a unei persoane cu ședere ilegală care este victimă a traficului de persoane sau pentru o faptă care ar fi constituit, în cazul în care ar fi fost săvârșită pe teritoriul României, o infracțiune săvârșită cu intenție prevăzută de Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și nici nu sunt înscriși în Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor;

g) angajatorii persoane fizice, persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale sau oricare membru al întreprinderii familiale, după caz, respectiv reprezentanții legali, precum și administratorii, asociații sau acționarii angajatorilor persoane juridice nu sunt semnalați cu implicare în activități care constituie amenințări la adresa securității naționale, conform prevederilor Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională a României;

h) nu prezintă risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la nivel național.

Amenzi de la 5.000 la 40.000 lei pentru firmele românești care încalcă regulile angajării muncitorilor străini

Ordonanța de urgență prevede amenzi de la 5.000 de lei până la 40.000 de lei pentru angajatorii români și pentru firmele de plasare a muncitorilor străini pe piața din România, dacă încalcă anumite reguli.

Printre acestea se numără:

Amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare lucrător străin plasat, pentru angajatorii care încadrează în muncă străini pe teritoriul României și încalcă obligațiile de a efectua plata remunerației sau a salariului în contul bancar al străinului angajat; de a asigura încheierea contractelor individuale de muncă atât în limba română, cât și în limba statului de origine al străinilor sau într-o limbă de circulație internațională pe care străinul o înțelege sau despre care se presupune în mod rezonabil că o înțelege; precum și obligația de a asigura instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă într-o limbă pe care străinul o înțelege.

Amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare lucrător străin plasat și pentru firmele românești de recrutare.

Amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei pentru angajatorii români care iau muncitori străini fără să se înregistreze sau să se autorizeze, după caz, în platforma electronică WorkinRomania.gov.ro.

Amenzi de la 15.000 lei la 30.000 lei sunt prevăzute pentru angajatorii care încalcă obligațiile de a notifica agenția de plasare a străinilor și Inspectoratul General pentru Imigrări, în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării, cu privire la absența nemotivată a lucrătorului străin pentru o perioadă mai mare de 3 zile lucrătoare consecutive; încetarea contractului individual de muncă; orice situație în care lucrătorul străin se află în pericol, este supus exploatării sau în care se constată nerespectarea condițiilor care au stat la baza acordării dreptului de muncă și de ședere.

Firmele de plasare a forței de muncă riscă amenzi de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru fiecare caz în parte, dacă aduc muncitori străini fără să aibă autorizație de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Pentru a desfășura activitatea de plasare a străinilor pe piața muncii din România, agenția de plasare a străinilor este obligată să constituie, anterior emiterii autorizației, o garanție financiară sub forma mijloacelor bănești la unitatea Trezoreriei Statului sau printr-o scrisoare de garanție bancară emisă de o instituție bancară din România. Garanția se constituie în favoarea organului fiscal competent și este în cuantum de 75.000 euro, pentru un număr de până la 250 de străini plasați. Pentru fiecare suplimentare cu 250 de străini plasați, valoarea garanției financiare se majorează cu 50.000 euro. Firmele de recrutare care încalcă obligația privind garanția riscă amenzi de 20.000 - 30.000 lei pentru fiecare caz în parte.

Amenzi de la 25.000 lei la 40.000 lei sunt prevăzute pentru firmele de plasare a lucrătorilor care iau bani și de la muncitorii străini. Aceste firme trebuie să ia bani doar de la angajatori.

În cazul în care un angajator încetează contractul de muncă cu un muncitor străin (din inițiativa angajatorului, ca urmare a acordului părților sau prin demisia străinului plasat) anterior expirării duratei pentru care a fost eliberat permisul unic, se prevăd obligații și pentru angajator, și pentru firma de recrutare:

a) agenția de plasare a străinilor are obligația de a depune diligențe pentru prezentarea a cel puțin două oferte de loc de muncă la un alt angajator, în termenul de 90 de zile în care cetățeanul străin are drept de ședere legală pe teritoriul României, conform prevederilor legislației în vigoare;

are obligația de a depune diligențe pentru prezentarea a cel puțin două oferte de loc de muncă la un alt angajator, în termenul de 90 de zile în care cetățeanul străin are drept de ședere legală pe teritoriul României, conform prevederilor legislației în vigoare; b) angajatorul autorizat are obligația să identifice și să pună străinul în legătură cu o agenție de plasare a străinilor în vederea încheierii unui contract individual de muncă cu un alt angajator; refuzul străinului se consemnează în scris, iar angajatorul notifică Inspectoratul General pentru Imigrări și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

În cazul în care, până la expirarea termenului de 90 de zile, nu este identificat un nou angajator și nu este încheiat un nou contract individual de muncă, agenția de plasare a străinilor, respectiv angajatorul autorizat are obligația de a suporta contravaloarea costurilor ocazionate de întoarcerea străinilor în țara de origine.

Pentru încălcarea acestor obligații sunt prevăzute amenzi de 25.000-40.000 lei.