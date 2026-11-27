Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat calendarul celor opt seminare online programate pentru ultima lună a anului, care se vor desfășura în perioada 7 - 21 decembrie 2026 și vor aborda o serie de teme fiscale pentru firme și alți contribuabili.

Un seminar durează 2 ore, iar participarea se face pe bază de înscriere, în limita a 500 de locuri disponibile pentru fiecare webinar.

7 decembrie, ora 10.00 - Implicații fiscale privind prestarea ocazională a anumitor servicii de către persoanele fizice (prestatori casnici, zilieri, antreprenori); 10 decembrie, ora 10.00 - Servicii electronice oferite de ANAF; 11 decembrie, ora 10.00 - Redirecționare impozit pe profit; 14 decembrie, ora 12.00 - Regimul fiscal al veniturilor obținute de persoanele fizice din activități agricole, silvicultură și piscicultură; 15 decembrie, ora 11.00 - Tratamentul fiscal al veniturilor obținute de persoanele fizice din închirierea pe termen scurt a camerelor situate în locuințe proprietate personală, precum și din prestarea de servicii de cazare; 16 decembrie, ora 11.00 - Impozitarea veniturilor obținute din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal; 18 decembrie, ora 09.30 - Impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare; 21 decembrie, ora 10.00 - Impozitarea veniturilor din premii și din jocuri de noroc precum și a veniturilor din alte surse.

Înscrierile la webinarele ANAF se fac AICI.